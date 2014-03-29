Potopne črpalke

Potopne črpalke Kärcher so izjemno robustne in zelo dolgotrajne – tudi pri zahtevni uporabi v zasebnem sektorju. To omogoča preizkušeno in zaupanja vredno keramično tesnilo drsnega obroča, ki se uporablja v profesionalnih aplikacijah in je še posebej trpežno. Z našimi potopnimi črpalkami za umazano vodo je mogoče celo onesnaženo, blatno vodo zlahka prepeljati od točke A do točke B pri visokem tlaku in precejšnji višini dovoda. Črpalke s ploščatim sesanjem lahko izsesajo čisto ali le rahlo umazano vodo do nivoja samo 1 mm. Vse kar morate storiti je, da površino obrišete do suhega. Nova potopna črpalka za umazano vodo z ravnim sesanjem se odlično spopade z obema izzivoma.

Submersible pumps for clear water and dirty water

Kärcher potopne črpalke za zahtevna opravila

Potopne črpalke za umazano vodo

Naše potopne črpalke za umazano vodo, robustne in posebej dolgotrajne, odlično opravijo svoje delo, kjer koli jih potrebujete. So prva izbira, če je v poplavni situaciji potrebno hitro ukrepanje, idealne pa so tudi za izčrpavanje okrasnih vrtnih ribnikov pred obnovitvenim čiščenjem. Umazana voda lahko vsebuje delce z velikostjo zrn do 30 mm.

Potopna črpalka s ploskim sesanjem

Naše potopne črpalke s ploskim sesanjem lahko prenašajo čisto ali rahlo umazano vodo z delci do 5 mm. Plosko sesanje pomeni, da je zahvaljujoč zložljivemu stojalu mogoče izčrpati vodo do nivoja 1 mm za rezultate sušenja. Popolne, ko je treba izprazniti vrtni bazen ali odstraniti vodo iz kleti.

Področja uporabe

Odvisno od področja uporabe in stopnje onesnaženosti vode, ki jo črpate, lahko kupite potopno črpalko za čisto vodo ali črpalko za umazano vodo. Naslednja tabela prikazuje, kateri izdelki so najprimernejši za vsako aplikacijo.

Areas of application for dirty water pumps
Areas of application for clear water pumps

Poudarki

Zmogljive, robustne in izjemno dolgotrajne – to so lastnosti, ki jih ponujajo naše potopne črpalke Kärcher. Pri precejšnjih višinah so kos vsem, ne glede na zahtevnost doma in okoli doma, in glede na razred zmogljivosti prepeljejo do 22.000 litrov vode na uro. Zaščitene z oljno komoro, keramično tesnilo drsnega obroča zmanjšuje obrabo in znatno podaljšuje življenjsko dobo potopnih črpalk.

Značilnosti in prednosti potopnih črpalk Kärcher

Submersible pumps – Extremely long-lasting

Izjemno dolgo obstojne

Keramično tesnilo drsnega obroča, zaščiteno z oljno komoro, podaljša življenjsko dobo potopnih črpalk.

Submersible pumps – Flexible switching level adjustment

Fleksibilna nastavitev nivoja preklopa

Nastavitev preklopne stopnje je še posebej enostavna zahvaljujoč po višini nastavljivemu plovnemu stikalu.

Submersible pumps – Perfect protection

Popolna zaščita

Predfilter, ki je na voljo v integrirani obliki ali kot dodatna oprema, zanesljivo ščiti črpalko pred blokadami.

Submersible pumps – Automatic pump start

Samodejni zagon črpalke

Senzor nivoja se takoj odzove – tudi pri nizkem nivoju vode.

Submersible flat-suction pumps

Rezultati črpanja z brisanjem in sušenjem

Ko stojalo zložite, lahko potopne črpalke s ploskim sesanjem odstranijo vodo do globine 1 mm za rezultate sušenja z brisanjem.

Submersible pumps – level sensor

Individualna preklopna stopnja

Nivo preklopa je mogoče brezstopenjsko nastaviti – preprosto s premikanjem senzorja nivoja.

Manual and automatic pump operation

Ročno ali avtomatsko

Preprost preklop iz ročnega vklopa in izklopa v samodejni način.

