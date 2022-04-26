Praznjenje ribnika in prestavitev rastlin

Preden začnete s čiščenjem, morate rastline in živali, kot so ribe, žabe in tritone, začasno preseliti in izprazniti vodo iz ribnika. To se najhitreje izvede s potopno črpalko za umazano vodo. Postavi se na najgloblji točki vrtnega ribnika, kjer se nabira največ umazanije. Ko je ribnik prazen, se najprej pobere ohlapno blato. Podlogo, gramoz in večje kamne lahko nato očistite z visokotlačnim čistilnikom, da se sprosti zagozdena umazanija. Delo je treba opraviti z ravnim vodnim tokom, da ne poškodujete obloge ribnika. Pri čiščenju robov ribnika je treba biti še posebej previden, saj se tu usede veliko umazanije. Nato lahko (novo ustvarjeno) umazano vodo preprosto izčrpate iz ribnika s potopno črpalko.

Nato se čista obloga pregleda glede razpok in puščanja ter po potrebi popravi, na primer z ostanki obloge za ribnik in vodoodpornim PVC lepilom. Če je vse v redu, se rastline vrnejo na svoje mesto, ribnik pa se napolni s svežo vodo.

Pri čiščenju ribnika morate biti še posebej previdni, če v njem živijo ribe. Pred čiščenjem jih je treba previdno prestaviti. Skladiščni rezervoarji delujejo kot začasni dom. Da bi zagotovili približno enake življenjske pogoje za ribe, je treba posode napolniti tako, da je približno ena tretjina vode v vsaki posodi lastna voda ribnika. Na ta način zaščitimo tudi ribniške rastline pred izsušitvijo. Da bi jim ponudili dodatno zaščito, po čiščenju ne nalijte sveže vode v ribnik prehitro. Temperatura se enakomerno prilagodi in suspendirana snov se lažje usede na dno ribnika.