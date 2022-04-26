Praktični nasveti za zalivanje vrta
Ko se v poletnih mesecih temperature dvignejo in že več dni ni videti dežja, to za lastnike vrtov pomeni, da je treba rože, zelenjavne rastline in trato redno zalivati. Toda kaj morate upoštevati pri zalivanju vrta? S temi nasveti bo vrt zlahka preživel vročo sezono.
Kdaj in kako naj zalivam svoj vrt?
Redno zalivanje trate ter okrasnih in gojenih rastlin in cvetja je obvezno in pogoj za zelen vrt. Toda pri zalivanju vrta je treba upoštevati nekaj stvari. Tu so pomembni predvsem čas, oprema in pravilna tehnika polivanja in zalivanja. Vedeti morate tudi, da imajo rastline in tla različne potrebe, ki jih morate upoštevati, ko gre za zalivanje in vzdrževanje.
Pet nasvetov za pravilno zalivanje vrta
Pravi čas:
Zjutraj ali sredi dopoldneva je idealen čas za zalivanje vrta. Zlasti poleti, ko je podnevi zelo vroče, lahko voda pri še vedno blagih temperaturah postopoma priteče v tla. Svojega vrta nikoli ne zalivajte v času najmočnejšega sonca, saj bo v nasprotnem primeru voda hitro izhlapela in morda sploh ne bo mogla prodreti v korenine. Veliko ljudi z zaposlitvijo zato praviloma zaliva vrt zvečer po službi. To je tudi možnost, vendar ima lahko neželen učinek privabljanja polžev, saj listi ostanejo zelo dolgo vlažni – raj za vrtne škodljivce.
Oprema za zalivanje:
Tukaj si najprej zastavite naslednje vprašanje: kateri vodni vir bi radi uporabili in kako voda pride od tam do rastlin? Za zalivanje vrta so v bistvu na voljo trije vodni viri. Uporabljate lahko deževnico iz zbiralnika ali podtalnico iz vodnjaka ali pa priključite tradicionalno cev ali sistem za zalivanje na vodovodni priključek hiše. Slednje je občutno dražje, kar pomeni, da se investicija v zalivalni sistem s črpalko morda splača. Glede opreme za distribucijo vode je na voljo veliko možnosti: škropilniki, cevi, šobe, črpalke in vodni časovniki (podatki o tem spodaj). Za shranjevanje so primerni vozički za cevi ali koluti za cevi, na primer za cevni sistem.
Pogostost zalivanja:
Vodilo pri zalivanju vrta je: redno zalivanje je prednost! Rastline in gredice je zato treba obilno zaliti, da voda priteče globoko v zemljo in tako pride do korenin. V vsakem primeru se izogibajte vsakodnevnemu zalivanju vrta. To ni samo drago in energetsko intenzivno, ampak tudi sploh ni potrebno. Kako pogosto je treba vrt zalivati, je odvisno tudi od teksture tal. Zapomnite si to pravilo: peščena tla zalivajte približno vsake štiri dni, glinena tla pa enkrat na teden.
Glede na potrebe rastlin in tal:
Izogibati se morate zelo hladni vodi. Hladna voda iz pipe povzroča stres za večino rastlin. Bolje je, da uporabite vodo iz vodnega zadka in jo dozirate s pomočjo pospeševalne črpalke. Seveda lahko za zalivanje vrta uporabite tudi vodo iz pipe, čeprav ima to nekaj slabosti v primerjavi z zalivanjem vrta s podtalnico ali deževnico. Voda je precej hladnejša, kar povzroča stres za rastline in rože. Prav tako morate vedeti, kakšna je lokalna kakovost vode. Trda voda poškoduje rastline. Splošni načrt zalivanja je težaven, saj se potrebe po vodi različnih rastlin razlikujejo. Posteljne rastline potrebujejo manj vode kot lončnice. Da bi razvili občutek, koliko vode potrebuje rastlina, morate pogosto le pogledati njene liste. Številni tanki in mehki listi kažejo na veliko potrebo po vodi. Rastline z debelimi, trdimi ali dlakavi listi potrebujejo manj vode. Največji porabnik vode na vrtu je trata. Še posebej na peščenih tleh bi morali trato peskati tri do štirikrat na teden. Po drugi strani pa glinena tla shranijo več vlage, zato zadostuje temeljito zalivanje vrta enkrat na teden.
Ko se približuje zima:
Odstranjevanje vode iz lastnega sistema za zalivanje vrta je vsako leto problem za ljubitelje vrtov, ko gre za prezimovanje vrta. Črpalke za umazano vodo so na primer primerne za odvzem vode iz ribnikov in vodnjakov, medtem ko se potopne črpalke za čisto vodo z ravnim sesom lahko uporabljajo za bazene.
Zalivanje z zalivalko, cevjo ali zalivalnim sistemom?
Pri prejšnjih generacijah se vprašanje ustrezne opreme za zalivanje vrta niti ni postavljalo. Zalivalka je bila edina možnost. Danes je izhodišče popolnoma drugačno. Obstajajo številna orodja, kot so mobilne brizgalne in brizgalne pištole s funkcijo brizganja, in celo celotni sistemi za zalivanje (npr. črpalke za deževnico). Kateri kos opreme bo torej ustrezal vašim osebnim zahtevam?
