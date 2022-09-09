1. Avto temeljito posesajte

Najprej očistite celotno notranjost s sesalnikom za mokro in suho sesanje, da odstranite grobo umazanijo, kot so drobtine, zemlja in dlake hišnih ljubljenčkov. Najbolje je, da začnete v prtljažniku in nato nadaljujete pot do armature. Pri sesanju pazite, da ne pozabite na ozke reže, saj se tam običajno nabere veliko neočiščene umazanije. Posebni nastavki za šobe, kot je zelo dolga šoba za reže, se odlično obnesejo na teh ozkih mestih. Uporabljajo se lahko za pobiranje umazanije tudi na težko dostopnih mestih v avtomobilu, na primer med sedežem in vrati ali na armaturni plošči. Široke avtomobilske šobe olajšajo čiščenje večjih površin, kot sta prostor za noge in prtljažnik. Za ta področja preprosto pritrdite ustrezno šobo na ročaj sesalne cevi. Baterijski sesalniki za ponovno polnjenje delo še olajšajo, saj niste omejeni s kablom. Druga prednost je, da pri brezžičnih modelih ni nevarnosti spotikanja.

Tudi oblazinjenje je treba temeljito posesati. Sesalna krtača s trdimi ščetinami je najboljša izbira za odstranjevanje drobnega prahu s sedežev iz blaga. Za usnjeno oblazinjenje je priporočljiva krtača z mehkimi ščetinami, da se material ne opraska.