Baterijski sesalniki za suho in mokro sesanje

WD 1 Compact Battery Set

Napetost: 18 V

Motor: 18 V

Nazivna vhodna moč: 250 W

Prostornina posode: 7 l

Dolžina sesalne cevi: 1,2 m

Čas delovanja baterije: Približno 10 min*

Filter: kartušni filter

Teža brez dodatkov: 3.1 kg

Šoba za reže: Da

Šoba za oblazinjenje: Da

Talna šoba: Ne

Priložen polnilnik: Battery Power 18 V standard polnilnik

Baterija vključena: 18 V/2.5 Ah

* Največja zmogljivost z izmenljivo baterijo Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah

Morate hitro posesati avto? Brez problema! Zahvaljujoč posebnim dodatkom za čiščenje notranjosti avtomobila in kompaktni zasnovi, baterijski mokri in suhi sesalnik na 18 V baterijski platformi Kärcher Battery Power navdušuje s svojo vsestranskostjo in premika meje čiščenja.