4. korak: izperite avto

Nato avto operite z visokotlačnim čistilnikom in čisto vodo. Vedno delajte s šobo s ploščatim curkom in imejte oddaljenost 15 centimetrov od površine avtomobila ali 30 centimetrov od pnevmatik. Druga možnost je, da na visokotlačni čistilnik priključite mehko krtačo za pranje, električno krtačo ali vrtljivo krtačo za pranje, tako še temeljiteje odstranite umazanijo. Nasvet: avto vedno perite od spodaj navzgor, tako lažje vidite, na katerih področjih je še treba delati.

Če nimate visokotlačnega čistilnika, lahko avto splaknete tudi z vrtno cevjo in pršilno šobo.