NOTRANJE ČIŠČENJE AVTOMOBILA
Če želite čim dlje ohraniti dober videz vašega avtomobila, potrebujete več kot le hitro zunanje pranje. Od sedežev do stekel, od oken do talnih preprog – temeljito čiščenje notranjosti avtomobila je prav tako del skrbi za vaš avto in ga je treba izvajati redno. To ščiti material v notranjosti in zagotavlja, da vozilo dolgo časa ohrani svojo vrednost. Z le nekaj triki in ustrezno opremo bo notranjost vašega avtomobila v hipu brezhibna.
Bodite dobro opremljeni s pravo pripravo
Preden se lotite temeljitega čiščenja notranjosti avtomobila, morate iz vozila najprej odstraniti predmete, smeti, predpražnike in preproge. Normalno je, da se sčasoma nabere ohlapna umazanija, zlasti pod talnimi preprogami. Otresite podloge zunaj in jih položite na stran. Po tem se prepričajte, da imate na dosegu roke vsa potrebna orodja, kot so sesalnik, čistilne krpe in čistila. Številni proizvajalci ponujajo obsežne komplete za čiščenje notranjosti avtomobila za vaš sesalnik, ki vključujejo podaljške, zelo dolge šobe za reže, široke šobe za avtomobile, sesalne krtače in krpe iz mikrovlaken za čiščenje gladkih površin in oken.
Čiščenje notranjosti avtomobila: korak za korakom
Ko ste izpraznili notranjost avtomobila, se lahko lotite čiščenja notranjosti. Le nekaj korakov je med vami in vašo bleščečo notranjostjo avtomobila:
1. Avto temeljito posesajte
Najprej očistite celotno notranjost s sesalnikom za mokro in suho sesanje, da odstranite grobo umazanijo, kot so drobtine, zemlja in dlake hišnih ljubljenčkov. Najbolje je, da začnete v prtljažniku in nato nadaljujete pot do armature. Pri sesanju pazite, da ne pozabite na ozke reže, saj se tam običajno nabere veliko neočiščene umazanije. Posebni nastavki za šobe, kot je zelo dolga šoba za reže, se odlično obnesejo na teh ozkih mestih. Uporabljajo se lahko za pobiranje umazanije tudi na težko dostopnih mestih v avtomobilu, na primer med sedežem in vrati ali na armaturni plošči. Široke avtomobilske šobe olajšajo čiščenje večjih površin, kot sta prostor za noge in prtljažnik. Za ta področja preprosto pritrdite ustrezno šobo na ročaj sesalne cevi. Baterijski sesalniki za ponovno polnjenje delo še olajšajo, saj niste omejeni s kablom. Druga prednost je, da pri brezžičnih modelih ni nevarnosti spotikanja.
Tudi oblazinjenje je treba temeljito posesati. Sesalna krtača s trdimi ščetinami je najboljša izbira za odstranjevanje drobnega prahu s sedežev iz blaga. Za usnjeno oblazinjenje je priporočljiva krtača z mehkimi ščetinami, da se material ne opraska.
Nasvet: odstranite pasjo dlako z avtomobila
Pasja dlaka se še posebej dobro oprime avtomobilskih sedežev iz blaga in materiala, ki obloži prtljažnik. Poskusite najprej s sesalnikom odstraniti čim več dlak. Za to je najbolje uporabiti šobo za oblazinjenje. Če še vedno obstaja pasja dlaka, ki se ne premakne, vzemite valjček ali krtačo in preverite, ali to pomaga. Še en nasvet je, da preprosto vzamete vlažno gumijasto rokavico in nežno potegnete roko po sedežih, nato pa posesate.
Da v notranjosti vašega avtomobila ne bi bilo kopičenja pasje dlake, pomaga, če svojega štirinožnega prijatelja redno krtačite in sedeže ali prtljažnik obložite s podlogo za lovljenje umazanije. Običajno so narejeni iz pralnega materiala, tako da je z njih mogoče zlahka odstraniti dlake in umazanijo.
2. Temeljito očistite avtomobilske sedeže, opremo itd.
o sesanju je čas, da preidete na 2. korak postopka notranjega čiščenja. Najprej posesate prah z armatur in jih obrišite z vlažno krpo. Potem je čas, da odstranite več trdovratne umazanije, kot so morebitni mastni madeži na oblazinjenju ali zasušen žvečilni gumi na talnih preprogah.
Mastne madeže, tako kot večino madežev, je lažje odstraniti, če ukrepate čim hitreje in madeža ne drgnete! Lahko naredite rešitev za odstranjevanje teh madežev iz izdelkov, ki jih imate doma. Ena možnost je uporaba žolčnega mila – le malo ga navlažite, nanesite na madež, pustite, da se vpije, nato pa ga obrišite z vlažno krpo. Krpo vedno znova izpirajte, da se iz nje raztopi žolčno milo. Na koncu potapkajte s suho krpo, da potegnete vlago iz tkanine. Pomembno: izdelek vedno najprej preizkusite na neopaznem mestu.
Za še posebej temeljito čiščenje oblazinjenja priporočamo uporabo čistilnika za preproge, ki vodo in čistilno sredstvo nanese na sedež in ga ponovno posesa v samo enem koraku. Metoda vas pusti s čistimi sedeži in brez vodnih sledi.
