Čiščenje vrtnega pohištva: nasveti in triki za njegovo nego
Terasa ali veranda ni videti domača, razen če je nekaj ne olepša: vrtno pohištvo! Da bi bili stoli in mize v najboljšem stanju, jih je treba občasno oprati. A ko gre za čiščenje vrtnega pohištva, boste morda ugotovili, da je situacija nekoliko podobna kot pri novoletnih zaobljubah. Sprva ste res motivirani, nato pa vaše navdušenje pojenja. Da pa bi vaše vrtno pohištvo kar se da dolgo služilo svojemu namenu, ga je res treba redno čistiti in vzdrževati.
Na kaj morate biti pozorni pri čiščenju vrtnega pohištva?
Preden se pogovorimo o tem, katera orodja in negovalna sredstva so potrebna za čiščenje vrtnega pohištva in kako je treba negovati različne materiale, si najprej preberimo osnovne informacije.
Pri čiščenju vrtnega pohištva ne gre samo za to, da je ponovno videti novo, temveč tudi za preprečevanje, da bi trdovratne usedline umazanije, kot je mah ali glivični lišaj, napadle material in uničile njegovo vzdržljivost. Zato je vredno prebrati o negi vrtnega pohištva, da boste obveščeni in boste lahko kar najbolje izkoristili svoje pohištvo.
Za čiščenje vrtnega pohištva lahko uporabite naslednje izdelke:
- Krtačo za umivanje in/ali gobo ter mlačno vodo in detergent za pomivanje posode
- Ročna krtača, metla in vedro
- Cev s šobo ali pršilno cevjo
- Visokotlačni čistilnik, npr. v kombinaciji s krtačnimi nastavki in čistilnimi izdelki
- Nizkotlačni ali srednjetlačni čistilnik (na baterije, da ga je mogoče prenašati)
- Ustrezna zaščitna obleka
Kdaj očistiti vrtno pohištvo?
Vrtno pohištvo je treba očistiti vsaj dvakrat letno – najbolje na začetku vrtne sezone spomladi in nato še enkrat jeseni, ko je čas za ozimnico. Mimogrede, čiščenje vrtnega pohištva vedno izvajajte v suhem vremenu. To omogoča, da se vsak kos popolnoma posuši, in omogoča, da imajo vsa olja ali laki, ki jih morda uporabljate (tj. za impregnacijo lesenega pohištva), čas, da začnejo delovati.
Nič ne bo narobe, če boste vrtno pohištvo čistili še pogosteje. To pa je lahko odvisno od materialov, iz katerih je pohištvo izdelano, koliko je izpostavljeno vremenskim vplivom in kako pomembno je za vas, da vaše klopi, stoli, mize itd. izgledajo lepo. Če bo pohištvo vse leto zunaj, bo izpostavljeno različnim vremenskim vplivom, kar pomeni, da se lahko hitreje umaže in ga je zato treba pogosteje čistiti. V jesenskih in zimskih mesecih se splača vrtno pohištvo pospraviti na suho mesto, npr. v lopi ali kleti.
Čiščenje vrtnega pohištva: nasveti za les, plastiko in druge materiale
Pri negi vrtnega pohištva obstajajo tudi izjeme. Glede na material se priporočajo različna čistilna sredstva:
Plastika
Plastično pohištvo bo čez čas postalo rumeno in sivo, če ga pustite zunaj. To porumenelost in bledenje lahko odstranite s posebnim detergentom za čiščenje plastike. Za razliko od običajnih večnamenskih čistil, ta vrsta čistila vsebuje aktivni odstranjevalec umazanije, ki zelo učinkovito očisti plastično vrtno pohištvo.
