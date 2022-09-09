PRANJE AVTOMOBILA NA DOMU: NASVETI IN TRIKI

Je čedalje težje gledati skozi umazano vetrobransko steklo svojega avtomobila? Ali pa je vaš avto prekrit s cvetnim prahom, listjem, cestno soljo ali živalskimi iztrebki? Verjetno je čas, da operete avto. Če se ne želite odpraviti v avtopralnico, lahko s primerno opremo in temi nasveti hitro ter enostavno operete avto doma.

Kärcher Tips: Car Washing

Zakaj bi morali redno prati avto?

Avto je potrebno redno prati. Umazanija se lahko na karoseriji vašega avtomobila usede v katerem koli letnem času – naj bo to sol pozimi, cvetni prah spomladi, žuželke poleti ali listje jeseni. Če ostankov in umazanije ne odstranite, lahko sčasoma povzročijo poškodbe laka. Redno čiščenje torej ne le da avtomobilu nov sijaj, temveč tudi pomaga ohranjati njegovo vrednost. Z naslednjimi nasveti bo vaš avto znova čist v hipu.

Pozor: upoštevajte predpise

Ali lahko operete avto pred hišo, je odvisno od lokalnih predpisov, na nekaterih območjih je namreč prepovedano prati na javnih cestah. To velja ne glede na to, ali uporabljate čistilna sredstva ali ne. Na zasebni posesti je običajno dovoljeno pranje avtomobila in motornega kolesa. Vendar pa je predpogoj, da se voda, ki se uporablja za pranje avtomobila doma, spusti v kanalizacijo. Preden avto operete doma, se vedno najprej pozanimajte, ali ni pranje avtomobila na zasebni posesti izrecno prepovedano. Pravno varna alternativa je pranje avtomobila v avtopralnici ali samopostrežni avtopralnici.

Car being washed on own property

Kako oprati svoj avto: navodila po korakih

Kärcher Tips: Remove loose dirt on your car

1. korak: odstranite ohlapno umazanijo in ostanke

Preden začnete pranje avtomobila, ročno ali z mehko krtačo odstranite umazanijo, kot so ostanki listja ali cvetni listi.

Kärcher tips: pre-cleaning when washing the car

2. korak: predhodno čiščenje

Zdaj je čas za predhodno čiščenje: zrahljajte grobo umazanijo z visokotlačnim čistilnikom in uporabite šobo z ravnim curkom, da med nadaljevanjem preprečite praske s krtačo za pranje. Druga možnost je, da svoj avto predhodno očistite ročno z razpršilno pištolo, pritrjeno na vrtno cev ali vedro vode in mehko gobo. Po potrebi predhodno obdelajte in očistite platišča. Med fazo predpranja je treba upoštevati tudi vdolbine za kolesa, ker je umazanijo s tega področja še posebej težko odstraniti. Za čiščenje teh težko dostopnih mest je primeren nastavek za visokotlačni čistilnik in kratka razpršilna cev s 360-stopinjskim spojem. Zahvaljujoč udobnemu položaju roke lahko vodni curek usmerite naprej, stran, navzgor in navzdol.

Kärcher tip: Apply cleaner to car

3. korak: nanesite čistilo

Zdaj s funkcijo čistila na visokotlačnem čistilniku očistite celoten avto z avtošamponom ali univerzalnim čistilom. Prepričajte se, da to storite od spodaj navzgor in pustite, da se na kratko vpije v umazanijo, da se zrahlja. Nato ga je treba le še sprati z močnim vodnim curkom. Če ga morate pustiti, da se vpije dlje, uporabite penasto čistilo, tako nastane gosta, dolgotrajnejša pena. Druga možnost je, da čistilo nanesete na karoserijo avtomobila z mehko gobo.

