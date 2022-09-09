ČIŠČENJE PLOŠČIC NA TERASI: VODNIK PO KORAKIH
Zlasti v toplejših mesecih se terasa pogosto uporablja kot dodaten dnevni in jedilni prostor. Navsezadnje ponuja dovolj prostora za udobno sedenje skupaj, jed ali sončenje. Da bo zunanja površina zares lepa, je treba terasne plošče vsaj dvakrat letno temeljito očistiti. S temi nasveti in triki bodo terase znova zasijale.
Na kaj moramo biti pozorni pri čiščenju terasnih ploščic?
Terase iz betona ali naravnega kamna ne navdušujejo samo s svojim modernim videzom, temveč tudi z nezahtevnim vzdrževanjem. Ker je v primerjavi z lesenimi terasami terasne plošče z gladkimi površinami lažje čistiti. Je pa povsem normalno, da na teh materialih opazimo znake uporabe: čez nekaj časa se na kamnitih ploščah ne naberejo le madeži, ampak se v fuge naselijo tudi alge, mah in plevel. Poleg tega, da ni videti zelo lepo, je lahko nevarno, predvsem mah in alge hitro postanejo spolzke. Toda kateri je najboljši način za čiščenje terasne plošče?
Lastniki vrtov lahko za čiščenje kamnov za terase in betonskih plošč za terase uporabljajo električna orodja in kemična sredstva ter okolju prijazna domača sredstva. Velja naslednje: da zaščitite terasne plošče pred poškodbami, mora biti posamezna metoda čiščenja vedno prilagojena materialu. Orodja, kot so strgala za fuge, visokotlačni čistilniki, čistila za površine ali čistilniki za terase, se lahko uporabljajo enako dobro kot preizkušena domača sredstva.
Odstranite grobo umazanijo s plošč na terasi
Pred temeljitim čiščenjem terase je treba s površine najprej odstraniti grobo umazanijo. To pomeni dodatno delo, vendar preprečuje nadaljnje širjenje umazanije med čiščenjem terasnih plošč. Razrahljane ostanke, kot so listi ali vejice, je najbolje odstraniti z metlo iz slame ali plastike. Kovinske grablje niso le hrupne, kar bi lahko motilo sosede, ampak lahko tudi poškodujejo površino. Tisti, ki imajo posebno veliko zunanjo teraso, bi morali imeti pometača, ki bo delo opravil namesto njih. To ne le prihrani čas, ampak tudi ohrani energijo.
Nasvet:
Da preprečimo nastajanje mahu in alg, terasne plošče čistimo redno, najbolje večkrat letno.
Očistite reže na terasi
Ko je površina terase očiščena, je čas za čiščenje rež. Za odstranjevanje plevela je primerno strgalo. Spraskamo po režah in zrahljamo sprijeto zelenje, plevel ali mah. To je zelo zamudno in zahteva nekaj potrpljenja, vendar se trud splača. Če strgala nimate pri roki, bo zadostovala tudi vrtna lopatica. Baterijski odstranjevalec plevela je učinkovitejši in lažji na zadnji strani. Tisti, ki imate raje preprosto alternativo, se lahko obrnete tudi na toplo vodo. Prednost je v tem, da je poceni in ekološko neoporečna, poleg tega se s plevelom bori dobesedno v korenu, saj uniči celično strukturo rastline in ta sčasoma odmre. Slabost tega načina je, da plevel na začetku ostane in je treba aplikacijo večkrat ponoviti, dokler ne doseže učinka.
Ko so reže na terasi očiščene in so s terase odstranjeni vsi ostanki, je čas, da temeljito očistite terasne plošče.
Čiščenje kamnitih plošč: odstranjevanje madežev
Rdeče vino, madeži omake okrog mize ali brizgi maščobe pod žarom; če madeži umažejo teraso po burnih poletnih nočeh, je potrebno hitro ukrepanje. To je zato, ker se tekočina, zlasti na terasni plošči s porozno površino, hitro vpije in lahko povzroči razbarvanje, ki ga je pozneje težko odstraniti. Predvsem maščoba in olje pustita trdovratne madeže na betonskih ali kamnitih tleh. Čistila za kamnite površine ali posebna čistila za beton so dober način za odstranjevanje tovrstnih madežev. Razlikujemo med čistilnimi sredstvi, ki se nanašajo neposredno, in tistimi, ki jih je treba razredčiti. Pri slednjem je pomembno ohraniti pravilno razmerje. Čistilo nanesemo na prizadeta mesta in pustimo delovati približno 2 do 5 minut, po tem sperite s čisto vodo. Lahko pa uporabite tudi domače pripravke, kot na primer milo, razredčeno v topli vodi ali pa malo sode bikarbone in kisa. Preden pa se lotite dela, je priporočljivo čistilo preizkusiti na neopaznem delu terase. Če se material razbarva, se je najbolje zanesti na profesionalne pripomočke in čistila.
