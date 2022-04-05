Nasveti za čiščenje za lastnike hišnih ljubljenčkov
Hišni ljubljenčki prinesejo življenje v vaš dom. Hranimo jih, skrbimo zanje in, kar je najpomembneje, jih imamo radi. Preprosto je spregledati količino dela, ki ga imamo, saj hišni ljubljenček ne pomeni le več umazanije, ampak se umazanija hitreje širi po hiši. Z nekaj nasveti in triki lahko ohranite svoje gospodinjstvo – in hišnega ljubljenčka – čistega in urejenega.
Dodatno čiščenje po hiši
Ali pes pušča blatne odtise tačk po sveže obrisanih tleh? Ali mačka rada razmeče hrano po zunanji strani svoje sklede? Ali morski prašiček bega po svoji kletki in meče dlake po hiši? Dobrodošli v hiši s hišnimi ljubljenčki. Neizogibno je, da imeti hišnega ljubljenčka pomeni več čiščenja po hiši, kar pomeni več umazanije ter alergenov, ki lahko prenašajo bolezni. Zato redno in temeljito čiščenje kletk, ptičnic in priljubljenih mest hišnih ljubljenčkov pomaga zagotoviti čistočo, pa tudi higieno in zaščito zdravja – tako za vas kot za vašega ljubljenčka. Čiščenje je enako kot pri mnogih gospodinjskih opravilih: preizkušene metode so na splošno učinkovite in primerne, vendar lahko s pravo tehnologijo delo postane lažje in bolj priročno.
Pogostejše vmesno čiščenje
Življenje s psom, mačko, morskim prašičkom, hrčkom ali zajcem v hiši pomeni, da veliko čiščenje enkrat na teden ali celo enkrat na štirinajst dni na splošno ni dovolj. Dlake hišnih ljubljenčkov, ostanki hrane, umazanija, ki ste jo zasledili, ali celo manjša nesreča pri hišnem treningu vas lahko prisilijo, da prej posežete po čistilni napravi. V svoj dan morate načrtovati dovolj časa za dokončanje teh nalog. Umazanija, ki jo zasledimo od zunaj, se na splošno nabira okoli vhodnega prostora, seno okoli zajčnika in mačji pesek okoli smetnjaka, ko mačka nato odide ali udari po njem.
V teh primerih je dobro imeti v bližini smetišnico in krtačo. Priročen brezžični sesalnik ali lahka brezžična električna metla opravi delo še bolje, saj v trenutku odstrani številne primere manjše umazanije.
Odstranjevanje dlak hišnih ljubljenčkov
Dlake hišnih ljubljenčkov so najbolj neprijetne, ko pridejo v neposreden stik z ljudmi, na primer na kavču. Valjček za vlakna je uporaben za odstranjevanje dlak hišnih ljubljenčkov z oblazinjenega pohištva, brezžična električna metla pa je praktična za odstranjevanje dlak hišnih ljubljenčkov, ki se na preprogah in predpražnikih pogosto nabirajo na posebej trdovraten način. Njegova vrtljiva krtača je zelo učinkovita pri odstranjevanju pasje in mačje dlake s talnih oblog iz blaga. Valjasto krtačo, obdano z mrežastim tulcem, je mogoče kasneje enostavno in zanesljivo očistiti. Ko odstranite ta tulec, preprosto strgate dlake s krtače. Da bi zmanjšali količino dlak, ki sploh končajo na tleh ali pohištvu, je treba živali, ki si delijo vaš dom, redno krtačiti.
Enostaven in zanesljiv način za čista oblačila brez dlak je v sušilnem stroju. Če pri roki nimate valja za dlako, je kos lepilnega traku koristen za odstranjevanje dlačic z oblačil in oblazinjenja.
Higiensko čiščenje
Če imate v hiši žival, je izbira čistilnega sredstva še posebej pomembna. Vaši štirinožni prijatelji lahko med jedjo ali igro pridejo v stik z ostanki detergenta na tleh in drugih površinah, mnogi pa so občutljivi na te. Tudi vonj lahko povzroči težave njihovim nežnim nosom. Alternativa je uporaba parnega čistilnika za redno čiščenje talnih oblog, kot so parket, laminat, kamen ali keramične ploščice, za katere sploh ne potrebujemo nobenih kemičnih detergentov. Vroča para in fizično delovanje krp in krtačnih nastavkov zagotavljata čistočo do globine vlaken. Parni čistilniki ne samo čistijo – poskrbijo tudi za higieničen in zdrav vaš življenjski prostor, saj na gladkih, trdih površinah odstranijo do 99,999 %* koronavirusa in 99,99 %** tipičnih gospodinjskih bakterij. To je še posebej pomembno okoli območij za hranjenje.
Odtisi smrčka in šap na steklu ter drugih gladkih površinah
Okna, ki jih pes ali mačka poliže, odtisi smrčka in tačk na steklu ter drugih gladkih površinah so del vsakdana lastnikov hišnih ljubljenčkov, odpravljanje te umazanije pa lahko traja veliko časa. Čistilnik za okna je priročna rešitev za to delo: razpršite čistilno raztopino in jo enakomerno porazdelite s krpo iz mikrovlaken na stekleničko z razpršilom. Nato posesajte celotno območje naenkrat s sesalnikom Window Vac in ga posušite s krpo iz mikrovlaken – ter opazujte, kako odtisi tačk izginejo.
Če so se ostanki izpljunka že zasušili in trdovratno ostanejo na ogledalu, je uporaben vibrirajoči brezžični brisalec za enostavno čiščenje območij.
Lovilci umazanije
Za zunanje mačke, še bolj pa za pse, slabo vreme ne obstaja – vsak dan morajo na svež zrak. Če pa je zunaj vse mokro in blatno, se to pozneje neizogibno vrne v hišo. Grobo umazanijo lahko očistite s pasjih tačk na hodniku ali pa jih položite naravnost pod prho in jih zdrgnite do suhega. Mačke vam tega običajno ne dovolijo, zato tu lahko pridejo v poštev lovilci umazanije. Na splošno je dovolj, da ob vhodnih vratih odložite predpražnike, po katerih morajo vaši štirinožni prijatelji hoditi. To ujame večino umazanije, še preden lahko katera koli taca pusti za seboj odtise na tleh.
Če odtisi tačk pridejo na trda tla ali ploščice, jih je mogoče zlahka odstraniti s čistilnikom za tla.
Ko zunaj dežuje, ni nenavadno, da na preprogah in oblazinjenju najdete odtise mačjih in pasjih tačk. A brez skrbi – ni vam treba hiteti s čiščenjem madežev blata. Preprosto pustite, da se posuši, nato z vodo odstranite grobo umazanijo in lise na vlaknih. Če se izkaže, da je umazanija trdovratna, lahko za čiščenje preprog in oblazinjenega pohištva uporabite tudi sesalnik za pranje.
Mačji pesek? Brez težav
Mačke zakopljejo svoj posel – tudi v svojem mačjem pesku v hiši. Odvisno od temperamenta in temeljitosti vaše mačke se lahko zrnca peska raztresejo povsod po steljniku. Ta majhna zrnca lahko enostavno odstranite z brezžično električno metlo ali sesalnikom, brez posebnega truda. To je zelo priporočljivo, saj lahko granulat po pomoti popraska talne obloge.
Če želite preprečiti, da bi se mačji pesek raznašal po prostoru, izberite smetnjak z robom, ki je precej navznoter. To je zelo zanesljiv način za zagotovitev, da mačji pesek ostane v smetnjaku.