Kärcher tip: Rinse car

4. korak: izperite avto

 Nato avto operite z visokotlačnim čistilnikom in čisto vodo. Vedno delajte s šobo s ploščatim curkom in imejte oddaljenost 15 centimetrov od površine avtomobila ali 30 centimetrov od pnevmatik. Druga možnost je, da na visokotlačni čistilnik priključite mehko krtačo za pranje, električno krtačo ali vrtljivo krtačo za pranje, tako še temeljiteje odstranite umazanijo. Nasvet: avto vedno perite od spodaj navzgor, tako lažje vidite, na katerih področjih je še treba delati.

Če nimate visokotlačnega čistilnika, lahko avto splaknete tudi z vrtno cevjo in pršilno šobo.

Nasvet

Pri nanašanju čistilnega sredstva z visokotlačnim čistilnikom je bolje, da zmerno uporabljate višjo koncentracijo čistilnega sredstva, namesto velike količine, ki je močno razredčena, saj lahko to zmanjša učinkovitost.

5. korak: pustite avto, da se posuši

Ko avto temeljito sperete, ga pustite, da se posuši ali uporabite usnjeno krpo. Popravite manjše udrtine in praske, ki so zdaj opazne. Po temeljitem čiščenju zunanjosti se lahko lotite čiščenja notranjosti.

Car is dried with a leather cloth

Odstranite trdovratno umazanijo z avtomobila

insect residue remains on windshield

Ostanki mrčesa

Ostanke mrčesa lahko odstranite s posebnim odstranjevalcem mrčesa. Ostanke lahko nežno odstranite z lakiranih površin, mrež hladilnika, zunanjih ogledal, stekel in plastike. Po predhodnem čiščenju avtomobila čistilo preprosto popršite na prizadeta območja, pustite, da se vpije in nato sperite s čisto vodo. Lahko pa umazanijo popivnate z mokro papirnato brisačo in jo po dobrih 15 minutah preprosto odstranite.

Tree sap on car paint

Drevesni sok

Če na barvi odkrijete drevesni sok, ukrepajte hitro. Bolj ko je svež, lažje ga je odstraniti s toplo vodo in gobo, visokotlačnim čistilnikom ali v avtopralnici. Če se je drevesni sok že posušil, lahko pomagata dve domači zdravili: bodisi nanesite nekaj kapljic sredstva za odmrzovanje vratnih ključavnic na prizadeta mesta ali namažite nekaj masti. Uporabite lahko maslo, margarino ali jedilno olje. Po nekaj minutah lahko sok obrišete z mehko krpo.

Bird droppings on car

Ptičji iztrebki

Ptičji iztrebki, ki niso bili odstranjeni iz avtomobila, lahko predvsem v poletnih mesecih poškodujejo lak. Ne čakajte, da jih odstranite. Pomembno: zasušenih iztrebkov nikoli ne zrahljajte z drgnjenjem, saj lahko s tem opraskate avto. Namesto tega prizadeto mesto namočite z mlačno vodo in kuhinjsko krpo, preden avto operete z visokotlačnim čistilnikom ali v avtopralnici. Iztrebke lahko nato enostavno obrišete z mehko gobo ali vlažno krpo.

Salt residue on car

Ostanki soli

Ulično sol in pesek je treba pozimi redno spirati z avtomobila, saj lahko povečata korozijo na že poškodovanih območjih, kot je barva, na kateri so že ostružki ali praske. Sol za posipanje cestišča je treba redno odstranjevati tudi s podvozja avtomobila. Za boljšo zaščito karoserije pred vlago in soljo je priporočljivo, da avto pred zimo temeljito operete in nato lak obdelate z voskom za poliranje, da ga ohranite.

