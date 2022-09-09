NEGA AVTOMOBILA: NASVETI ZA ZUNAJ IN ZNOTRAJ
Če želite v svojem avtomobilu uživati še vrsto let, morate zanj skrbeti. Dobra nega avtomobila ne pomeni le redno pranje avtomobila, ampak tudi skrb za lak in karoserijo ter vzdrževanje čistoče v notranjosti. Potrebujete le malo časa, primerno čistilno opremo in dobre izdelke za nego. Tukaj so najboljši nasveti za nego avtomobila.
Nega avtomobila pomeni ohranjanje vrednosti
Zaščita vašega avtomobila ne zagotavlja le dobrega videza še dolgo časa, pomaga tudi zagotoviti, da avto ohrani svojo vrednost. Redno tesnjenje laka na primer ščiti pred vremenskimi vplivi, soljo in umazanijo pozimi ali cvetnim prahom ter mrčesom poleti. Prav tako preprečuje rjo, ki naredi površine porozne in dolgoročno poškoduje avto.
Skrb za vaš avto
Preden se lotite nege laka, sedežev iz blaga ali usnja, plastike, stekla in kovinskih površin, morate avto temeljito očistiti. Zunanjost in notranjost sta enako pomembni za ohranjanje vrednosti avtomobila. Redno čistite zunanjost, ne le takrat, ko je avto še posebej umazan. Pogosto pranje avtomobila je vedno dobro za vozilo, pa naj bo v avtopralnici, v samopostrežni avtopralnici ali doma z visokotlačnim čistilcem in ustreznimi dodatki. Redno čistite tudi notranjost, najbolje s sesalnikom za mokro in suho sesanje, mehko krpo in ustreznim čistilom za površine. Prav tako morate redno čistiti kolesa, na primer z visokotlačnim čistilnikom in čistilom za platišča. Kako pogosto čistite avto, ni odvisno le od stopnje umazanije, ampak tudi od vaše osebne zahteve po čistoči. Pozimi pa je nega avtomobila nujna zaradi umazanije, ledu in soli, ki lahko zamašijo stekla ter poškodujejo karoserijo in barvo, če jih ne odstranjujete redno.
S pravo opremo, čistilnimi sredstvi in najboljšimi nasveti za nego avtomobila je skrb za vaš avto enostavna vse leto. Poleg tega je poliranje in nega laka na dobro vzdrževanem in čistem avtomobilu veliko enostavnejša:
Pranje avtomobila
Čiščenje notranjosti avtomobila
Čiščenje platišč
Odmrzovanje avtomobila
Nega notranjosti avtomobila
Ko je notranjost posesana in je armaturna plošča brez prahu, je čas za obdelavo različnih površin v avtomobilu. S posebnim čistilom za notranjost lahko plastiko, gumo ali tekstil očistite zasušenih kavnih madežev, mastnih ostankov hrane ali kreme za sončenje. Hkrati so odpravljene neprijetne vonjave, barva in vlakna oblazinjenja pa so osvežena. Druga prednost čistil za notranjost je ta, da pomagajo dlje časa ohranjati površino čisto, kar olajša prihodnje čiščenje.
Nasvet
Pri nakupu čistila za notranjost bodite pozorni na površine, na katerih se lahko uporablja. En izdelek lahko pogosto očisti celotno notranjost, vključno z oblazinjenjem. Vendar se zavedajte, da bodo površine, kot so visokokakovostni sedeži iz pravega usnja, potrebovale poseben izdelek. Usnje je treba čistiti samo enkrat ali dvakrat na leto in ga vedno obdelati s posebnim sredstvom za nego usnja, ki ponovno namasti, da ohrani njegov videz.
Če čistila za notranjost nimate pri roki, lahko za čiščenje armaturnih plošč in oblog uporabite tudi toplo vodo z brizgom pomivalnega sredstva. Preprosto obrišite površine z vlažno krpo in nato posušite s krpo iz bombaža ali mikrovlaken, da vlaga ne prodre v elektronske komponente. Vendar ta metoda ne more doseči antistatičnega učinka ali skrajšati časa, ki je potreben, da se površina ponovno razmaže, v primerjavi z določenim izdelkom za čiščenje notranjosti avtomobila.
Sčasoma lahko na armaturni plošči ali vratnih ploščah postanejo vidne manjše praske. Gladke materiale, ki odbijajo vodo in umazanijo, je zato najbolje, da po čiščenju še vedno obdelate s sredstvom za nego notranjosti. Enostavno poškropite, pustite na kratko delovati in po potrebi še enkrat zloščite površino. To odstranjuje površinske poškodbe, hkrati pa obnavlja barvo in sijaj.
