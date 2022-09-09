PRANJE AVTOMOBILA NA DOMU: NASVETI IN TRIKI
Je čedalje težje gledati skozi umazano vetrobransko steklo svojega avtomobila? Ali pa je vaš avto prekrit s cvetnim prahom, listjem, cestno soljo ali živalskimi iztrebki? Verjetno je čas, da operete avto. Če se ne želite odpraviti v avtopralnico, lahko s primerno opremo in temi nasveti hitro ter enostavno operete avto doma.
Zakaj bi morali redno prati avto?
Avto je potrebno redno prati. Umazanija se lahko na karoseriji vašega avtomobila usede v katerem koli letnem času – naj bo to sol pozimi, cvetni prah spomladi, žuželke poleti ali listje jeseni. Če ostankov in umazanije ne odstranite, lahko sčasoma povzročijo poškodbe laka. Redno čiščenje torej ne le da avtomobilu nov sijaj, temveč tudi pomaga ohranjati njegovo vrednost. Z naslednjimi nasveti bo vaš avto znova čist v hipu.
Pozor: upoštevajte predpise
Ali lahko operete avto pred hišo, je odvisno od lokalnih predpisov, na nekaterih območjih je namreč prepovedano prati na javnih cestah. To velja ne glede na to, ali uporabljate čistilna sredstva ali ne. Na zasebni posesti je običajno dovoljeno pranje avtomobila in motornega kolesa. Vendar pa je predpogoj, da se voda, ki se uporablja za pranje avtomobila doma, spusti v kanalizacijo. Preden avto operete doma, se vedno najprej pozanimajte, ali ni pranje avtomobila na zasebni posesti izrecno prepovedano. Pravno varna alternativa je pranje avtomobila v avtopralnici ali samopostrežni avtopralnici.
Kako oprati svoj avto: navodila po korakih
1. korak: odstranite ohlapno umazanijo in ostanke
Preden začnete pranje avtomobila, ročno ali z mehko krtačo odstranite umazanijo, kot so ostanki listja ali cvetni listi.
2. korak: predhodno čiščenje
Zdaj je čas za predhodno čiščenje: zrahljajte grobo umazanijo z visokotlačnim čistilnikom in uporabite šobo z ravnim curkom, da med nadaljevanjem preprečite praske s krtačo za pranje. Druga možnost je, da svoj avto predhodno očistite ročno z razpršilno pištolo, pritrjeno na vrtno cev ali vedro vode in mehko gobo. Po potrebi predhodno obdelajte in očistite platišča. Med fazo predpranja je treba upoštevati tudi vdolbine za kolesa, ker je umazanijo s tega področja še posebej težko odstraniti. Za čiščenje teh težko dostopnih mest je primeren nastavek za visokotlačni čistilnik in kratka razpršilna cev s 360-stopinjskim spojem. Zahvaljujoč udobnemu položaju roke lahko vodni curek usmerite naprej, stran, navzgor in navzdol.
3. korak: nanesite čistilo
Zdaj s funkcijo čistila na visokotlačnem čistilniku očistite celoten avto z avtošamponom ali univerzalnim čistilom. Prepričajte se, da to storite od spodaj navzgor in pustite, da se na kratko vpije v umazanijo, da se zrahlja. Nato ga je treba le še sprati z močnim vodnim curkom. Če ga morate pustiti, da se vpije dlje, uporabite penasto čistilo, tako nastane gosta, dolgotrajnejša pena. Druga možnost je, da čistilo nanesete na karoserijo avtomobila z mehko gobo.
4. korak: izperite avto
Nato avto operite z visokotlačnim čistilnikom in čisto vodo. Vedno delajte s šobo s ploščatim curkom in imejte oddaljenost 15 centimetrov od površine avtomobila ali 30 centimetrov od pnevmatik. Druga možnost je, da na visokotlačni čistilnik priključite mehko krtačo za pranje, električno krtačo ali vrtljivo krtačo za pranje, tako še temeljiteje odstranite umazanijo. Nasvet: avto vedno perite od spodaj navzgor, tako lažje vidite, na katerih področjih je še treba delati.
Če nimate visokotlačnega čistilnika, lahko avto splaknete tudi z vrtno cevjo in pršilno šobo.
