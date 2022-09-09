Odstranjevanje grobe umazanije, madežev in sivih lis

Preden začnete s postopkom čiščenja, morate s terase odstraniti vse vrtno pohištvo. Tako preprečite, da bi ostanki umazanije umazali pohištvo takoj po čiščenju. To zagotovo lahko velja, če uporabljate visokotlačni čistilnik.

Preden vrtno pohištvo očistite z vodo, z ročno krtačo najprej odstranite ves prah in umazanijo. Če se potem odločite za čiščenje vrtne garniture brez visokotlačnega čistilnika, lahko istočasno očistite vrtno mizo, stole in klopi, tako da jih poškropite z vrtno cevjo. Posebni nastavki, kot je čistilna brizgalna pištola z vrtljivim curkom ali navadne šobe in razpršilne cevi, lahko vodni curek okrepijo in koncentrirajo. Te metode precej dobro odstranijo cvetni prah, madeže, ptičje iztrebke in ostanke žuželk.

Zdaj vzemite gobo ali krtačo za umivanje in površine temeljito zdrgnite z mehkim milom, raztopljenim v mlačni vodi ali posebnimi čistili. Nato sperite zbrano umazanijo, površine zloščite do suhega s krpo ali pustite, da se posušijo na soncu. Ko gre za leseno pohištvo, boste morda opazili nekaj sive barve. V tem primeru nanesite posebno sredstvo za sivenje na prizadeta mesta in pustite nekaj ur. Nato sperite s čisto vodo.