ČIŠČENJE KOLESA: NASVETI ZA DOM IN POTOVANJE
Vožnja s kolesom je zabavna, okolju prijazna in dobra za vaše zdravje. Če želite čim dlje uživati na gorskem kolesu, mestnem kolesu ali e-kolesu, svoje kolo redno vzdržujte in perite. S pravo napravo in pravimi dodatki je to hitro in enostavno – bodisi pred garažo, na vrtu ali na cesti.
Čiščenje kolesa doma
Po vsaki vožnji po gozdovih, travnikih, makadamskih cestah ali prašnih ulicah je kolo potrebno dobro očistiti. Odstranite grobo umazanijo in prah z okvirja, verige in občutljivih delov, kot so prestavna ročica in ležaji. Umazanija namreč deluje kot abrazivni delci na gibljive dele in hitro pospeši njihovo obrabo. Tako se sčasoma razvije rja, ki se usede na komponente in zmanjša njihovo funkcionalnost. Kdor se pozimi vozi s kolesom, naj ga redno čisti in vzdržuje, saj lahko sol za posipanje poškoduje lak na okvirju kolesa in tudi na drugih delih kolesa. Sveže očiščeno kolo torej ne zagotavlja le večjega užitka v vožnji, temveč tudi ohranja svojo funkcionalnost in vrednost. Mimogrede, to velja tudi za prikolice za kolesa, ki jih je mogoče hkrati očistiti.
Če želite svoje kolo čistiti in vzdrževati doma, potrebujete le nekaj stvari:
- stojalo za kolo ali steno
- čistilno napravo po vaši izbiri
- primerno čistilno sredstvo
- mehko krtačo
- mehko krpo (npr. iz mikrovlaken)
- olje za verige in ležaje
Za čiščenje kolesa sta primerni visokotlačni čistilnik ali srednjetlačni čistilnik. Medtem ko mora biti visokotlačni čistilnik običajno priključen na elektriko in vodo, se ročni čistilnik napaja iz baterije in zato potrebuje le priključek za vodo, kar pomeni, da je primeren za uporabo, tako kot baterijski tlačni čistilnik, povsod tam, kjer ni električnega priključka. Z visokim in srednjim pritiskom lahko hitro in enostavno odstranite še tako trdovratno umazanijo. Za zrahljanje manjše umazanije s kolesa zadostuje tudi vrtna cev z brizgalno pištolo.
Nasvet
Kjer priključek za vodo ni na voljo, lahko visokotlačni čistilniki Kärcher od K 4 do K 7 kot tudi ročni čistilnik alternativno črpajo vodo iz soda ali kanistra. Vse, kar potrebujete, je ustrezna sesalna cev ali ročna sesalna cev.
Pri čiščenju kolesa z visokotlačnim čistilnikom je pomembno, da vzdržujete razdaljo najmanj 30 cm od občutljivih delov. Vsakršno zapiranje in močan vodni curek lahko potisneta tesnila, kar omogoči vstop vodi in izpiranje mazalne masti. V najslabšem primeru se lahko ujame vlaga, kar lahko povzroči dolgoročno škodo zaradi rje. Če pa se držite te razdalje in zmanjšate pritisk na napravi na območje tlaka 1 ali "mehko", lahko kolo varno očistite z visokotlačnim čistilnikom. Posebna previdnost velja za e-kolesa: elektronika je občutljiva na vodo in je ne smete čistiti neposredno z visokotlačnim čistilnikom. Bolje je, da baterijsko komponento obrišete z vlažno krpo ali mehko krtačo.
Čiščenje kolesa na poti
Za čiščenje gorskega kolesa, ko ste na poti, je mobilni čistilnik odlična možnost. Njegove kompaktne mere pomenijo, da ga lahko spravite celo v košaro za kolo, razpršilno pištolo in 2,8 m dolgo spiralno cev pa preprosto pospravite pod snemljivo posodo za vodo.
Za čiščenje z mobilnim čistilnikom preprosto odstranite rezervoar in ga napolnite s čisto vodo, odstranite razpršilno pištolo iz naprave in ponovno pravilno pritrdite rezervoar. Nato razpršilno pištolo usmerite proti kolesu in potegnite sprožilec. Z vodnim curkom se lahko očisti celotno kolo. Vgrajena litij-ionska baterija ima čas delovanja 15 minut. Z avtonapajalnikom pa lahko napravo poganjate tudi z avtomobilskim akumulatorjem ali, če se akumulator enkrat na poti izprazni, napolnite z avtonapajalnikom. V dodatni škatli za pripomočke Bike box je priložena univerzalna krtača, posebno čistilo in mehka krpa iz mikrovlaken – torej vse, kar je potrebno za hitro čiščenje. Z dodano sesalno cevjo lahko vodo opcijsko črpamo tudi iz soda z vodo.
Vodič po korakih do čistega kolesa
1. Postavite kolo in pripravite opremo
Kdor želi svoje kolo očistiti, naj ga najprej varno postavi na stojalo za kolo ali prisloni ob steno ali večje drevo. Za čiščenje na cesti: odstranite rezervoar mobilnega zunanjega čistilnika, odstranite razpršilno pištolo, ponovno namestite rezervoar in vklopite napravo. Za čiščenje doma: visokotlačni ali srednjetlačni čistilnik priključite na dovod vode in po potrebi na elektriko ter vklopite napravo. Pri čiščenju koles je treba pri vseh napravah uporabljati ploščato pršilno šobo.
