Čiščenje ribnika: najboljši nasveti za čisto vodo
Vrtni ribnik je lepa paša za oči, vendar ga morate tudi redno vzdrževati in temeljito čistiti. Navsezadnje lahko rastlinam in živalim ponudi zdrav življenjski prostor le, če je dobro vzdrževan. S temi nasveti bo čiščenje ribnika zagotovo uspešno.
Čiščenje ribnika: kdaj in kako?
Vrtni ribnik morate temeljito očistiti vsaj dvakrat letno – enkrat spomladi in še enkrat konec jeseni.
Jeseni bi morali ribnik pripraviti na zimo. To je zato, ker odpadli listi, odmrli rastlinski ostanki ali mrtve žuželke tvorijo organsko maso na dnu ribnika, pri razkroju katere se veže veliko kisika. Pod ledom in če je kroženje vode prenizko, pride do pomanjkanje kisika za večje živali, kot so ribe in žabe. Zato je pomembno, da vrtni ribnik pred zimo temeljito očistimo, odstranimo blato in poskrbimo za zdrav ekosistem.
Po zimi se je v ribniku ponovno nabralo listje in rastlinski ostanki, na tleh pa debela plast blata. Zato jih je treba spomladi še enkrat odstraniti, vodo iz ribnika izsušiti, očistiti dno ribnika in naliti novo vodo. Vodno telo je tako idealno pripravljeno za poletne mesece.
Praznjenje ribnika in prestavitev rastlin
Preden začnete s čiščenjem, morate rastline in živali, kot so ribe, žabe in tritone, začasno preseliti in izprazniti vodo iz ribnika. To se najhitreje izvede s potopno črpalko za umazano vodo. Postavi se na najgloblji točki vrtnega ribnika, kjer se nabira največ umazanije. Ko je ribnik prazen, se najprej pobere ohlapno blato. Podlogo, gramoz in večje kamne lahko nato očistite z visokotlačnim čistilnikom, da se sprosti zagozdena umazanija. Delo je treba opraviti z ravnim vodnim tokom, da ne poškodujete obloge ribnika. Pri čiščenju robov ribnika je treba biti še posebej previden, saj se tu usede veliko umazanije. Nato lahko (novo ustvarjeno) umazano vodo preprosto izčrpate iz ribnika s potopno črpalko.
Nato se čista obloga pregleda glede razpok in puščanja ter po potrebi popravi, na primer z ostanki obloge za ribnik in vodoodpornim PVC lepilom. Če je vse v redu, se rastline vrnejo na svoje mesto, ribnik pa se napolni s svežo vodo.
Pri čiščenju ribnika morate biti še posebej previdni, če v njem živijo ribe. Pred čiščenjem jih je treba previdno prestaviti. Skladiščni rezervoarji delujejo kot začasni dom. Da bi zagotovili približno enake življenjske pogoje za ribe, je treba posode napolniti tako, da je približno ena tretjina vode v vsaki posodi lastna voda ribnika. Na ta način zaščitimo tudi ribniške rastline pred izsušitvijo. Da bi jim ponudili dodatno zaščito, po čiščenju ne nalijte sveže vode v ribnik prehitro. Temperatura se enakomerno prilagodi in suspendirana snov se lažje usede na dno ribnika.
Nasvet: kot gnojilo uporabite blato
Vodo, ki ostane po čiščenju, in biološke ostanke, kot so listje ali cvetni prah, lahko odstranite s posebnimi sesalniki blata ali večnamenskimi sesalniki. Del ostanka lahko pri tem ostane v vrtnem ribniku, da se podpre njegova regeneracija. Odsesano blato pa najde smiselno nadaljnjo uporabo – v posušeni obliki je primerno kot gnojilo za vrtne gredice.
Nežne rastline in ribe shranite čez zimo, da jih zaščitite pred zmrzaljo
Rastlin, ki so občutljive na zmrzal, kot so vodne hijacinte ali cvetovi lotosa, po jesenskem čiščenju ne smemo vračati nazaj v ribnik, temveč naj preživijo zimo zaščiteno pred mrazom v vedru vode v hiši ali lopi. Ponovno se uporabljajo šele naslednjo pomlad.
Če v vrtnem ribniku živijo ribe, je treba preprečiti, da bi ribnik pozimi popolnoma zmrznil, saj morajo fermentacijski plini, ki se razvijejo na dnu, normalno uhajati. To preprečuje zastrupitev rib in hkrati zagotavlja zadostno količino kisika v vodi. Obstajajo različne možnosti za ohranjanje izmenjave plinov tudi ob zmrzali in ledu – od okrasitve ribnika z rastlinami z dolgimi stebli pa vse do odmrzovalnikov iz polistirena.
Zaščita naprav pred zmrzaljo
Vodne črpalke ne bi smele ostati v ribniku čez zimo, saj lahko zmrzal popolnoma uniči konstrukcijo črpalke. Mimogrede, to velja tudi za visokotlačne čistilnike. Če po čiščenju ribnika čistilnik ni več potreben, izpustite preostalo vodo. Za prekinitev oskrbe z vodo se odstrani tudi cev za vodo. Nato se na kratko – za približno pol minute – sproži sprožilec visokotlačnega čistilnika, da se tlak in preostala voda odstranita iz sistema. Zato priporočamo shranjevanje visokotlačnega čistilnika na mestu, zaščitenem pred zmrzaljo, da preprečite poškodbe črpalke.
Vzdrževanje ribnika: redno čiščenje listja
Da bo vrtni ribnik ostal lep skozi vse leto, morate zagotoviti, da je ribnik skozi vse leto čist. Odpadle liste, zlahka vidne zelene alge na površini vode in odmrle dele rastlin lahko brez velikega napora lovimo iz vode s pristajalno mrežo. Mreža, ki je napeta nad ribnikom, dobro deluje, saj ga jeseni ščiti pred padajočim listjem sosednjih dreves.
Odstranjevanje alg iz ribnika
Najprej je treba preprečiti nastanek alg, da jih ni treba odstranjevati iz vrtnega ribnika. Bistven dejavnik za nastanek alg je vsebnost hranil v ribniku. To je mogoče ugotoviti s preprostim pH testom. Če je pH vrednost med 6,8 in 8,2, torej v nevtralnem območju, je idealna. Če je nad tem (alkalno območje), se vsebnost hranil poveča. Alge lahko tako rastejo v povečanem številu.
Zato je treba zagotoviti, da sistem ribnika ni izpostavljen preveliki neposredni sončni svetlobi, saj toplota spodbuja rast alg. Poleg tega je treba uporabiti zemljo za ribnik s čim manj hranilnimi snovmi in uporabiti različne vodne rastline za doseganje ravnotežja.
Na splošno velja naslednje: majhni ribniki zahtevajo več vzdrževanja kot veliki ribniki. Zaradi manjše globine vode in manj vode v ozkem prostoru nastane visoka biomasa. Ravne vodne površine se poleti tudi hitreje segrejejo. Višje temperature vode posledično vodijo do višje vsebnosti hranil, slabše vrednosti vode in večje rasti alg. To pomeni, da večji kot je ribnik, manj vzdrževanja je potrebno.