Nasvet
Če se žvečilni gumi zatakne na talne preproge, lahko poskusite s preprostim trikom. Na prizadeto mesto položite zamrzovalnik ali ledeni obkladek, dokler žvečilni gumi ne postane trd in krhek. Zdaj ga je mogoče zrahljati z roko ali razbiti na majhne koščke s trdim predmetom. Nato ostanke preprosto posesajte s sesalnikom.
3. Vzdrževanje notranjosti
Zadnji korak je skrb za notranjost. Ustrezna čistilna sredstva preprečujejo, da bi se novi prah in umazanija nalagala in poskrbijo, da notranjost diši po svežem vonju. Za čiščenje notranjosti avtomobila obstaja posebno čistilo za notranjost, ki nevtralizira vonjave in deluje antistatično. Občutljive površine, kot so usnjeni sedeži ali oprema, lahko vzdržujete s sredstvom za nego notranjosti.
Skrb za vaš avto ne pomeni le čiščenja notranjosti, temveč vključuje tudi temeljito čiščenje zunanjosti vozila, vključno s platišči. To je treba početi redno.
Najboljši nasveti za čiščenje različnih površin
Pri čiščenju notranjosti avtomobila boste ugotovili, da boste imeli veliko različnih vrst umazanije in različnih površin. Obstajajo različne metode, ki so primerne za čiščenje vsakega materiala.
Usnje
- Usnje je običajno preprosto za čiščenje, vendar zahteva posebno nego, da bo videti najboljše. Bombažna krpa ali krpa iz mikrovlaken, potopljena v mlačno vodo, običajno zadošča, da se usnjene površine spet lesketajo.
- Za bolj trdovratne madeže bo pomagalo razredčeno gospodinjsko čistilo ali čistilo za usnje. Nanesite ga s krožnimi gibi in nato obrišite s krpo iz mikrovlaken. Poleg tega lahko uporabite posebno krtačo za usnje, vendar ščetine ne smejo biti pretrde. Pozor: uporaba izdelkov na osnovi kisline ali prevelik pritisk na material lahko povzročita obrabo barve.
- Ker je usnje pri čiščenju prikrajšano za pomembna olja in maščobe, je treba te lastnosti nato ponovno nanesti v obliki posebnega mazalnega izdelka za usnje, ki je narejen posebej za usnje in preprečuje, da bi postalo krhko. To je treba vnaprej preizkusiti na nevidnem območju, da preverite, ali deluje.
Tekstilne površine in predpražniki
- Posebno čistilo za preproge je primerno, da sedežne prevleke iz blaga ali predpražniki spet izgledajo najbolje. Čistilo zmešajte z vodo po navodilih proizvajalca in nanesite s frotirno brisačo ali krpo iz mikrovlaken. Nato še enkrat prebrišite s suho krpo.
- Če pri roki nimate čistila za preproge, lahko namesto tega uporabite toplo vodo in ji dodate malo detergenta, ali pa uporabite čistilo za notranjost, ki je primerno za čiščenje površin blaga.
- Temeljito čiščenje oblazinjenja s čistilom za preproge je še lažje. Čistilno raztopino in vodo razpršite po tkanini in nato posesajte z razrahljano umazanijo.
- Predpražnike lahko očistite tudi z visokotlačnim čistilnikom, bodisi svojim ali v avtopralnici. V nekaterih avtopralnicah obstajajo tudi posebne naprave za profesionalno čiščenje talnih oblog.
- Podloge po čiščenju obesite, da se preostala voda dobro odcedi in so ponovno pripravljene za uporabo. Prepričajte se, da so popolnoma suhe, da v avto ne vnesete dodatne vlage.
Plastika
- Plastične dele, kot so okovje in ročaji, lahko hitro osvežite z negovalnim sredstvom. Najbolj primeren je poseben izdelek za nego notranjosti.
- Raztopino razpršite na krpo iz mikrovlaken in z njo podrgnite po površinah. To bi moralo odstraniti morebitno umazanijo in celo rahle praske, ne da bi morali avto peljati k strokovnjaku.
- Pri čiščenju okrog zračne blazine bodite previdni, saj lahko napačni izdelki motijo vnaprej določene točke zloma. Nekateri proizvajalci zato priporočajo, da za čiščenje okrog zračne blazine preprosto uporabite vodo.
Steklene površine
- Čistila za avtomobilsko steklo učinkovito odstranijo prstne odtise, maščobo, madeže insektov in cestno umazanijo z notranjosti in zunanjosti stekel, ne da bi za seboj pustila sledi. Poleg tega njihov antistatični učinek poskrbi, da se nova umazanija težje nalaga. Čistejša okna bi lahko zmanjšala tveganje za nesreče, saj lahko umazana okna v kombinaciji s sončnimi žarki vozniku poslabšajo vid.
- Površine v notranjosti najprej popršite s čistilom za steklo, nato jih obrišite z vlažno krpo iz mikrovlaken in do suhega podrgnite s krpo, ki ne pušča vlaken.
- Čistilniki za okna vam pomagajo še hitreje doseči rezultat brez madežev, čistilno raztopino pa lahko celo posesate s stekla.