Skrb za vaš avto

Preden se lotite nege laka, sedežev iz blaga ali usnja, plastike, stekla in kovinskih površin, morate avto temeljito očistiti. Zunanjost in notranjost sta enako pomembni za ohranjanje vrednosti avtomobila. Redno čistite zunanjost, ne le takrat, ko je avto še posebej umazan. Pogosto pranje avtomobila je vedno dobro za vozilo, pa naj bo v avtopralnici, v samopostrežni avtopralnici ali doma z visokotlačnim čistilcem in ustreznimi dodatki. Redno čistite tudi notranjost, najbolje s sesalnikom za mokro in suho sesanje, mehko krpo in ustreznim čistilom za površine. Prav tako morate redno čistiti kolesa, na primer z visokotlačnim čistilnikom in čistilom za platišča. Kako pogosto čistite avto, ni odvisno le od stopnje umazanije, ampak tudi od vaše osebne zahteve po čistoči. Pozimi pa je nega avtomobila nujna zaradi umazanije, ledu in soli, ki lahko zamašijo stekla ter poškodujejo karoserijo in barvo, če jih ne odstranjujete redno.

S pravo opremo, čistilnimi sredstvi in ​​najboljšimi nasveti za nego avtomobila je skrb za vaš avto enostavna vse leto. Poleg tega je poliranje in nega laka na dobro vzdrževanem in čistem avtomobilu veliko enostavnejša: