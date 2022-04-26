Oprema za zalivanje:

Tukaj si najprej zastavite naslednje vprašanje: kateri vodni vir bi radi uporabili in kako voda pride od tam do rastlin? Za zalivanje vrta so v bistvu na voljo trije vodni viri. Uporabljate lahko deževnico iz zbiralnika ali podtalnico iz vodnjaka ali pa priključite tradicionalno cev ali sistem za zalivanje na vodovodni priključek hiše. Slednje je občutno dražje, kar pomeni, da se investicija v zalivalni sistem s črpalko morda splača. Glede opreme za distribucijo vode je na voljo veliko možnosti: škropilniki, cevi, šobe, črpalke in vodni časovniki (podatki o tem spodaj). Za shranjevanje so primerni vozički za cevi ali koluti za cevi, na primer za cevni sistem.

Pogostost zalivanja:

Vodilo pri zalivanju vrta je: redno zalivanje je prednost! Rastline in gredice je zato treba obilno zaliti, da voda priteče globoko v zemljo in tako pride do korenin. V vsakem primeru se izogibajte vsakodnevnemu zalivanju vrta. To ni samo drago in energetsko intenzivno, ampak tudi sploh ni potrebno. Kako pogosto je treba vrt zalivati, je odvisno tudi od teksture tal. Zapomnite si to pravilo: peščena tla zalivajte približno vsake štiri dni, glinena tla pa enkrat na teden.