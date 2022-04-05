Nasveti za čiščenje za lastnike hišnih ljubljenčkov

Pogostejše vmesno čiščenje

Življenje s psom, mačko, morskim prašičkom, hrčkom ali zajcem v hiši pomeni, da veliko čiščenje enkrat na teden ali celo enkrat na štirinajst dni na splošno ni dovolj. Dlake hišnih ljubljenčkov, ostanki hrane, umazanija, ki ste jo zasledili, ali celo manjša nesreča pri hišnem treningu vas lahko prisilijo, da prej posežete po čistilni napravi. V svoj dan morate načrtovati dovolj časa za dokončanje teh nalog. Umazanija, ki jo zasledimo od zunaj, se na splošno nabira okoli vhodnega prostora, seno okoli zajčnika in mačji pesek okoli smetnjaka, ko mačka nato odide ali udari po njem.

V teh primerih je dobro imeti v bližini smetišnico in krtačo. Priročen brezžični sesalnik ali lahka brezžična električna metla opravi delo še bolje, saj v trenutku odstrani številne primere manjše umazanije.