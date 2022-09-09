Čiščenje lesenih tal: kako hitro in enostavno jih očistiti
Terasa ponuja številne prednosti, zlasti poleti. Uporablja se lahko kot zatočišče za sprostitev in uživanje na soncu ali za sedenje skupaj in uživanje v družbi prijateljev ter družine. Posebej priljubljena je lesena obloga, ki zunanji prostor spremeni v prijeten bivalni prostor na prostem. Slabost lesa, v nasprotju z betonom ali kamnom, je njegova občutljivost, odvisno od sorte uporabljenega lesa. Da bi še dolgo uživali v svoji leseni terasi, je zato pomembno, da jo redno čistite in vzdržujete. Tukaj je nekaj nasvetov za čiščenje lesene terase.
Kdaj je treba leseno teraso očistiti?
Ne glede na to, ali gre za lesene, kamnite ali betonske terase, je vsako zunanje območje izpostavljeno različnim vremenskim razmeram. Veter, dež in sončna svetloba lahko lesenemu krovu povzročijo kar nekaj težav. Še posebej dolgotrajna vlaga v jesenskih in zimskih mesecih lahko napade les, poleg tega se lahko pokažejo znaki obrabe. To lahko povzroči praske, razpoke, madeže in spremembo barve na lesu.
Kdaj pa je najboljši čas za čiščenje lesene terase? Osnovno čiščenje je priporočljivo opraviti dvakrat letno. Čiščenje lesene terase priporočamo na začetku vrtne sezone spomladi in jeseni, da bo vrt odporen na zimo. Čiščenje in vzdrževanje lesenega nadstreška je treba vedno izvajati v suhem vremenu, da se lahko les po čiščenju temeljito posuši.
Zakaj bi morali redno čistiti lesene talne obloge?
Obstaja več razlogov za redno čiščenje lesenih talnih oblog:
- Sivost se zmanjša ali pa se popolnoma izogne
- Lesena terasa ohranja svoj videz
- Zelene obloge, kot je mah, se odstranijo
- Na lesu ni spolzkih mest
- Zaradi umazanije, ki leži naokoli, ni namakanja ali vlažnih madežev
- Škodljive glive se ne morejo razmnoževati
Priprave pred čiščenjem lesenih talnih oblog
Preden začnete, morate odstraniti vse vrtno pohištvo in korita, da omogočite neoviran dostop do vseh kotičkov terase. Sedaj lahko celotno zunanjo površino očistite z metlo. Za posebno hitro in učinkovito odstranjevanje odpadlega listja lahko uporabite puhalnike listja. Vrtno pohištvo postavite nazaj na krov šele, ko ste prepričani, da so tla popolnoma suha. Čas sušenja lahko učinkovito izkoristite tudi za čiščenje vrtnega pohištva.
Kateri je najboljši način za čiščenje lesenih talnih oblog?
Stopnja umazanije bo določila, kako očistiti leseno kritino. Če se je nabralo le listje ali nekaj zelene usedline, ga je običajno mogoče hitro in enostavno očistiti ročno. To ne zahteva posebnih čistilnih sredstev. Namesto tega so metla z močnimi ščetinami, ročna krtača ali običajna goba, nekaj tople vode in mila običajno več kot dovolj za učinkovito odstranjevanje umazanije z lesene obloge.
Pri trdovratnih usedlinah, kot so močne zelene usedline, pa je potrebna dodatna pomoč. Čistilnik za terase z valjčnimi krtačami za lesene površine se dobro obnese. Čisti nežno in hkrati močno z minimalno količino vode. Dva krtačna valja zrahljata umazanijo brez posebnega napora, vodne šobe, nameščene nad njima, pa ta učinek okrepijo in hkrati izperejo umazanijo. Dovod vode lahko regulirate ročno preko ventila glede na stopnjo umazanosti. Ker je zmogljiv motor pritrjen na sredini in lahko krtače dosežejo vogale in robove, je mogoče enostavno odstraniti tudi umazanijo vzdolž hišnih sten. Zahvaljujoč zamenljivim krtačam je mogoče čistiti tako lesene kot gladke kamnite površine.
Nasvet
Da zmanjšate količino sile, ki je potrebna pri delu s čistilnikom terase, držite orodje pod plitvim kotom, čim bližje tlom.
Uporaba visokotlačnega čistilnika za čiščenje lesenih tal
Če želite vzdrževati leseno oblogo, lahko posežete tudi po visokotlačnem čistilniku, vendar pazite, da ga uporabljate samo s pravo nastavitvijo ali dodatki. Les je mehak material in je lahko zelo občutljiv, odvisno od vrste in načina obdelave. Zato je treba dobro premisliti o načinu in pripomočkih za čiščenje lesene obloge. Preden nadaljujete, preizkusite izbrano metodo na neopaznem mestu. Pri nastavitvi visokotlačnega čistilnika je treba upoštevati dejavnike, kot so izdelava, obdelava in stanje lesa. Bolj ko je material občutljiv, nižji mora biti pritisk.