Les
V nasprotju z odpornimi vrstami lesa, kot so tik, evkaliptus ali robinija, ki so zaradi eteričnih olj naravno odporne na vremenske vplive, lakirano vrtno pohištvo iz mehkega lesa (npr. bukve ali smreke) običajno zahteva več nege. Vedno delajte z žitom in se izogibajte agresivnim čistilnim izdelkom ali žičnatim ščetkam. Ne glede na to, ali se boste odločili za čiščenje z milom, ki ste ga zmešali sami, ali pa boste izbrali čistilo za les v specializirani trgovini, je potrebno raztopljene ostanke umazanije temeljito sprati, nato pa pohištvo zloščiti s suho krpo in namazati z oljem.
Ratan
Zaradi prepletenega, neravnega naravnega materiala ročno čiščenje s krpo ali krpo ni tako preprosto. Ko se pojavijo razpoke, lahko nastanejo tudi drobci. Poleg tega se lahko umazanija nabere v režah med pletenim materialom košare. To je mogoče hitro in učinkovito očistiti z nizkotlačnim, srednjetlačnim ali visokotlačnim čistilnikom. Če uporabljate slednje, se prepričajte, da uporabljate nastavitev nizkega tlaka in ohranjate oddaljenost od pohištva, da ne poškodujete občutljivega materiala. Nosite primerno zaščitno obleko, kot so debele rokavice in zaščitna očala. Ker ratan ni posebej odporen na vremenske vplive, je krhek, nagnjen k razpokam in pogosto žrtev sivih lis, je vrtno pohištvo iz ratana bolje postaviti v lopo v jesenskih in zimskih mesecih.
Nasvet
Da pohištvo iz ratana ostane prožno, ga lahko občasno rahlo premažete z vodo. Vendar bodite previdni, saj lahko preveč vode povzroči krhkost ratana. Zato je treba pohištvo po temeljitem čiščenju vedno osušiti.
Kovina
Vrtno pohištvo iz kovine naj bo videti kar najlepše. Čiščenje je precej preprosto zaradi odpornega materiala. Kovinske stole in klopi boste najhitreje očistili z visokotlačnim čistilnikom. Umazanijo lahko učinkovito odstranite s pomočjo dodatne krtače za pranje, ki je pritrjena na tlačni čistilnik. Za čiščenje kovinskega pohištva lahko uporabite tudi običajno gobo. Če opazite, da so se na pohištvu naredili grdi madeži rje, je edini način, da jih odstranite z visokotlačnim čiščenjem.
Material
Da bo vaše vrtno pohištvo popolnoma čisto, je treba oprati tudi sedežne blazine, podloge in oblazinjenje. Cvetni prah ali liste lahko hitro in enostavno odstranite z ročno krtačo. Kaj pa, če med peko na žaru kaj polijete? Takšne maščobne madeže lahko najbolj učinkovito odstranite v pralnem stroju. Večina prevlek ima ob strani zadrgo, zato jih je mogoče odstraniti. Če prevleke ni mogoče odstraniti, lahko uporabite ščetke, gobice ali krpe. Preprosto nanesite malo pomivalnega sredstva ali detergenta v mlačno vodo in s krožnimi gibi temeljito, a ne premočno zdrgnite madež. Za posebej trdovratne madeže vam bo pomagal univerzalni odstranjevalec madežev. Oblazinjenje lahko očistite tudi na bolj higieničen način s čistilnikom za preproge. Najboljše, kar lahko storite, je, da blazine po vsaki uporabi odstranite in jih nekam shranite, namesto da se sprijaznite z njihovo obrabo.
Odstranjevanje grobe umazanije, madežev in sivih lis
Preden začnete s postopkom čiščenja, morate s terase odstraniti vse vrtno pohištvo. Tako preprečite, da bi ostanki umazanije umazali pohištvo takoj po čiščenju. To zagotovo lahko velja, če uporabljate visokotlačni čistilnik.
Preden vrtno pohištvo očistite z vodo, z ročno krtačo najprej odstranite ves prah in umazanijo. Če se potem odločite za čiščenje vrtne garniture brez visokotlačnega čistilnika, lahko istočasno očistite vrtno mizo, stole in klopi, tako da jih poškropite z vrtno cevjo. Posebni nastavki, kot je čistilna brizgalna pištola z vrtljivim curkom ali navadne šobe in razpršilne cevi, lahko vodni curek okrepijo in koncentrirajo. Te metode precej dobro odstranijo cvetni prah, madeže, ptičje iztrebke in ostanke žuželk.