Spray windshield with Kärcher car glass cleaner

Očistite avtomobilska stekla in ogledala

Vozniki in potniki, ki so pogosto na cesti poznajo težavo: umazanija, cvetni prah in mrčes se v toplih mesecih hitro naberejo na vetrobranskem steklu. Ne samo, da je to videti zanikrno, ampak lahko tudi nevarno omeji vidljivost. Ne glede na to, kdaj je predvidena naslednja bencinska postaja ali pranje avtomobila, je treba pogosteje čistiti tudi vetrobransko steklo, stranska stekla in ogledala. Najboljši način za to je s posebnim čistilom za avtomobilsko steklo, ki zagotavlja čiščenje brez madežev in bleščanja ter odstrani mrčes ter cestno umazanijo. Čistila pogosto vsebujejo dodatke, ki z antistatičnim učinkom poskrbijo, da se steklene površine ne umažejo več in jih je v prihodnje lažje čistiti. Za čiščenje oken preprosto nanesite čistilo na površine, pustite, da se na kratko vpije in obrišite z mehko krpo iz mikrovlaken. Še lažje pa je s kompletom za čiščenje vetrobranskega stekla za električno strgalo za led, ki ga lahko uporabljate vse leto. Močno vrtenje električnega strgala za led pomaga brez napora odstraniti sprijeto umazanijo.

Pogosta vprašanja

Avtomobile je treba redno prati. To je zato, ker je vzdrževanje pomembno za ohranjanje vrednosti avtomobila. Še posebej sol in pesek pozimi ter cvetni prah ali ptičji iztrebki poleti lahko napadejo barvo, te pa je treba hitro odstraniti. Pravilo je, da avto operemo vsaj enkrat na mesec. Vozniki, ki so pogosto na cesti naj ga operejo večkrat na mesec, odvisno od stopnje umazanije. 

 

Avto je treba oprati kadar koli v letu, spomladi je pomembno odstraniti sledi zime, poleti je potrebno ostanke mrčesa in ptičjih iztrebkov, čim prej odstraniti. To je zato, ker lahko močna vročina, ki jo povzroča sončna svetloba, vtre umazanijo v barvo, kar oteži njeno odstranitev. Jeseni je priporočljivo iz avtomobila odstraniti listje, pozimi pa je pomembno redno pranje avtomobila, da sol in pesek ne poškodujeta laka.

Na splošno avtomobila ne perite na opoldanskem soncu, saj se čistilne raztopine zaradi vročine hitreje posušijo, to lahko poškoduje barvo. Pozimi se izogibajte pranju avtomobila pri temperaturah pod ničlo, saj se lahko ob nenadnih temperaturnih spremembah poškodujejo zlasti gumijasta tesnila in plastični deli.

  • Avto vedno perite z ravnim curkom in ne z rotorsko šobo.
  • Ohranjajte najmanjšo razdaljo 15 centimetrov. Pri gumah naj bo najmanj 30 centimetrov.
  • Vedno čistite od spodaj navzgor, da ne zgrešite madežev.

 

S pravilnim načinom in vzdrževanjem minimalne razdalje 30 centimetrov od površine se pnevmatike ne bodo poškodovale.

Primerni izdelki za pranje avtomobila

Kärcher Pressure washer

Visokotlačni čistilnik

Kärcher: Soft wash brush

Mehka pralna krtača

Kärcher: Power Brush WB 150

Power krtača WB 150

Kärcher: Wheel washing brush

Pralna krtača za platišča

Kärcher: Rotating wash brush

Rotacijska krtača za pranje WB 120

Kärcher: Foam Nozzle FJ 10 C and Car Shampoo

Šoba za peno FJ 10 C in šampon za pranje

Kärcher: Car Shampoo

Šampon za pranje

Kärcher: Car Shampoo Concentrate

Koncentriran avtošampon

Car Glass Cleaner

Čistilo za steklo

Kärcher: Insect Remover

Odstranjevalec mrčesa

Kärcher: Ultra Foam Cleaner

Čistilo Ultra Foam

Kärcher: Polish & Wax

Vosek za poliranje

Kärcher: Windshield Cleaning Kit

Komplet za čiščenje avtomobilskih stekel

Kärcher: Vario 360°

Razpršilna cev Vario 360°

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