Takole očistite leseno palubo z visokotlačnim čistilnikom, čistilnim sredstvom in zmogljivo krtačo:
1. korak: nanesite čistilno sredstvo
Groba umazanija na terasah se še posebej dobro odstrani, če na površino nanesete čistilo za les, npr. skozi brizgalno cev Vario-Power, nato pa se uporabi tlačni čistilnik. Čistilo za les 3 v 1 ne le temeljito očisti, temveč zagotavlja tudi UV zaščito ter naravno komponento voska, ki neguje les in ga ščiti pred umazanijo in vlago. Površino enakomerno namočite s peno in pustite čistilo delovati dve do pet minut.
2. korak: Očistite leseno oblogo
Za temeljito čiščenje lesene terase najprej odstranite šobo z ravnim curkom in na visokotlačni čistilnik pritrdite zmogljivo krtačo. Uporaba le-te je še posebej priporočljiva na lesenih talnih oblogah, saj drobne ščetine segajo v utore na površini. V krtači so tudi tri visokotlačne šobe, ki povečajo moč čiščenja. Zdaj enakomerno premikajte zmogljivo krtačo naprej in nazaj, medtem ko dodajate vodo. Vedno drgnite v smeri vlaken.
3. korak: Ponovno nanesite čistilno sredstvo
Za dolgotrajnejšo zaščito lahko ponovno nanesete čistilo za les 3 v 1. To naredite tako, da ponovno pritrdite cev na visokotlačni čistilnik, nato pa čistilno sredstvo enakomerno nanesite na leseno površino s ploščato šobo za curek in pustite, da začne delovati (glejte 1. korak).
4. korak: izperite teraso
Na koncu sperite lesena tla s ploščato pršilno šobo v smeri vlaken. Pri čiščenju lesenih tal uporabljajte samo šobo z ravnim curkom, saj bi jih lahko točkovni curek pri tem poškodoval. Pri izpiranju talne obloge ohranite razdaljo 30 cm od površine, da dosežete idealen rezultat. Pustite, da se tla nato posušijo.
Lesene obloge je mogoče očistiti še posebej nežno in z nizkim pritiskom vode s talno šobo za površine z integrirano funkcijo izpiranja.
Odstranite grobo umazanijo in sive madeže z lesenih talnih oblog
Grobe madeže zaradi vremenskih vplivov in vsakodnevne uporabe na terasi je (skoraj) nemogoče preprečiti. Sčasoma les zaradi vlage in sončne svetlobe posivi ali pa nastanejo obloge in madeži. Da bi jih odstranili, je treba leseno oblogo najprej na kratko poškropiti z vodo. Morebitno preostalo umazanijo nato odstranite z metlo ali ročno krtačo. Za boj proti sivi barvi lesa so na trgu posebna čistila. Sredstvo nanesemo na les in pustimo delovati nekaj ur, preden ga speremo s čisto vodo.
Odstranite zelene obloge
Vlažne zelene obloge naredijo leseno kritino precej neprivlačno. Les postaja vse bolj spolzek zaradi vlage, ki se nabira v mahu in drugi vegetaciji. Da bi preprečili nesreče, je treba mah takoj očistiti z lesenih podov. Domača zdravila, kot so malo tople vode, koruzni škrob in soda bikarbona, so odlična za ta namen. To raztopino lahko uporabite za izdelavo čistilne paste za odstranjevanje zelenih oblog in mahu. V približno 500 ml tople vode dodajte tri žlice koruznega škroba in dobro premešajte, da se škrob raztopi. Pri mešanju paste pazite, da ne nastanejo grudice. Nato rahlo kremasto zmes damo v lonec s 100 g sode bikarbone in zalijemo s 5 l vode. Na kuhalni plošči mešanico segrejte do vrelišča.
Zdaj nanesite čistilno pasto na leseno ploščo in jo obdelajte s čistilno krpo ali ročno krtačo. Po nekaj urah namakanja je treba mešanico temeljito sprati z lesene plošče z vrtno cevjo.
Čiščenje lesenih tal in letvic z drugimi domačimi sredstvi
Poleg mešanice sode in škroba obstajajo tudi druga domača sredstva za vzdrževanje lesenih tal. Na primer, razredčeno sredstvo za pomivanje posode pomaga proti preprostim madežem. Zadostuje nekaj kapljic pomivalnega sredstva, raztopljenega v vodi. Preprosto izdatno razporedite po lesenih letvicah in jih nato temeljito zdrgnite s krtačo ali ščetinasto metlo. Na koncu teraso sperite s čisto vodo, deluje tudi tekoče milo. Na leseno ploščo nanesite nerazredčeno milo, zdrgnite s krtačo in nato temeljito sperite s čisto vodo.
Leseno oblogo vzdržujte z oljem
Za tesnjenje lesa in zaščito pred ponovnim umazanjem lahko po čiščenju nanesete posebno olje za les. Olje ne le pomaga lesu ohraniti barvo, ampak tudi zatesni razpoke in nepravilnosti v materialu. Ščiti tudi pred vlago. Nekatera čistila zaščitijo les, zato ni potrebe po naknadni obdelavi z oljem.