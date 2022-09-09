Kdaj je treba leseno teraso očistiti?

Ne glede na to, ali gre za lesene, kamnite ali betonske terase, je vsako zunanje območje izpostavljeno različnim vremenskim razmeram. Veter, dež in sončna svetloba lahko lesenemu krovu povzročijo kar nekaj težav. Še posebej dolgotrajna vlaga v jesenskih in zimskih mesecih lahko napade les, poleg tega se lahko pokažejo znaki obrabe. To lahko povzroči praske, razpoke, madeže in spremembo barve na lesu.

Kdaj pa je najboljši čas za čiščenje lesene terase? Osnovno čiščenje je priporočljivo opraviti dvakrat letno. Čiščenje lesene terase priporočamo na začetku vrtne sezone spomladi in jeseni, da bo vrt odporen na zimo. Čiščenje in vzdrževanje lesenega nadstreška je treba vedno izvajati v suhem vremenu, da se lahko les po čiščenju temeljito posuši.