Zdaj vzemite gobo ali krtačo za umivanje in površine temeljito zdrgnite z mehkim milom, raztopljenim v mlačni vodi ali posebnimi čistili. Nato sperite zbrano umazanijo, površine zloščite do suhega s krpo ali pustite, da se posušijo na soncu. Ko gre za leseno pohištvo, boste morda opazili nekaj sive barve. V tem primeru nanesite posebno sredstvo za sivenje na prizadeta mesta in pustite nekaj ur. Nato sperite s čisto vodo.
Čiščenje vrtnega pohištva z visokotlačnim čistilnikom
Če želite prihraniti čas in trud pri čiščenju vrtnega pohištva, lahko svojo vrtno mizo, stole in klopi očistite in negujete z visokotlačnim čistilnikom. Za zelo trdovratno umazanijo obstaja veliko primernih pripomočkov, ki jih lahko pritrdite na aparat, kot je krtača za pomivanje. V nasprotju s prepričanjem, da se s tem troši voda, je dejansko res nasprotno. Z visokotlačnim čistilnikom lahko po končanem hitrem čiščenju površin ciljate na področja, ki so prizadeta s posebej trdovratnimi madeži - to vam omogoča, da očistite vrtno pohištvo, vendar brez izgube vode.
Vendar bodite previdni! Vsak material ne prenese čiščenja z visokim pritiskom in čistilnimi sredstvi. Les je naraven material in precej občutljivo reagira na vlago ali čistila, odvisno od vrste in načina izdelave. Vrtno pohištvo iz trdega lesa, kot so robinija, hrast, tik ali bambus, lahko enostavno očistite z visokotlačnim čistilnikom. Lastniki vrtov naj bodo previdni pri lesenem pohištvu iz smreke ali bukve, saj lahko njihovo površino hitro poškodujejo premočan pritisk vode ali naprave.
Kako očistiti vrtno pohištvo z visokotlačnim čistilnikom in ustreznim detergentom:
- Najprej odstranite grobo umazanijo z vrtnega pohištva. Če želite to narediti, lahko uporabite nastavitve »SOFT« ali »HARD« na napravi, da povečate ali zmanjšate pritisk. Tukaj lahko uporabite tudi navaden pršilni nastavek in vrtno cev.
- Vstavite sesalno cev visokotlačnega čistilnika ali nalijte detergent v rezervoar in nastavite curek cevi na nastavitev "MIX". To zagotavlja, da se raztopina detergenta med delovanjem vmeša v vodni curek.
- Čistilno sredstvo pod nizkim tlakom razpršite po vrtnem pohištvu, pustite delovati približno 30 sekund in nato z visokotlačno nastavitvijo temeljito sperite zrahljano umazanijo. To lahko traja nekaj časa, zlasti če je umazanija precej trdovratna. Po tem je treba vrtno pohištvo pustiti, da se dobro posuši.
Še zadnji dodatki nege vrtnega pohištva: katero čistilo izbrati?
Umazano vrtno pohištvo lahko očistite in lažje odstranite sive lise s posebnimi negovalnimi sredstvi in čistili. Izdelek, ki ga uporabljate, je odvisen od materiala, ki ga je treba obdelati. Izberete lahko univerzalno čistilo ali poseben koncentrat. Za tesnjenje lesenega vrtnega pohištva lahko po čiščenju na primer nanesete posebno olje za zaščito lesa. To zagotavlja tesnjenje površine in hkrati ščiti material pred vdorom vlage. Izdelke za nego, kot je detergent za čiščenje lesa 3 v 1, je priročno vmešati neposredno v vodni curek visokotlačnega čistilnika. To vam omogoča čiščenje, vzdrževanje in zaščito vrtnega pohištva pred UV žarki.