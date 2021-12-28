Baterijski sesalniki za suho in mokro sesanje
Neomejena svoboda – bodisi v vrtni lopi, v avtu ali na terasi: vsestranski 18 V/36 V baterijski sesalniki za suho in mokro sesanje napovedujejo vojno vsaki umazaniji in združujejo prednosti baterijskih mokrih sesalnikov in baterijskih suhih sesalnikov. Ne glede na to, ali gre za mokro ali suho umazanijo, zamenljiva baterija Kärcher Battery Power pomeni, da so naprave kadarkoli pripravljene za uporabo – tudi če v bližini ni električne vtičnice. In za še večjo prilagodljivost lahko baterije uporabljate tudi v drugih napravah na 18 V ali 36 V baterijski platformi Kärcher Battery Power.
Popolnoma brez kablov za popolno svobodo. Vaš WD 3-18 ne pozna omejitev, ker ga ne ovirajo več kabli. Zahvaljujoč tehnologiji v realnem času, ki vam vedno sporoči, koliko baterije ter časa imate še na voljo, uresničite želje svojega srca. In kot smo vas že navadili – mokro ali suho, grobo ali fino, znotraj ali zunaj – preprosto ni pomembno. Vrhunska sesalna moč v seriji WD Battery in učinkovito odstranjevanje umazanije brez ostankov na vseh talnih površinah bosta ves čas vračala WOW.
Lastnosti
18 V izmenljiva baterija – združljiva z vsemi napravami na 18 V baterijski platformi Kärcher Battery Power.
Stanje baterije je ves čas prikazano na LCD zaslonu (tehnologija v realnem času).
Praktično shranjevanje dodatkov: prostorsko varčno, varno in lahko dostopno shranjevanje.
Shranjevanje cevi na glavi naprave: sesalno cev lahko shranite na prostorsko varčen način, tako da jo obesite na glavo naprave.
Funkcija pihanja za težko dostopna mesta.
Enostavno mokro sesanje – za velike in majhne količine vode.
Ergonomsko oblikovan ročaj za prenašanje.
18 V + 18 V = 36 V napajanje: zmogljiv 36 V motor, ki ga napajata dve 18 V li-ionski bateriji.
Patentirana tehnologija odstranjevanja filtra: odstranjevanje filtra z odpiranjem škatle filtra je tako preprosto, da traja le nekaj sekund – in ni potrebe po stiku z umazanijo.
Poudarki
Največja svoboda gibanja in takojšnja pripravljenost za uporabo
Morate posesati avto brez električne vtičnice v bližini? Se je steklenica z vodo razlila? To ni problem zahvaljujoč baterijskim napravam WD: baterijski sesalnik za suho in mokro sesanje v eni napravi.
18 V Kärcher Battery Power
WD 1 Compact Battery Set
Napetost: 18 V
Motor: 18 V
Nazivna vhodna moč: 250 W
Prostornina posode: 7 l
Dolžina sesalne cevi: 1,2 m
Čas delovanja baterije: Približno 10 min*
Filter: kartušni filter
Teža brez dodatkov: 3.1 kg
Šoba za reže: Da
Šoba za oblazinjenje: Da
Talna šoba: Ne
Priložen polnilnik: Battery Power 18 V standard polnilnik
Baterija vključena: 18 V/2.5 Ah
* Največja zmogljivost z izmenljivo baterijo Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah
Morate hitro posesati avto? Brez problema! Zahvaljujoč posebnim dodatkom za čiščenje notranjosti avtomobila in kompaktni zasnovi, baterijski mokri in suhi sesalnik na 18 V baterijski platformi Kärcher Battery Power navdušuje s svojo vsestranskostjo in premika meje čiščenja.
