Navodila: shranjujte visokotlačne čistilnike tako, da so zaščiteni pred zmrzaljo

Visokotlačni čistilnik je treba pozimi vedno zaščititi pred zmrzaljo. Toda shranjevanje v ogrevanih prostorih ni vedno možno. V primeru močne zmrzali lahko temperature v vrtni lopi ali v garaži padejo tudi pod ledišče. Potem obstaja nevarnost, da majhne količine preostale vode v visokotlačnem čistilniku zmrzne. Ker se voda pri zmrzovanju razširi, se lahko uničijo tesnila in v najslabšem primeru črpalka. Da bi preprečili poškodbe zaradi zmrzali, je priporočljivo, da iz naprave, dodatkov in cevi izpustite morebitno preostalo vodo. Naše priporočilo: vklopite visokotlačni čistilnik brez priključka za vodo za približno pol minute, dokler se popolnoma ne izsuši. Če je naprava opremljena s posodo za detergent, jo je treba pred shranjevanjem izprazniti in sprati. Da odstranite preostale količine čistila iz sistema, lahko rezervoar preprosto napolnite s približno 0,2 litra sveže vode. Nato napravo na kratko vklopite v načinu čiščenja. Voda se zdaj odvaja iz rezervoarja. Enkrat letno preverite in očistite tudi vodni filter na dovodu visokotlačnega čistilnika. Te naloge lahko opravljate hkrati.