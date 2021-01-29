Vse, kar potrebujete za nego svojega vozila
Predstavljamo vam novo Kärcher linijo izdelkov za čiščenje vozil - za nego umazanije, ki ogroža notranjost ali zunanjost vašega avtomobila. Povrnite WOW navdušenje.
Čistilna sredstva
Sorodni izdelki in pripomočki
Vsestranska nega vozil
Sveže očiščen avto se zdi boljši za vožnjo. To je zato, ker izgleda kot nov in lepo diši. Umazanija ne samo, da je videti slabo, ampak dolgoročno povzroča tudi škodo. Preizkušeni Kärcherjevi detergenti in negovalna sredstva zagotavljajo bleščeč videz in dolgotrajno nego.
Platišča, vetrobransko steklo, barva - Kärcher izdelki za čiščenje in nego dajejo svojo čarobnost na vseh delih avtomobila. Idealna rešitev za vsako komponento je na voljo tudi za notranjost. Naše rešitve ne puščajo madežev na steklih, odstranjujejo madeže in obnavljajo barvo plastike. Tako, da je vse videti dobroin dišeče.
Torej: povrnite tisti WOW faktor.
Spoznajte Bena: ljubitelja hitrosti
Ben je z avtomobili začel delati pri 17 letih. Kot velik ljubitelj videoigre Gran Turismo, se je Ben zaljubil v legendarni R1 Titan. Odločil se je, da bo iz Japonske uvozil "pravega" Titana v Nemčijo in ga sam predelal, da bo izgledal enako kot v njegovi najljubši igri.
Povrnite WOW svojemu konjičku.
Benova orodja
1. Sijoča platišča so nujna. Za to Ben na svoja platišča nanese enakomeren sloj nekislinskega čistilnika Rim Cleaner Premium. Po kratkem stiku se pralno sredstvo na platišču spremeni v vijolično barvo. To kaže, da reagira z zavornim prahom ali drugo umazanijo.
2. Ostanki žuželk lahko poškodujejo lak avtomobila in brisalce, zlasti v poletnih mesecih. Za to Ben razprši Insect Remover na sprednji del avtomobila, tako da se ostanki po kratkem času stika zlahka sperejo.
3. Nato avto spere s čudovitim koncentratom Car Shampoo Concentrate. Bodisi z visokotlačnim čistilnikom bodisi ročno. Pomembno je, da se po tem vozilo dobro posuši s čimer se izognemo vodnim sledem.
4. Vse mora biti sijoče: piko na i da Polish & Wax. Popravijo se površinske praske, barva se osveži, vosek pa ščiti tudi pred vremenskimi vplivi.
5. Na koncu Ben za čiščenje oken in ogledal uporabi Car Glass Cleaner, ki ne pušča sledi. Tudi leče polikarbonatnih žarometov dobijo svež videz.
Spoznajte Floyda: vstopite v zlato dobo osebnega razkošja.
Floyd je pravi starodobni kralj in je našel svobodo, da to stori po svoje. Po ogledu številnih koncev sveta, se je v 70. letih naselil v Berlinu, skupaj z ljubeznijo svojega življenja: Ford T-Bird - kabrioletom, ki ustreza vsem standardom starodobnika. Vse od takrat Floyd skrbno neguje svoj 4-kolesni dragulj, ki ga lahko še vedno opazimo na ulicah Neuköllna v Berlinu.
Vrnite WOW v leto 1963.
Floydova orodja
1. Po sesanju avtomobila z večnamenskim sesalnikom Interior Cleaner z odstranjevalcem vonjav zagotavlja čistočo in svež vonj v vozilu. Floyd odstrani vso umazanijo iz kabine, vratnih plošč itd. ter madeže z oblazinjenih površin.
2. Čiščenje in vzdrževanje gresta z roko v roki. Da bi zaščitil plastične površine v avtomobilu pred bledenjem in pokanjem, z mehko krpo nanese Cockpit Care Matt Finish. To ščiti pred UV sevanjem in plastiki vrača mat in svilnat sijaj. Zelo praktično: antistatični učinek preprečuje nalaganje umazanije.
3. Odtisi prstov in črte na oknih ter ogledalih niso lepi in ovirajo pogled med vožnjo. Floyd poškropi Car Glass Cleaner na mehko krpo brez vlaken in tako odstrani vse madeže ter lise. Uporablja se tudi za odstranjevanje nikotinskih prog.
Spoznajte Saro: staro 16 let, drzno in brez strahu.
Slišite Sarin glasen in umazan motor? Svojemu športu sledi že od svojega 3. leta. Ta mlada evropska prvakinja že izziva najboljše med najboljšimi z jasnim ciljem: postati naslednja svetovna prvakinja. Skozi njeno osredotočenost in predanost ter nekaj očetovskih usmeritev - njen oče je navsezadnje njen trener in mentor - Sari nič ne stoji na poti.
Povrnite WOW izgled.
Sarina orodja
1. Sara po vsaki vožnji očisti svoj motor. Navsezadnje se mora vedno zanašati na delovanje vseh komponent. Ko se motor ohladi, nanese Bike Cleaner na zelo umazane dele, kot so stranski pokrovi in blatnik in pusti čistilu, da začne učinkovati. Formula gela zagotavlja, da čistilno sredstvo med kontaktnim časom ostane dolgo na površini.
2. Za čiščenje Sara vstavi Car Shampoo 3-in-1 v praktično odprtino tlačnega čistilnika Plug&Clean in detergent nanese na svoj motor, od spodaj navzgor in pri nizkem tlaku. Nato ga spere s čisto vodo pod visokim pritiskom in sicer od zgoraj navzdol. Poleg čistilne moči je tudi vzdrževan tudi lak, ki je zaščiten zaradi vsebnosti voska.
3. Za posebej občutljive dele Sara v vedru zmeša Car Shampoo Concentrate z vodo in dele skrbno očisti z gobico.
4. Če je potrebno zelo intenzivno čiščenje, se Sara odloči za Ultra Foam Cleaner, ki s pomočjo visokotlačnega čistilca in curka pene ustvari stabilno, lepilno peno ter na zelo močan in učinkovit način odstrani olje, cestne in solne umazanije.