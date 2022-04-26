Priprava vrta na zimo - kaj je potrebno narediti?
Jeseni naj se lastniki vrtov lotijo priprave vrtov na zimo. Zato je enostavno odgovoriti na vprašanje, kdaj je treba vaš vrt pripraviti za prezimovanje – idealno v obdobju od sredine oktobra do začetka novembra. Nato je treba izvesti nekaj ukrepov za trate, gredice, grmovje, drevesa in žive meje. Prav tako je pomembno, da v hladni sezoni pravilno shranjujete vrtno orodje. Kärcher vam pove, kako to storiti.
Priprava trate za zimo
Kdor skrbi, da bo trata čez zimo zdrava, se lahko spomladi veseli bujne zelene trave. Za to je pomembna košnja trate, in sicer na višino pet do šest centimetrov. Zbrati morate tudi ohlapne liste, majhne veje in mah. To preprečuje, da bi propadala in plesnila. Prav tako omogoča, da trata dobi več svetlobe in bolje uspeva. Za to so najboljša izbira grablje. Končno je treba trato v tem letu še zadnjič pognojiti – to ji zagotavlja pomembna hranila čez zimo.
Spremljanje lončnic in njihovo vnašanje v hišo
Ko lastniki vrtov pripravljajo vrt na zimo, naj v hišo prinesejo večino svojih lončnic, da bodo te tam lahko ostale čez zimo. Nekatere rastline, kot so sivka, božična vrtnica, škrlatna fuksija in rogata vijolica, so odporne in lahko pozimi ostanejo na vrtu. A ne povsod – raje na mestu, kjer so zaščiteni pred vremenskimi vplivi. Vse lončnice, ki morajo prezimiti v hiši, je treba najprej preveriti glede bolezni in škodljivcev. Če so obolele ali okužene, obstaja tveganje, da se bo bolezen ali škodljivci razširili na druge rastline – še posebej, če te stojijo tesno skupaj.
Obrezovanje grmovja, žive meje in dreves
Za naslednji korak pri pripravi vrta na zimo potrebujete obrezovalnik. Ta korak vključuje podpiranje dolgih poganjkov in rezanje obolelih in odmrlih vej z dreves. Tu je pomembno, da predvidite prvo zmrzal, saj se morajo nastale odrezane površine znova zatesniti. Kdor obrezuje živo mejo, bi moral sicer paziti, da jo reže v trapezni obliki – od tal navzgor postaja vse ožja in ožja. To omogoča, da kalčki blizu tal dobijo tudi dovolj svetlobe; poleg tega – in to je pozimi odločilno – tudi živa meja ostane enake oblike, tudi če je na njej veliko snega.
Vzdrževanje gred
Pomembna je tudi priprava gredic in zelenjavnih gred. Ovele in odmrle vrtne rastline je treba pred zimo porezati z vrtnimi škarjami. Da bi rastlinsko zemljo obogatili s hranili, lahko dodamo njene sesekljane veje in liste. Povsem praktično: zastirka in listi ščitijo rastline pred zmrzaljo.
Uporaba vrtnih odpadkov
Preden nastopi zima, lahko iz vrtnih odpadkov, kot so listje, grmičevje in veje, oblikujete enega ali več kupov, ki lahko služijo kot zatočišče za različne živali, kot so ježi, miši in razne žuželke. Obstaja tudi možnost ustvarjanja kompostnega kupa s potaknjenci trate in listjem. Mikroorganizmi in črvi to sčasoma pretvorijo v humus, ki je bogat s hranili. Vendar se morate zavedati, da je uspešen kompostni kup odvisen od mešanice. Vse vrste dreves niso primerne, številni listi pa imajo zelo nizko vsebnost hranil. Mesto kompostnega kupa mora biti v pol senci in mora biti na odprti – torej ne zaprti – zemlji. Če upoštevate te podatke, ko krbite za prezimovanje vašega vrta, se lahko na začetku pomladi razveselite svežega humusa.
Pravilno shranjevanje vrtnega orodja
Pravilno shranjevanje vrtnega orodja, kot so grablje, kose, cevi in škarje ter električnih vrtnih orodij je pomembno za zagotovitev, da le-ta ohranijo svojo funkcionalnost. Kdor bo upošteval naslednje nasvete, bo lahko spomladi dobro izkoristil svoje orodje.
Pravilna priprava
Pri shranjevanju majhnih vrtnih naprav je temeljnega pomena, da so shranjene v čistem stanju. Zato je treba umazanijo z lopat, grabljic in lopatic odstraniti z jekleno volno, žično krtačo, šobo ali visokotlačnim čistilnikom. Grobo umazanijo najprej odstranimo z motornih ali baterijskih naprav s čopičem, nato pa jih očistimo z vlažno čistilno krpo. Visokotlačne čistilnike in druge naprave z dovodom vode je treba pred shranjevanjem izprazniti. Pomembno je omeniti, da v teh napravah vedno ostane malo vode, zato je treba naprave, ki prenašajo vodo, hraniti tako, da so zaščitene pred zmrzaljo. Cevi je treba tudi popolnoma izprazniti, posušiti in nato zviti, da ne bi prišlo do razpok.
