Samodejno zalivanje vrta

Premium razred: samodejno zalivanje z vodnim časovnikom

Kdor želi, da se vrt zaliva popolnoma samodejno, se lahko zanese na vodne časovnike. Tudi ko ste na dopustu ali v službi, vam ni več treba skrbeti, da vaše rože dobijo premalo vode. Na napravi lahko vnaprej nastavite interval zalivanja – tako omogočite zalivanje vrta po urniku in popolnoma samodejno.

To deluje na naslednji način. Časovnik za vodo je pritrjen na hišni priključek za vodo, kot ste lahko videli pri drugih sistemih za zalivanje. Odvisno od modela lahko nanj priključite enega do tri razdelilne sisteme. Če se na primer odločite za uro za zalivanje, lahko čas namakanja nastavite samo ročno. Po največ dveh urah – ali prej po potrebi – se zalivanje samodejno ustavi.

S časovnikom za vodo lahko dosežete še večjo neodvisnost. To ne zagotavlja samo, da se vrt samodejno zaliva enkrat na dan – ali večkrat, če je potrebno –, temveč tudi meri vlažnost tal s senzorjem. Signal se upravljalni enoti na vodnem priključku pošlje brezžično, s čimer se začne in konča zalivanje glede na vnaprej nastavljeno funkcijo – to je sodoben in učinkovit način zalivanja vrta.