Zalivalka še vedno sodi med osnovno opremo. Kljub množici sodobnih in učinkovitih naprav za zalivanje vrta, lahko zalivalko vedno najdete skoraj na vsakem vrtu. Popolnoma primerna je za pravočasno zalivanje lončnic in gredic. Z njo lahko previdno zalivate tudi okrasne rastline s pomočjo nastavka. Toda odločilna pomanjkljivost ostaja – večkratno polnjenje in nošenje zahteva moč in lahko hitro povzroči bolečine v hrbtu in ramenih.
Svoj vrt zalivate sami ali ga zalivajo drugi namesto vas? Za večje površine je zalivanje samo s cevjo smiselno le v omejenem obsegu. Če govorite samo o zalivanju majhne površine trate, se lahko mirne vesti zatečete k temu, da sami uporabite cev skupaj s šobo ali razpršilno cevjo. Cevi Kärcher so robustne in zasnovane tako, da se ne prepognejo, kar močno poveča njihovo vzdržljivost.
Za večje vrtne površine je bolje, da se zatečete k zalivalnim sistemom. Marsikomu bi moral zadoščati že samo razpršilnik, ki ste ga preko cevi priključili bodisi s priključkom za vodo bodisi s črpalko. Za to so še posebej primerne mobilni razpršilniki. Ti so opremljeni z nastavljivo širino, tako da lahko ročno prilagajate obseg in količino vode – to omogoča učinkovito zalivanje vrta. Pri tem je pomembno, da je treba razpršilnik izbrati glede na obliko in zahteve območja, ki ga želite zalivati.
Zalivalni sistem: učinkovit in varčen z vodo! Kdor se želi stvari lotiti še bolj profesionalno, lahko uporablja črpalke in sisteme za zalivanje, ki so med seboj odlično usklajeni. Takšni zalivalni sistemi omogočajo ne le prihranek časa in hkrati učinkovito zalivanje, ampak so tudi varčni in trajnostni. Voda se tako ciljno dovaja v posamezne rastline ali trate.
Kako deluje zalivanje vrta z deževnico?
Kot strastni amaterski vrtnar bi vsekakor morali vedeti, kakšne prednosti ponuja zalivanje vašega vrta z deževnico. Prvič, ta metoda ne povzroča stroškov vode in je še posebej okolju prijazna. Drugič, deževnica ima odločilno prednost pred vodo iz pipe – deževnica je naravna oblika destilirane vode in brez klic in nečistoč. Res je, da je tudi naša voda iz pipe zelo čista, vendar se lahko od regije do regije razlikuje po trdoti ali pa na primer vsebuje nezaželene usedline zaradi starejših cevovodov. Če bi res želeli igrati na varno, bi morali najprej preveriti kakovost vode.
Deževnica je po naravi čista in ima nevtralno pH vrednost. Ljubitelji vrta se morajo vprašati le, kako jo želijo zbirati. Cisterne, globoki vodnjaki in vodni robovi so vse možnosti; deževnico, ki ste jo zbrali, je mogoče učinkovito razpršiti na vrtu s pomočjo črpalk za sode ali namakalnih črpalk, kot tudi s cevmi in škropilnimi sistemi.
Zalivanje vrta s podtalnico in vodo iz vodnjakov
Tako kot pri zalivanju vrta z deževnico, vam tudi pri zalivanju s podtalnico ali vodo iz vodnjakov ni treba skrbeti za kakovost vode. Če jo želite uporabiti za zalivanje vrta, se morate vnaprej pozanimati o nivoju podtalnice. To lahko izveste pri lokalnem vodovodu. Morda vam bo sosed že lahko dal informacije o tem prek klepeta čez vrtno ograjo. Na splošno je vprašanje zalivanja vrta s podtalnico in vodo iz vodnjakov finančno vprašanje. Zalivanje vrta z vodo iz pipe pomeni stalne stroške, medtem ko je gradnja vodnjaka enkratna naložba in se praviloma povrne že po nekaj letih. V vsakem primeru je vredno to natančno preveriti. Še ena stvar, na katero ne smete pozabiti, je, da če želite zgraditi vodnjak, mora biti ta registriran pri pristojni občini. Vedno se morate vnaprej pozanimati o zahtevah lokalnega dovoljenja in zakonskih omejitvah.
Oskrba vašega vrta z lastno vodo iz vodnjaka je okolju prijazna alternativa zalivanju z vodo iz pipe. Za zagotovitev, da se voda iz vodnjaka lahko dovaja v rastline in gredice, potrebujete tudi črpalko. Pri tem je posebno zanimivo zalivanje z namakalnimi črpalkami. S črpalno zmogljivostjo do 7000 litrov na uro, so robustne in dolgotrajne črpalke popolnoma primerne za transport vode iz ribnikov in vode iz vodnjakov.
Samodejno zalivanje s črpalko
Z avtomatsko nadzorovanim zalivanjem lahko prihranite veliko časa in zalivate svoj vrt na potreben in učinkovit način. Z uporabo senzorjev za zalivanje in časovnikov vode, imate kot lastnik vrta popoln nadzor nad tem, kdaj in koliko vrtne površine je treba zaliti. Sistem lahko na primer programirate tako, da se sam vklopi v zgodnjih jutranjih urah, ko še vsi spijo. Avtomatski zalivalni sistem je prav tako idealna rešitev, če želite potovati, a nimate pri roki nikogar, ki bi prevzel dolgotrajno zalivanje vašega vrta.