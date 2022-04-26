Samodejno zalivanje vrta
Bujna, zelena trata, veličastne vrste stelj, raznobarvna preproga cvetja – poleti sanje vsakega ljubitelja vrta! Toda strokovnjak ve, da je imeti zeleni vrtni raj hobi in strast, vendar vključuje tudi veliko dela. Zlasti zalivanje rastlin in trate zahteva vsak dan veliko časa in energije v toplih mesecih. Z uporabo avtomatskega zalivalnega sistema lahko zaobidete ta dolgotrajen proces in hkrati prihranite dragoceno vodo. V nadaljevanju je prikazan pregled različnih sistemov ter kako deluje samodejno zalivanje s podtalnico ali deževnico.
Prednosti samodejnega zalivanja na vrtu
Prednosti samodejnega zalivalnega sistema na vrtu je mogoče hitro našteti: v primerjavi z zalivanjem z zalivalko ali tradicionalnimi razpršilnimi pištolami, lahko z zalivalnim sistemom na vrtu prihranite ogromno časa. Poleg tega ta metoda varčuje z vodo. Svoj vrt lahko še posebej učinkovito zalivate z individualno nastavljivimi škropilniki in vodnimi časovniki ali zalivalnimi urami. To omogoča ročno ali ciljno zalivanje trate, rastlin in grmovja po individualno nastavljivem urniku zalivanja – tudi med delom ali na počitnicah. Druga prednost je, da samodejno zalivanje na primer z deževnico ali podtalnico ne porabi dragocene pitne vode. Deževnico je mogoče zbirati preko cisterne ali vodnega zaboja in jo nato s pomočjo namakalne črpalke in cevnega sistema priključiti na samodejni zalivalni sistem. Seveda deluje na enak način tudi s podtalnico ali vodo iz vodnjakov, ki jo lahko učinkovito razporedimo po vrtu z vrtno črpalko.
Samodejno zalivanje: krmiljeno ročno ali z računalnikom
Če razmišljate o nakupu zalivalnega sistema, morate najprej razjasniti nekaj vprašanj. Ne gre samo za to, da se želite naučiti, kako deluje samodejno zalivanje in kateri sistemi obstajajo. Povezano je tudi s kakovostjo in velikostjo vaše vrtne površine. Pojavljajo se na primer vprašanja o tem, kakšen cevni sistem je primeren in kateri vodni vir želite uporabiti, da se gredice, žive meje in trate oskrbijo z vodo na ciljno usmerjen način. Obstajajo tudi različne vrste časovnikov za vodo. Tukaj je pomembno vedeti naslednje: Če ste sami odgovorili na ta temeljna vprašanja, je bila večina »dela« opravljena. Namestitev sistema za zalivanje ni zapletena in traja le nekaj minut.
Kako deluje samodejno zalivanje?
V bistvu imate tri možnosti s samodejnim zalivanjem. Za začetek morda že zadostuje sodoben cevni sistem, ki razporeja vodo prek avtomatsko delujočih brizgalk. Ta varianta je poceni in ne zahteva napornega načrtovanja, saj lahko mobilne in individualno nastavljive naprave po potrebi kadarkoli postavite na želeno območje vrta. Tako že prihranite veliko časa in ta čas lahko izkoristite za skrb za družino in gospodinjstvo ali za delo na domu. Zahvaljujoč fleksibilnim cevnim povezovalnim sistemom se lahko v nekaterih primerih med seboj poveže tudi več razpršilnikov.
Če pa ne govorite več samo o velikih zaplatah trate, ampak želite gredice in zelišča zalivati na primer ciljno, je potreben inteligenten sistem zalivanja, ki oskrbuje vsako rastlino posebej in prilagojeno potrebam. Tukaj se uporablja metoda mikro-kapanja. Voda preko cevi vodi do številnih kapalnih šob in mikro brizgalnih šob, tako da rastline zalivamo ne le učinkovito, ampak predvsem na način, ki ohranja vire in uravnava količine. S kombinacijo finih kapalnih šob in mikro pršilnih šob je mogoče zalivati posamezne rastline ciljno ali pa celotno gredico z različnimi vzorci škropljenja. Pri zalivanju so za to dodatno razvite pretočne cevi, ki jih položite v posteljo ali okoli nje kot tradicionalno cev. Namestitev je hitra zahvaljujoč priloženim navodilom po korakih. Cevi po potrebi obrežete, pri čemer uporabite razdelilnike cevi, ki so priloženi, da po potrebi razširite sistem. Kapljične šobe in mikro brizgalne šobe so nameščene na sistemsko cev, ki se s cevnimi konicami zatakne v zemljo na želeno mesto. Izjemno praktično: mikro brizgalne šobe se lahko individualno nastavljajo s krmilnikom.
Če je treba vrt pripraviti za zimo, lahko šobe in adapterje pri sistemu za zalivanje v kratkem času odvijete. Sistem je treba v celoti razstaviti in čez zimo shraniti na mestu, ki je odporno proti zmrzali.
Kateri vodni vir se uporablja za zalivanje vrta?
Ne glede na to, ali želite svoje rastline, gredice in rože zalivati ročno ali uporabiti samodejni sistem za zalivanje vrta, ostaja vprašanje vodnega vira. Najbolj očitna možnost za to je uporaba vode iz pipe tako, da vrtno cev ali sistem za zalivanje priključite na hišno pipo. Za nekatere lastnike vrtov pa se morda splača uporabiti alternativni vir vode. Za to je vredno razmisliti o zalivalnem sistemu s podtalnico ali vodo iz vodnjaka ali samodejnem zalivanju vrta z deževnico.
Vsak, ki ima v lasti velik vrt, lahko dodatno razmisli o gradnji vodnjaka, da bi zbrano podtalnico ali deževnico uporabil za zalivanje vrta. Res je, da to pomeni nekaj enkratnih stroškov, vendar bo že čez nekaj let prineslo dobiček. V ta namen je primerno tudi zbiranje deževnice v cisternah in zbiralnikih ter odvajanje v sistem za zalivanje in sčasoma na vrt s pomočjo namakalnih črpalk.
Premium razred: samodejno zalivanje z vodnim časovnikom
Kdor želi, da se vrt zaliva popolnoma samodejno, se lahko zanese na vodne časovnike. Tudi ko ste na dopustu ali v službi, vam ni več treba skrbeti, da vaše rože dobijo premalo vode. Na napravi lahko vnaprej nastavite interval zalivanja – tako omogočite zalivanje vrta po urniku in popolnoma samodejno.
To deluje na naslednji način. Časovnik za vodo je pritrjen na hišni priključek za vodo, kot ste lahko videli pri drugih sistemih za zalivanje. Odvisno od modela lahko nanj priključite enega do tri razdelilne sisteme. Če se na primer odločite za uro za zalivanje, lahko čas namakanja nastavite samo ročno. Po največ dveh urah – ali prej po potrebi – se zalivanje samodejno ustavi.
S časovnikom za vodo lahko dosežete še večjo neodvisnost. To ne zagotavlja samo, da se vrt samodejno zaliva enkrat na dan – ali večkrat, če je potrebno –, temveč tudi meri vlažnost tal s senzorjem. Signal se upravljalni enoti na vodnem priključku pošlje brezžično, s čimer se začne in konča zalivanje glede na vnaprej nastavljeno funkcijo – to je sodoben in učinkovit način zalivanja vrta.