1. Nanesite čistilo za platišča

Proti trdovratni umazaniji, kot sta prah ali cestna sol, popršite čistilo za platišča na aluminijasto ali jekleno platišče in pustite, da začne delovati. Obod mora biti med nanašanjem suh. Za optimalne rezultate se čistilo najbolje oprime suhe površine.

Prepričajte se, da je čistilni izdelek čim bolj brez kisline, saj je tako bolj nežen do materiala. Kisla čistila za platišča (pH med 1 in 5) lahko sčasoma napadejo površino platišč, zaradi česar so neprimerna predvsem za svetleče materiale, kot so kromirana ali lita platišča.