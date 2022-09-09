Na kaj moramo biti pozorni pri čiščenju terasnih ploščic?

Terase iz betona ali naravnega kamna ne navdušujejo samo s svojim modernim videzom, temveč tudi z nezahtevnim vzdrževanjem. Ker je v primerjavi z lesenimi terasami terasne plošče z gladkimi površinami lažje čistiti. Je pa povsem normalno, da na teh materialih opazimo znake uporabe: čez nekaj časa se na kamnitih ploščah ne naberejo le madeži, ampak se v fuge naselijo tudi alge, mah in plevel. Poleg tega, da ni videti zelo lepo, je lahko nevarno, predvsem mah in alge hitro postanejo spolzke. Toda kateri je najboljši način za čiščenje terasne plošče?

Lastniki vrtov lahko za čiščenje kamnov za terase in betonskih plošč za terase uporabljajo električna orodja in kemična sredstva ter okolju prijazna domača sredstva. Velja naslednje: da zaščitite terasne plošče pred poškodbami, mora biti posamezna metoda čiščenja vedno prilagojena materialu. Orodja, kot so strgala za fuge, visokotlačni čistilniki, čistila za površine ali čistilniki za terase, se lahko uporabljajo enako dobro kot preizkušena domača sredstva.