Če so domača sredstva primerna, postopajte na naslednji način: najprej razredčite z vodo in jo velikodušno porazdelite po površini terase. Kis lahko nanesete neposredno ali v razmerju 1:1 z vodo. V primeru sode bikarbone raztopite 1 do 5 žlic v 10 litrih vode, odvisno od stopnje umazanosti. Mešanica se mora vpijati 15 do 20 minut. Teraso nato očistimo s čistilno napravo in na koncu speremo s čisto vodo.
Očistite teraso z visokotlačnim čistilnikom
Za temeljito odstranjevanje umazanije s celotne površine terase je idealen visokotlačni čistilnik. Ker voda na tla udarja s pritiskom do 180 barov, čisti površine izjemno zanesljivo. Vendar pozor: direktni vodni curek lahko glede na vrsto materiala poškoduje terasne plošče. Trde vrste kamna lahko brez zadržkov čistite z visokim pritiskom, mehkejše naravne kamne pa le z nizkim pritiskom. Za še vedno temeljito čiščenje terasne plošče z majhnim pritiskom je priporočljiva uporaba visokotlačnega čistilnika v kombinaciji s talno šobo za površine, kjer je možno povečati razdaljo šob do površine in tako bolj nežno očistiti. Druga možnost je, da za manjše površine uporabite ročni čistilnik z ustrezno talno krtačo.
Čiščenje s čistilnikom za terase
Za čiščenje terasnih plošč je poleg visokotlačnih čistilnikov primeren tudi baterijski čistilnik terase. Zahvaljujoč kombinaciji dveh vrtljivih in zamenljivih valjčnih krtač za lesene ali kamnite površine ter integriranega dovoda vode je mogoče zrahljati tudi trdovratne umazanije in zelene usedline. Količino porabljene vode lahko prilagodite glede na površino, ki jo je treba očistiti. Uporabite samo toliko vode, kot je potrebno.
In tako lahko očistite teraso v le nekaj korakih:
- 1. korak: Preden začnete, morate čistilnik terase priključiti na dovod vode. Za to popolnoma zadostuje običajna vrtna cev.
- 2. korak: Ko je cev priključena, odprite dovod vode na ročaju. Tukaj lahko prilagodite želeno količino vode za čiščenje terase. Za materiale, kot je beton, običajno potrebujete manj, za les ali kamen pa malo več vode.
- 3. korak: Za začetek vklopite napravo. Za optimalno čiščenje terasne plošče je treba čistilnik za terase enakomerno premikati naprej in nazaj po površini. Umazanijo zrahljajo nazaj vrteči se valji in takoj sperejo z integriranim vodnim curkom.
- 4. korak: Površino le na kratko sperite z vrtno cevjo in terasne plošče so očiščene.
Kako očistiti terasne kamnite plošče iz naravnega kamna?
Terase iz naravnega kamna, kot so granit, marmor, peščenjak ali apnenec, so robustne, odporne proti obrabi in ohranijo prvotno barvo. Pomanjkljivost je, da ima naravni material majhne vdolbine, v katerih se nabira umazanija in zelene obloge. Preden posežete neposredno po visokotlačnem čistilniku ali baterijskem čistilniku terase, se najprej poučite o trdnosti kamna. Bolj kot je kamen trd, manj je občutljiv na električna orodja. Zelo trde materiale, kot sta granit ali bazalt, lahko brez težav očistite z visokim pritiskom. Pri mehkejših naravnih kamnih je najbolje uporabiti nizek pritisk ali ročno čiščenje. Za čiščenje manjših površin je primerno pH nevtralno milo, malo vode in krtača. Če želite učinkovito očistiti večje površine naravnega kamna, lahko posežete po baterijskem čistilniku za terase ali pa uporabite visokotlačni čistilnik in talno krtačo.
Kako očistiti betonsko teraso?
Beton je vzdržljiv in robusten, vendar je njegova visoka vpojnost pomanjkljivost. Tekočine prodrejo skozi odprte pore hitreje kot pri naravnem kamnu. Zato je priporočljivo, da betonske terase očistite z majhno količino vode. Za manjše madeže ali umazanijo je v pomoč čiščenje s peskom. Deluje kot brusni papir in učinkovito raztopi zasušeno umazanijo.
Zelene usedline in alge odstranimo s toplo vodo in čistilnikom. Za okolju prijazno čiščenje je najboljše biološko razgradljivo milo. To storite tako, da milo najprej raztopite v mlačni vodi, nato ga nanesete na površino in mešanico pustite 20 do 30 minut. Nato površino zdrgnite s čistilno krtačo ali ročno krtačo. Nato je treba teraso temeljito sprati s čisto vodo, da odstranite vse ostanke mila.