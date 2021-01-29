Vse, kar potrebujete za nego svojega vozila

Spoznajte Bena: ljubitelja hitrosti

Ben je z avtomobili začel delati pri 17 letih. Kot velik ljubitelj videoigre Gran Turismo, se je Ben zaljubil v legendarni R1 Titan. Odločil se je, da bo iz Japonske uvozil "pravega" Titana v Nemčijo in ga sam predelal, da bo izgledal enako kot v njegovi najljubši igri.

Povrnite WOW svojemu konjičku.

Benova orodja

1. Sijoča ​​platišča so nujna. Za to Ben na svoja platišča nanese enakomeren sloj nekislinskega čistilnika Rim Cleaner Premium. Po kratkem stiku se pralno sredstvo na platišču spremeni v vijolično barvo. To kaže, da reagira z zavornim prahom ali drugo umazanijo.

2. Ostanki žuželk lahko poškodujejo lak avtomobila in brisalce, zlasti v poletnih mesecih. Za to Ben razprši Insect Remover na sprednji del avtomobila, tako da se ostanki po kratkem času stika zlahka sperejo.