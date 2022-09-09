Čiščenje kolesa na poti

Za čiščenje gorskega kolesa, ko ste na poti, je mobilni čistilnik odlična možnost. Njegove kompaktne mere pomenijo, da ga lahko spravite celo v košaro za kolo, razpršilno pištolo in 2,8 m dolgo spiralno cev pa preprosto pospravite pod snemljivo posodo za vodo.

Za čiščenje z mobilnim čistilnikom preprosto odstranite rezervoar in ga napolnite s čisto vodo, odstranite razpršilno pištolo iz naprave in ponovno pravilno pritrdite rezervoar. Nato razpršilno pištolo usmerite proti kolesu in potegnite sprožilec. Z vodnim curkom se lahko očisti celotno kolo. Vgrajena litij-ionska baterija ima čas delovanja 15 minut. Z avtonapajalnikom pa lahko napravo poganjate tudi z avtomobilskim akumulatorjem ali, če se akumulator enkrat na poti izprazni, napolnite z avtonapajalnikom. V dodatni škatli za pripomočke Bike box je priložena univerzalna krtača, posebno čistilo in mehka krpa iz mikrovlaken – torej vse, kar je potrebno za hitro čiščenje. Z dodano sesalno cevjo lahko vodo opcijsko črpamo tudi iz soda z vodo.