Za nevtralizacijo neprijetnih vonjav v avtomobilu pomaga tale trik: preprosto postavite posodo s kavnimi zrni v prostor za noge. Kava nase veže vlago in absorbira vonjave. Enak učinek dosežemo z rižem ali moko.
Skrb za lep pogled čez stekla avtomobila
V sončnih dneh so prstni odtisi in madeži na oknih in ogledalih še posebej opazni. Ne samo, da izgledajo grdo, ampak tudi motijo vidljivost med vožnjo. Ko gre za nego avtomobila, torej ne smemo pozabiti na stekla. Če se lotevate čiščenja notranjosti avtomobila, je treba stekla očistiti tudi od znotraj. To storite tako, da stekla izdatno popršite s čistilom za avtomobilska stekla in odstranite vse madeže in proge z mehko krpo, ki ne pušča vlaken. Nato čistilo nanesite na okna in ogledala tudi z zunanje strani ter z mehko krpo iz mikrovlaken zrahljajte umazanijo.
Nasvet
S kompletom za čiščenje vetrobranskega stekla za električno strgalo za led EDI 4 lahko trdovratno umazanijo na vetrobranskem steklu, zadnjem steklu in stranskih steklih odstranite v hipu in brez posebnega truda.
Med vožnjo se nova umazanija hitro nabere na vetrobranskem in zadnjem steklu. Poleti mrčes, v deževnih dneh več kot verjetno umazani brizgi iz avtomobila spredaj, pozimi sol in brozga pristaneta na oknih. Če želite vedno ohraniti dobro vidljivost, morate redno preverjati brisalce vetrobranskega stekla in po potrebi dolivati vodo in čistilo za vetrobransko steklo. Za ta namen so najboljša čistila za vetrobranska stekla, ki so posebej oblikovana za poletje ali zimo. Sredstvo za pranje stekel poleti aktivno deluje proti ostankom žuželk in podobnih snovi, sredstvo za pranje stekel pozimi je tudi sredstvo proti zmrzovanju, ki preprečuje zmrzovanje sistema za čiščenje vetrobranskega stekla in žarometov. Pazite, da sredstvo zmešate z vodo v razmerju, ki je navedeno na embalaži izdelka.
Nega gumijastih tesnil
Gumijasta tesnila v avtomobilih, na primer tista na vratih ali v prtljažniku, so zlasti pozimi izpostavljena težkim pogojem, kot so led, sneg in sol. Da preprečite, da bi postala krhka in puščala, poskrbite za prožnost tesnil z izdelkom za nego gume. S tem tudi preprečimo, da bi se vrata poleti, ko je zelo vroče, zlepila. Pri uporabi pa bodite previdni, da ne pride na lak, saj lahko za seboj pusti trdovratne madeže. Uporabite lahko tudi komercialno dostopen vazelin, če nimate pripravljenega specializiranega izdelka.
Popravite in zloščite barvo
Skrb za vaš avto je treba razširiti tudi na lakiranje. Površinske praske in tako imenovani hologrami so moteči in na soncu izstopajo predvsem na temnih barvah laka. Gube pogosto nastanejo med čiščenjem, ko s krtačami ali gobicami odstranimo majhne delce umazanije. Z voskom jih je mogoče enostavno odstraniti. Politura čisti barvo in hkrati polira. Najboljši rezultat dosežete tako, da izdelek nanesete z mehko krpo ali kosom vpojne vate s krožnimi gibi in po kratkem sušenju rahlo polirate s čisto krpo. Ne samo, da bo lak ponovno zasijal, tudi loščilo in vosek bosta pomagala zaščititi pred vremenskimi vplivi, UV žarki, cestno umazanijo in soljo.
Globoke praske, ki jih ni več mogoče odstraniti z voščenim loščilom, lahko popravite s peresom za popravek in nato prekrijete s prozornim lakom. Pri proizvajalcu vozila je praviloma možno naročiti katero koli barvo laka in zaključek, torej kovinsko, polno ali mat barvo. Večje poškodbe karoserije pa naj vedno popravijo strokovnjaki, na primer v delavnicah, ki ponujajo popravila SMART (small to medium area repair technology). Ta metoda popravila na kraju samem je običajno cenejša in hitrejša od običajnih popravil, pri katerih se zamenjajo celotni deli avtomobila. To omogoča ponovno nadgradnjo vozila, kar se splača na primer pred prodajo vozila ali vračilom avtomobila na lizing.