Zunanja vodna pipa oporna na zimo
In ko smo že pri temi o vodi, je treba tudi zunanjo pipo narediti odporno na zimo. Da bi preprečili zmrzovanje vode, ki ostane v ceveh, in posledično preprečili puščanje cevi, se vodni vod do zunanje vodne pipe zapre in pipa odpre. Popolnoma se izpraznijo tudi vodni oporniki in zalivalke. Prvi lahko ostanejo zunaj z odprtimi odtočnimi pipami, drugi pa so idealno shranjeni v notranjosti. Črpalke za ribnike so izklopljene in njihovi dotoki in odtoki izpraznjeni. Nato jih čez zimo shranimo brez zmrzali.
Odstranjevanje rje
Ni skrivnost, da naprave, ki so pogosto v uporabi, ostanejo v funkciji dlje, če jih redno čistite. To še toliko bolj drži pred zimo. Za zaščito naprav pred rjo sledite naslednjim korakom:
- Najprej jih očistite umazanije z vodo in ščetko.
- Nato naj se dobro posušijo.
- Če je rja že nastala, jo odstranite z jekleno volno ali jeklenimi/čistilnimi ščetkami.
- Na koncu se uporabi zaščitno olje. Nanese se na hrapave površine in ščiti pred začetno ali ponavljajočo se rjo.
Kam shraniti naprave
V idealnem primeru je treba naprave shraniti v vrtni lopi ali lopi za orodje. Možnosti pa sta tudi garaža ali klet, še posebej, če ste pri specializiranem prodajalcu pridobili posebne rešitve za montažo in regale za profesionalno hrambo. Vrtnega orodja pozimi nikoli ne puščajte zunaj. Guma lahko pri nizki temperaturi postane porozna in materiali se lahko deformirajo – da ne omenjamo občutljive elektronike v napravah, kot so baterijske kosilnice in baterijski obrezovalniki za živo mejo.
Navodila: shranjujte visokotlačne čistilnike tako, da so zaščiteni pred zmrzaljo
Visokotlačni čistilnik je treba pozimi vedno zaščititi pred zmrzaljo. Toda shranjevanje v ogrevanih prostorih ni vedno možno. V primeru močne zmrzali lahko temperature v vrtni lopi ali v garaži padejo tudi pod ledišče. Potem obstaja nevarnost, da majhne količine preostale vode v visokotlačnem čistilniku zmrzne. Ker se voda pri zmrzovanju razširi, se lahko uničijo tesnila in v najslabšem primeru črpalka. Da bi preprečili poškodbe zaradi zmrzali, je priporočljivo, da iz naprave, dodatkov in cevi izpustite morebitno preostalo vodo. Naše priporočilo: vklopite visokotlačni čistilnik brez priključka za vodo za približno pol minute, dokler se popolnoma ne izsuši. Če je naprava opremljena s posodo za detergent, jo je treba pred shranjevanjem izprazniti in sprati. Da odstranite preostale količine čistila iz sistema, lahko rezervoar preprosto napolnite s približno 0,2 litra sveže vode. Nato napravo na kratko vklopite v načinu čiščenja. Voda se zdaj odvaja iz rezervoarja. Enkrat letno preverite in očistite tudi vodni filter na dovodu visokotlačnega čistilnika. Te naloge lahko opravljate hkrati.
Kako in kdaj shraniti baterijske kosilnice
Baterijske kosilnice pozimi nikoli ne puščajte zunaj na vrtu. V nasprotnem primeru se lahko poškoduje elektronika. Enako velja za shranjevanje baterij pozimi in za polnilno postajo. Najkasneje konec oktobra je čas za spravljanje naprav v suh prostor – torej idealno, ko je trata v tem letu še zadnjič pokošena. Da bi baterijsko kosilnico shranili za zimo, je treba baterijo napolniti do približno 75 odstotkov. Ozadje: popolno praznjenje litij-ionskih baterij skrajša njihovo življenjsko dobo. V idealnem primeru so baterije shranjene pri temperaturah med 10 in 20 °C. Baterijsko kosilnico brez težav pospravite v lopo, klet ali garažo.
Povsem enako velja tudi za shranjevanje majhnih naprav za vrt. Očistiti jih je treba – niti s cevjo niti z visokotlačnim čistilnikom, ampak idealno z vlažno krpo. V nasprotnem primeru lahko trpi elektronika v napravi. Za demontažo polnilne postaje je treba najprej odstraniti vse kable in konce kablov zaščititi pred vlago in zmrzaljo s folijo. Če so kontakti polnilne postaje umazani, jih je treba očistiti z drobnozrnatim brusnim papirjem.
Shranjevanje vrtnega pohištva med zimo
Ne glede na to, ali so vrtne mize in stoli izdelani iz zimsko odpornih materialov, kot je poliratan, iz aluminija ali lesa, jih je treba shraniti v hladnem obdobju, tako kot sedežne blazine. Za to so še posebej primerni suhi, hladni prostori, kot so kleti, garaže ali vrtne lope. Na vrtu lahko čez zimo ostane le jekleno pohištvo. Če nimate dovolj prostora za shranjevanje pohištva v zaprtih prostorih, lahko uporabite posebne zaščitne prevleke. Slediti je treba tem korakom:
- Očistite vrtno pohištvo in pustite, da se posuši.
- Dobro zavarujte zaščitne prevleke in pri tem upoštevajte veter.
- Da preprečite nastanek plesni, poskrbite, da zrak pride do pohištva.