WD 2-18 Battery Set
Napetost: 18 V
Motor: 18 V
Nazivna vhodna moč: 270 W
Prostornina posode: 12 l
Dolžina sesalne cevi: 1,8 m
Čas delovanja baterije: Približno 10 min*
Filter: Penasti filter
Teža brez dodatkov: 3.4 kg
Šoba za reže: Da
Šoba za oblazinjenje: Ne
Talna šoba: Da
Priložen polnilnik: Battery Power 18 V standard polnilnik
Baterija vključena: 18 V/2.5 Ah
* Največja zmogljivost z izmenljivo baterijo Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah
Kompakten in prilagodljiv. Baterijski sesalnik WD 2-18 za suho/mokro sesanje ponuja dobro sesalno moč in visoko vsestranskost uporabe. V primerjavi z manjšim WD 1 Compact ima WD 2-18 talno šobo in kolesca ter ponuja 5 litrov večjo posodo za smeti.
WD 3-18 Battery Set/WD 3-18 S Battery Set
Napetost: 18 V
Motor: 18 V
Nazivna vhodna moč: 270 W
Prostornina posode: 17 l
Dolžina sesalne cevi: 2,0 m
Čas delovanja baterije: 20 min*
Filter: kartušni filter
Teža brez dodatkov: 3,8 kg/4,1 kg
Šoba za reže: Da
Šoba za oblazinjenje: Ne
Talna šoba: Da
Priložen polnilnik baterij: Standardni polnilec baterije 18 V
Priložena baterija: 18 V/5,0 Ah
* Najdaljši čas delovanja z izmenljivo baterijo Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah
Za še več umazanije in tudi za mokro sesanje: WD 3-18 z robustno plastično posodo in WD 3 18 S z vodno šobo iz nerjavečega jekla. V primerjavi z WD 2-18 ponujajo dodatno kapaciteto posode za 5 litrov in z izmenljivo baterijo 5,0 Ah, ki je vključena v komplet, navdušijo z dvakrat daljšim časom neprekinjenega delovanja 20 minut.
WD 4-18 Dual Battery Set/WD 4-18 S Dual Battery Set
Napetost: 2 x 18 V
Motor: 36 V
Nazivna vhodna moč: 380 W
Prostornina posode: 20 l
Dolžina sesalne cevi: 2,20 m
Čas delovanja baterije: 28 min*
Filter: ploščati nagubani filter
Teža brez dodatkov: 6,6 kg /7,0 kg
Šoba za reže: Da
Šoba za oblazinjenje: Ne
Talna šoba: Da
Priložen polnilnik baterij: hitri polnilnik Dual Battery Power 18 V
Priložena baterija: 2 x 18 V/5,0 Ah
* Največji čas delovanja z 2 x 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power izmenljivimi baterijami
Zmogljiva in prenosna: WD 4-18 Dual in WD 4-18 S Dual iz nerjavečega jekla se ponašata z najvišjo sesalno močjo v Kärcherjevi ponudbi Home & Garden. Kaj ga dela tako posebnega? Zmogljiv 36-V motor, ki ga poganjata dve zaporedno povezani 18-V bateriji. Ne glede na to, ali je umazanija groba, fina, mokra ali suha – WD 4-18 Dual in WD 4-18 S Dual lahko pobereta vse.
36 V Kärcher Battery Power
WD 3 Battery Set/WD 3 Battery Premium Set
Napetost: 36 V
Nazivna vhodna moč: 300 W
Prostornina posode: 17 l (premium s posodo iz nerjavečega jekla)
Čas delovanja baterije: Približno 15 min*
Teža brez dodatkov: 5.2 kg/5.5 kg (premium)
Šoba za reže: Da
Šoba za oblazinjenje: Ne
Talna šoba: Da
Priložen polnilnik baterij: Battery Power 36 V standard polnilnik
Baterija vključena: 36 V/2.5 Ah
* Največja zmogljivost z izmenljivo baterijo Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah
Več svobode gibanja kot kdaj koli prej, vendar z dodatno sesalno močjo! Baterijski sesalnik za suho in mokro sesanje WD 3 ponuja brezžično svobodo, hkrati pa uživa v polni funkcionalnosti. Ne glede na to, ali je umazanija groba, fina, mokra ali suha – WD 3 lahko pobere vse.