Nasvet
Pri nanašanju čistilnega sredstva z visokotlačnim čistilnikom je bolje, da zmerno uporabljate višjo koncentracijo čistilnega sredstva, namesto velike količine, ki je močno razredčena, saj lahko to zmanjša učinkovitost.
5. korak: pustite avto, da se posuši
Ko avto temeljito sperete, ga pustite, da se posuši ali uporabite usnjeno krpo. Popravite manjše udrtine in praske, ki so zdaj opazne. Po temeljitem čiščenju zunanjosti se lahko lotite čiščenja notranjosti.
Odstranite trdovratno umazanijo z avtomobila
Ostanki mrčesa
Ostanke mrčesa lahko odstranite s posebnim odstranjevalcem mrčesa. Ostanke lahko nežno odstranite z lakiranih površin, mrež hladilnika, zunanjih ogledal, stekel in plastike. Po predhodnem čiščenju avtomobila čistilo preprosto popršite na prizadeta območja, pustite, da se vpije in nato sperite s čisto vodo. Lahko pa umazanijo popivnate z mokro papirnato brisačo in jo po dobrih 15 minutah preprosto odstranite.
Drevesni sok
Če na barvi odkrijete drevesni sok, ukrepajte hitro. Bolj ko je svež, lažje ga je odstraniti s toplo vodo in gobo, visokotlačnim čistilnikom ali v avtopralnici. Če se je drevesni sok že posušil, lahko pomagata dve domači zdravili: bodisi nanesite nekaj kapljic sredstva za odmrzovanje vratnih ključavnic na prizadeta mesta ali namažite nekaj masti. Uporabite lahko maslo, margarino ali jedilno olje. Po nekaj minutah lahko sok obrišete z mehko krpo.
Ptičji iztrebki
Ptičji iztrebki, ki niso bili odstranjeni iz avtomobila, lahko predvsem v poletnih mesecih poškodujejo lak. Ne čakajte, da jih odstranite. Pomembno: zasušenih iztrebkov nikoli ne zrahljajte z drgnjenjem, saj lahko s tem opraskate avto. Namesto tega prizadeto mesto namočite z mlačno vodo in kuhinjsko krpo, preden avto operete z visokotlačnim čistilnikom ali v avtopralnici. Iztrebke lahko nato enostavno obrišete z mehko gobo ali vlažno krpo.
Ostanki soli
Ulično sol in pesek je treba pozimi redno spirati z avtomobila, saj lahko povečata korozijo na že poškodovanih območjih, kot je barva, na kateri so že ostružki ali praske. Sol za posipanje cestišča je treba redno odstranjevati tudi s podvozja avtomobila. Za boljšo zaščito karoserije pred vlago in soljo je priporočljivo, da avto pred zimo temeljito operete in nato lak obdelate z voskom za poliranje, da ga ohranite.
Očistite avtomobilska stekla in ogledala
Vozniki in potniki, ki so pogosto na cesti poznajo težavo: umazanija, cvetni prah in mrčes se v toplih mesecih hitro naberejo na vetrobranskem steklu. Ne samo, da je to videti zanikrno, ampak lahko tudi nevarno omeji vidljivost. Ne glede na to, kdaj je predvidena naslednja bencinska postaja ali pranje avtomobila, je treba pogosteje čistiti tudi vetrobransko steklo, stranska stekla in ogledala. Najboljši način za to je s posebnim čistilom za avtomobilsko steklo, ki zagotavlja čiščenje brez madežev in bleščanja ter odstrani mrčes ter cestno umazanijo. Čistila pogosto vsebujejo dodatke, ki z antistatičnim učinkom poskrbijo, da se steklene površine ne umažejo več in jih je v prihodnje lažje čistiti. Za čiščenje oken preprosto nanesite čistilo na površine, pustite, da se na kratko vpije in obrišite z mehko krpo iz mikrovlaken. Še lažje pa je s kompletom za čiščenje vetrobranskega stekla za električno strgalo za led, ki ga lahko uporabljate vse leto. Močno vrtenje električnega strgala za led pomaga brez napora odstraniti sprijeto umazanijo.