Easy hose connection

Praktična, hitra povezava

Hitro in priročno upravljanje cevi zahvaljujoč hitri povezavi.

Izračun zmogljivosti črpalke

Krivulja delovanja črpalke

Ustrezna merila vključujejo pretok in dovodni tlak, potreben za uporabo (= dovodna višina). Iz krivulje delovanja črpalke je mogoče izbrati ustrezno črpalko z uporabo izračunanih vrednosti.

Prikazane črpalke se lahko razlikujejo glede na obseg, ki je na voljo v posamezni državi.

Kärcher submersible pumps curve

Primer izračuna za izbiro prave potopne črpalke:

  1. Izbira prave črpalke je v veliki meri odvisna od količine vode, ki se izračuna na naslednji način: pravokotna površina: dolžina × širina × povprečna globina (m) × 1000 = prostornina rezervoarja (l). Okrogla površina: premer × premer × povprečna globina (m) × 0,78 × 1000 = vsebina rezervoarja (l).
    (Primer bazena: 6 m × 3 m × 1 m × 1000 = 18.000 l)
  2. Odvisno od področja uporabe in uporabe se lahko odločite za črpalko za umazano vodo ali črpalko za plosko sesanje. Zgornji pregled aplikacij vam lahko pomaga izbrati pravi tip črpalke.
    (Primer: črpalka s ploskim sesanjem)
  3. Oglejte si ustrezen diagram in se osredotočite na krivulje delovanja črpalke, kot tudi na krivulje delovanja za 10 m dolgo 1" cev PrimoFlex® ali 10 m dolgo 1 1/4" cev, odvisno od vrste cevi, ki jo želite uporabiti. (Primer: 1" cev PrimoFlex®)
Kärcher submersible pumps curve

Rezultat izračuna vzorca:

Zdaj lahko udobno odčitate ustrezno približno stopnjo pretoka na presečiščih krivulje delovanja cevi in ​​krivulje delovanja črpalke. Svojo predhodno izračunano količino vode delite s pretokom (lahko se bere z vodoravne osi). Na ta način lahko dobite pričakovano trajanje črpalke v urah.

Če morate med črpanjem premagati višinsko razliko*, premaknite krivuljo zmogljivosti ustrezne cevi navzgor za ustrezno število metrov. (Primer: maks. višinska razlika = 1 m; krivulja zmogljivosti mora biti premaknjena za 1 m navzgor na navpični osi.)

Križišče za SP 9.000 je na cca. 3100 l/h, za SP 17.000 Flat Level Sensor pri 5000 l/h. To daje trajanje črpanja pribl. 5 ¾ ure s SP 9.000 Flat. Medtem ko bi SP 17.000 Flat Level Sensor potreboval samo 3 ¾ ure in bi bil zato boljša rešitev za to opravilo.

* Višinska razlika med vodno površino in koncem cevi.

Kärcher submersible pumps curve

Dodatki

Kot zanesljiv sistemski ponudnik našim strankam ponujamo široko paleto visokokakovostnih originalnih delov dodatne opreme. Za naše preizkušene in zaupanja vredne črpalne sisteme je doma veliko različnih področij uporabe. Z originalno dodatno opremo Kärcher ste vedno dobro opremljeni.

Submersible pumps – fabric hose

Praktična cev iz tkanine

Fleksibilno cev iz tkanine s cevno objemko iz nerjavečega jekla in krilnim vijakom lahko priključite brez orodja in shranite na način, ki prihrani prostor.

Submersible pumps – hose connection

Zanesljiv in združljiv

Spiralne in vrtne cevi so popolne za priključitev na vse črpalke Kärcher.

Submersible pumps – adapters

Enostavna povezava

Z uporabo adapterjev in priključkov Kärcher lahko varno in brez težav spojite cevi in ​​črpalke.

Submersible pumps – prefilter

Odlično opremljene

Odstranljiv predfilter poveča funkcionalno zanesljivost vaše potopne črpalke in ščiti rotor črpalke pred morebitnimi blokadami.

Pravo dodatno opremo za vašo črpalko najdete na strani izdelka.

Podaljšana garancija

Tukaj lahko podaljšate garancijo za svoje črpalke BP Garden, BP Home, BP Home & Garden in SP Dirt, SP Dual in SP Flat na 5 let!

 