2. Kolo poškropite z vodo
Sedaj enakomerno poškropite kolo z vodnim curkom. Vodnega curka ne usmerjajte neposredno na ležaje, amortizerje ali električne povezave, npr. na e-kolesih. Pri čiščenju z visokim pritiskom čistite samo z nizko nastavitvijo in zagotovite zadostno razdaljo do pnevmatik, verige, ležajev in majhnih delov (cca. 30 cm).
Nasvet
Najbolje je, da čistite od spodaj navzgor. Tako je lažje videti, kje je kolo že bilo čisto.
3. Nanesite čistilno sredstvo
Za trdovratne madeže je smiselno uporabiti čistilno sredstvo. Dobra ideja je univerzalno čistilo ali še bolje čistilo za motorna kolesa. Pred čiščenjem enakomerno nanesite na močno umazana področja, pustite delovati 3-5 minut, nato sperite s čisto vodo. Za boljše rezultate bi moralo biti kolo med uporabo čistila idealno suho.
Pomembna opomba: za zaščito okolja je treba čistilna sredstva uporabljati samo na zaprtih tleh (npr. asfalt) v bližini odtokov.
4. Odstranite usedline
Če so na okvirju še ostale obloge, jih lahko hitro odstranite s čopičem ali gobico. Nato z mehko krpo (npr. iz mikrovlaken) na očiščenih mestih obrišite okvir. Za varčevanje z vodo pri čiščenju z mobilnim čistilnikom za zunanje prostore na kratko navlažite univerzalno krtačo in z njo skrtačite kolo. Nato razpršite umazanijo stran in kolo posušite z mehko krpo.
Nasvet: temeljito očistite verigo
Verigo je običajno nekoliko težje očistiti kot preostali del kolesa, ker se olje, umazanija in prah sčasoma pomešajo in tvorijo lepljiv film. Pred čiščenjem je treba pod kolesa položiti kos kartona ali staro krpo. Nato z grobo krtačo najprej odstranite grobo umazanijo, nato popršite s čistilom za motorna kolesa ali posebnim čistilom za verige in pustite, da se vpije. Za razrahljanje umazanije pomaga tale trik: verigo ovijte s krpo in večkrat popeljite po verigi. Delci umazanije se zrahljajo in vpijejo neposredno v krpo.
Primerjava: naprave za čiščenje koles
Imena modelov
Mobilni čistilnik
OC 3
Srednjetlačni čistilnik
KHB 6 / KHB 4-18
Visokotlačni čistilnik
K 2 - K 7
Uporaba
Mobilni čistilnik
Na poti
Srednjetlačni čistilnik
Doma
Visokotlačni čistilnik
Doma
Čas priprave
Mobilni čistilnik
Nizka, saj je potrebno napolniti samo rezervoar za vodo
Srednjetlačni čistilnik
Nizka, saj je potreben le en priključek za vodo
Visokotlačni čistilnik
Srednja, saj je potreben priključek za vodo in elektriko
Čistilna moč
Mobilni čistilnik
Nizka, kot nizek tlak (pretok max. 2 l / min)
Srednjetlačni čistilnik
Srednja, kot srednji tlak (max. 24 bar, pretok max. 200 l / h)
Visokotlačni čistilnik
Visoka, saj je razpon spremenljivega tlaka med 20 in 110 (K2) do 180 (K 7) barov
Primernost za čiščenje koles
Mobilni čistilnik
Za hitro čiščenje na poti.
Zelo nežno čiščenje zaradi nizkega pritiska.
Baterija in prostornina rezervoarja ne zadoščata za temeljito čiščenje.
Srednjetlačni čistilnik
Za temeljito čiščenje doma.
Srednji pritisk je zadosten za čiščenje kolesa in je hkrati nežen.
Edina omejitev je napolnjenost baterije.
Visokotlačni čistilnik
Za temeljito čiščenje doma.
Brez omejitev, saj sta elektrika in voda priključena.
Ohranjati je treba razdaljo do občutljivih komponent, da preprečite poškodbe.
Tlak mora biti nastavljen na minimum.
Nega po čiščenju kolesa
Ko gre za kolo, je pomembna tudi nega po temeljitem čiščenju. Prvi korak je, da kolo vedno temeljito osušite, saj lahko voda hitro povzroči rjo. Poleg tega se izdelki za nego lahko bolje porazdelijo po suhih kolesih.
Ko je veriga kolesa očiščena, jo najprej obrišite s krpo in nato naoljite. Praktično je imeti na tej stopnji stojalo za kolo, da ostane na mestu. Pazite, da olje med tem postopkom ne pride na zavorne ploščice ali zavorno ploščo, saj to poslabša zavorni učinek. Nato odstranite odvečno olje z verige s krpo.
Na splošno je treba vse gibljive dele, kot so kabli, zavorni spoji, zavorne in prestavne ročice, redno mazati. Pri vzmetnih vilicah je treba potopne cevi redno čistiti in tudi namazati z oljem.
Nenazadnje je priporočljivo tudi redno preverjanje tlaka v pnevmatikah, še posebej, če želite po daljšem času spet sesti na kolo. Na strani pnevmatik je običajno označeno, kolikšen tlak je dovoljeno napolniti, najnižji in najvišji. Večji kot je pritisk, lažje se pnevmatika kotali.