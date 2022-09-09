ČIŠČENJE PLATIŠČ NA PRAVI NAČIN
Sčasoma se na platiščih nabere trdovratna umazanija, na primer zaradi cestne umazanije, zavornega prahu ali cestne soli. Da bi aluminijasta platišča ohranila svoj sijaj, jeklena pa bi bila še dolgo brez rje, je priporočljivo redno temeljito čiščenje platišč. S temi nasveti o čiščenju platišč je to hitro in enostavno.
Najboljši način za čiščenje platišč: korak za korakom
Lepa platišča polepšajo videz vsakega avtomobila. Toda vlaga, cestna umazanija, zavorni prah in cestna sol zahtevajo svoj davek. Sčasoma se lahko umazanija res vžge v platišča. Nato postane vedno težje popolnoma odstraniti prah in umazanijo. Zato je priporočljivo redno, temeljito čiščenje platišč. Še posebej enostavno je pri menjavi letnih koles na zimska in obratno. Kolesa lahko nato očistite in shranite. Vendar pa potrebujejo tudi redno nego med letom.
Za temeljito čiščenje platišč potrebujete:
- visokotlačni čistilnik ali vedro vode
- čistilo za platišča
- ščetko (za platišča)
- goba
- mehko krpo (npr. mikrovlaken ali usnja)
Postopek čiščenja je sledeč:
1. Nanesite čistilo za platišča
Proti trdovratni umazaniji, kot sta prah ali cestna sol, popršite čistilo za platišča na aluminijasto ali jekleno platišče in pustite, da začne delovati. Obod mora biti med nanašanjem suh. Za optimalne rezultate se čistilo najbolje oprime suhe površine.
Prepričajte se, da je čistilni izdelek čim bolj brez kisline, saj je tako bolj nežen do materiala. Kisla čistila za platišča (pH med 1 in 5) lahko sčasoma napadejo površino platišč, zaradi česar so neprimerna predvsem za svetleče materiale, kot so kromirana ali lita platišča.
2. Sperite platišče in odstranite grobo umazanijo
Naslednji korak je spiranje platišča z visokotlačnim čistilnikom, ročnim čistilnom ali z vedrom mlačne vode in gobo. Pri ročnem čiščenju nosite zaščitne rokavice, da koža ne pride v stik z umazanijo.
Če čistila ne uporabljate, lahko platišče vseeno očistite na ta način, torej odstranite morebitno površinsko umazanijo in se pripravite na temeljito čiščenje.
3. Očistite kolesne odprtine
Istočasno lahko očistite tudi kolesne odprtine na avtomobilu, po možnosti z visokotlačnim čistilnikom in nastavkom za ploščato šobo. Namig: težko dostopna mesta lahko še lažje očistite z visokotlačnim čistilnikom z variabilnim spojem šob.
4. Temeljito očistite platišče
Zdaj je čas za temeljito čiščenje platišča: pogosto kljub detergentu in predčiščenju na platišču ostane trdovratna umazanija, še posebej v ozkih režah. Te lahko učinkovito očistite s ščetko za pranje koles. Za posebej tesna mesta je primerna tudi mehka stara zobna ščetka ali mehka ščetka.
Če ostankov na ta način ni mogoče popolnoma odstraniti, lahko čistilna sredstva uporabite še enkrat: preprosto nanesite, pustite delovati in temeljito sperite s čisto vodo.
Nato pustite, da se rob posuši, ali ga zdrgnite z usnjeno krpo. Slednje je še posebej priporočljivo pri kromiranih in črnih platiščih, saj so na njih madeži vode bolj opazni.
Pozor: upoštevajte predpise
Čiščenje platišč je običajno dovoljeno le tam, kjer je avtomobil mogoče tudi oprati. To je najbolje narediti v avtopralnici. Vendar pa uporabite čistila za platišča, ki jih ponujajo v obratu, saj uporaba čistil tretjih oseb običajno ni dovoljena. Ali je čiščenje na zasebni lastnini dovoljeno, je odvisno od lokalnih predpisov.
Nasvet: platišča in avtomobilske gume vedno čistite ločeno od ostalega avtomobila. To je zato, ker lahko cestna umazanija in kamenčki ter trdovratne usedline na platiščih poškodujejo lak vozila. Na primer, če se za čiščenje karoserije in koles uporablja ista krtača za pranje.
Pogosto zastavljena vprašanja
Kako odstraniti zavorni prah s platišč?
Zažgan zavorni prah in obrabo pnevmatik je mogoče hitro odstraniti z jeklenih in aluminijastih platišč s posebnim čistilom za platišča. Čistilo za platišča Kärcher ne vsebuje kislin in je zato nežno do materialov. Njegova rdečkasta barva nakazuje, kako sčasoma učinkuje. Preprosto popršite na suh rob, pustite delovati 1-3 minute in nato sperite s čisto vodo. Trdovratno umazanijo lahko po delovanju čistila odstranite s krtačo za pranje.
Kako odstraniti ostanke soli s platišč?
Kdor se tudi pozimi podaja na pot z modnimi litimi platišči, naj redno čisti solne obloge, saj te na dolgi rok poškodujejo material. Najkasneje ob menjavi pnevmatik pa je treba temeljito odstraniti vse obloge tako z aluminijastih kot tudi jeklenih platišč. Najbolje deluje čistilo za platišča. Druga možnost je, da nekatere avtopralnice ponujajo posebne možnosti čiščenja platišč
Kako odstraniti rjo s platišč?
Rjo z jeklenih platišč zlahka odstranite sami z žično krtačo. Nato popravite z brusnim papirjem.
Aluminijasta in kromirana platišča ne morejo rjaveti, a tudi vlaga in sol na cestišču lahko pustita svoje sledi. Material lahko oksidira ali povzroči solno korozijo. Oboje je treba odstraniti zelo previdno, npr. z mehko krtačo, saj se aluminij in krom zlahka opraskata. Nato je treba površino polirati. Če ste dovolj samozavestni, se lahko poliranja lotite sami. V nasprotnem primeru je priporočljivo, da se opravi strokovno.
Katera ščetka za pranje je primerna za čiščenje platišč?
Kot dodatek visokotlačnemu čistilniku je odlična možnost krtača za platišča. Zahvaljujoč posebni obliki in vsestranskim ščetinam omogoča izjemno učinkovito 360° čiščenje. Tudi težje dostopna mesta in najmanjše reže na platiščih lahko temeljito očistite s krtačo. Zaradi enakomerne porazdelitve vode se umazanija enakomerno raztopi in izpere.
Katera domača sredstva lahko uporabite za čiščenje platišč?
Če pri roki nimate čistila za platišča, lahko za čiščenje uporabite tudi preprosta domača sredstva:
1. trik: aluminijasta platišča očistite z zobno pasto
Primerno domače sredstvo za čiščenje aluminija je zobna pasta. Rahlo navlažite čisto krpo in nanesite nekaj zobne paste. Nato z njo močno drgnite aluminijasta platišča, dokler se umazanija ne odstrani. Krpo večkrat sperite s čisto vodo in jo ožemite. Na koncu še enkrat operite aluminijasta platišča s čisto vodo in pustite, da se posušijo. Zaradi abrazivnih delcev v zobni pasti jo lahko uporabite tudi za poliranje manjših prask. Vendar bodite previdni pri visoko poliranih platiščih in kromiranih platiščih, saj jih lahko abrazivni delci opraskajo ali izgubijo svoj sijaj.
2. trik: aluminijasta platišča očistite s čistilno pasto
Aluminijasta platišča očistite s čistilno pasto: gobo navlažite z vodo in z njo podrgnite po čistilni pasti, da ustvarite peno. Aluminijasta platišča lahko zdaj očistite s to peno. Po čiščenju platišča sperite s čisto vodo. Tudi pri uporabi čistilne paste velja previdnost pri visoko poliranih platiščih in kromiranih platiščih.
3. trik: lakirana in premazana platišča očistite s čistilom za posodo
Na lakiranih in premazanih platiščih lahko umazanija in zažgan zavorni prah poškodujejo barvo. Umazanijo lahko še posebej nežno zrahljate s pomivalnim sredstvom: nekaj brizgov ga dodajte v mlačno vodo in površino očistite z gobico, po možnosti iz mikrovlaken. Nato sperite s čisto vodo in posušite z mehko krpo. Če ta metoda ne zadošča za odstranjevanje umazanije, uporabite čistilo za platišča brez kisline.
Nasvet
Pred uporabo domačega čistila ali novega čistilnega sredstva na platišču ga vedno predhodno preizkusite na neopaznem mestu.
Kateri je najboljši način za čiščenje kromiranih platišč?
Sčasoma lahko kromirana platišča izgubijo sijaj in postanejo motna. Za odstranjevanje zavornega prahu in rje morda ne boste mogli uporabiti čistil za platišča, ker lahko vsebovana kislina poškoduje občutljivo kromirano površino. Namesto tega je treba uporabiti nežna čistilna sredstva, kot sta milo in voda. Primerno domače sredstvo je tudi soda bikarbona: v skledo dodajte tri žlice sode bikarbone, med nenehnim mešanjem dodajte malo vode, dokler ne nastane pasta. Z mehko krpo s krožnimi gibi drgnite pasto po robu, dokler ne odstranite vseh oblog. Obstajajo pa čistila za platišča, ki so bila razvita posebej za krom in učinkovito raztopijo umazanijo.
Poleg čiščenja je treba krom redno polirati, da ohrani lesk in poseben videz.