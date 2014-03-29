Potopne črpalke
Potopne črpalke Kärcher so izjemno robustne in zelo dolgotrajne – tudi pri zahtevni uporabi v zasebnem sektorju. To omogoča preizkušeno in zaupanja vredno keramično tesnilo drsnega obroča, ki se uporablja v profesionalnih aplikacijah in je še posebej trpežno. Z našimi potopnimi črpalkami za umazano vodo je mogoče celo onesnaženo, blatno vodo zlahka prepeljati od točke A do točke B pri visokem tlaku in precejšnji višini dovoda. Črpalke s ploščatim sesanjem lahko izsesajo čisto ali le rahlo umazano vodo do nivoja samo 1 mm. Vse kar morate storiti je, da površino obrišete do suhega. Nova potopna črpalka za umazano vodo z ravnim sesanjem se odlično spopade z obema izzivoma.
Kärcher potopne črpalke za zahtevna opravila
Potopne črpalke za umazano vodo
Naše potopne črpalke za umazano vodo, robustne in posebej dolgotrajne, odlično opravijo svoje delo, kjer koli jih potrebujete. So prva izbira, če je v poplavni situaciji potrebno hitro ukrepanje, idealne pa so tudi za izčrpavanje okrasnih vrtnih ribnikov pred obnovitvenim čiščenjem. Umazana voda lahko vsebuje delce z velikostjo zrn do 30 mm.
Potopna črpalka s ploskim sesanjem
Naše potopne črpalke s ploskim sesanjem lahko prenašajo čisto ali rahlo umazano vodo z delci do 5 mm. Plosko sesanje pomeni, da je zahvaljujoč zložljivemu stojalu mogoče izčrpati vodo do nivoja 1 mm za rezultate sušenja. Popolne, ko je treba izprazniti vrtni bazen ali odstraniti vodo iz kleti.
Področja uporabe
Odvisno od področja uporabe in stopnje onesnaženosti vode, ki jo črpate, lahko kupite potopno črpalko za čisto vodo ali črpalko za umazano vodo. Naslednja tabela prikazuje, kateri izdelki so najprimernejši za vsako aplikacijo.
Poudarki
Zmogljive, robustne in izjemno dolgotrajne – to so lastnosti, ki jih ponujajo naše potopne črpalke Kärcher. Pri precejšnjih višinah so kos vsem, ne glede na zahtevnost doma in okoli doma, in glede na razred zmogljivosti prepeljejo do 22.000 litrov vode na uro. Zaščitene z oljno komoro, keramično tesnilo drsnega obroča zmanjšuje obrabo in znatno podaljšuje življenjsko dobo potopnih črpalk.
Značilnosti in prednosti potopnih črpalk Kärcher
Izjemno dolgo obstojne
Keramično tesnilo drsnega obroča, zaščiteno z oljno komoro, podaljša življenjsko dobo potopnih črpalk.
Fleksibilna nastavitev nivoja preklopa
Nastavitev preklopne stopnje je še posebej enostavna zahvaljujoč po višini nastavljivemu plovnemu stikalu.
Popolna zaščita
Predfilter, ki je na voljo v integrirani obliki ali kot dodatna oprema, zanesljivo ščiti črpalko pred blokadami.
Samodejni zagon črpalke
Senzor nivoja se takoj odzove – tudi pri nizkem nivoju vode.
Rezultati črpanja z brisanjem in sušenjem
Ko stojalo zložite, lahko potopne črpalke s ploskim sesanjem odstranijo vodo do globine 1 mm za rezultate sušenja z brisanjem.
Individualna preklopna stopnja
Nivo preklopa je mogoče brezstopenjsko nastaviti – preprosto s premikanjem senzorja nivoja.
Ročno ali avtomatsko
Preprost preklop iz ročnega vklopa in izklopa v samodejni način.
Praktična, hitra povezava
Hitro in priročno upravljanje cevi zahvaljujoč hitri povezavi.
Izračun zmogljivosti črpalke
Krivulja delovanja črpalke
Ustrezna merila vključujejo pretok in dovodni tlak, potreben za uporabo (= dovodna višina). Iz krivulje delovanja črpalke je mogoče izbrati ustrezno črpalko z uporabo izračunanih vrednosti.
Prikazane črpalke se lahko razlikujejo glede na obseg, ki je na voljo v posamezni državi.
Primer izračuna za izbiro prave potopne črpalke:
- Izbira prave črpalke je v veliki meri odvisna od količine vode, ki se izračuna na naslednji način: pravokotna površina: dolžina × širina × povprečna globina (m) × 1000 = prostornina rezervoarja (l). Okrogla površina: premer × premer × povprečna globina (m) × 0,78 × 1000 = vsebina rezervoarja (l).
(Primer bazena: 6 m × 3 m × 1 m × 1000 = 18.000 l)
- Odvisno od področja uporabe in uporabe se lahko odločite za črpalko za umazano vodo ali črpalko za plosko sesanje. Zgornji pregled aplikacij vam lahko pomaga izbrati pravi tip črpalke.
(Primer: črpalka s ploskim sesanjem)
- Oglejte si ustrezen diagram in se osredotočite na krivulje delovanja črpalke, kot tudi na krivulje delovanja za 10 m dolgo 1" cev PrimoFlex® ali 10 m dolgo 1 1/4" cev, odvisno od vrste cevi, ki jo želite uporabiti. (Primer: 1" cev PrimoFlex®)
Rezultat izračuna vzorca:
Zdaj lahko udobno odčitate ustrezno približno stopnjo pretoka na presečiščih krivulje delovanja cevi in krivulje delovanja črpalke. Svojo predhodno izračunano količino vode delite s pretokom (lahko se bere z vodoravne osi). Na ta način lahko dobite pričakovano trajanje črpalke v urah.
Če morate med črpanjem premagati višinsko razliko*, premaknite krivuljo zmogljivosti ustrezne cevi navzgor za ustrezno število metrov. (Primer: maks. višinska razlika = 1 m; krivulja zmogljivosti mora biti premaknjena za 1 m navzgor na navpični osi.)
Križišče za SP 9.000 je na cca. 3100 l/h, za SP 17.000 Flat Level Sensor pri 5000 l/h. To daje trajanje črpanja pribl. 5 ¾ ure s SP 9.000 Flat. Medtem ko bi SP 17.000 Flat Level Sensor potreboval samo 3 ¾ ure in bi bil zato boljša rešitev za to opravilo.
* Višinska razlika med vodno površino in koncem cevi.
Dodatki
Kot zanesljiv sistemski ponudnik našim strankam ponujamo široko paleto visokokakovostnih originalnih delov dodatne opreme. Za naše preizkušene in zaupanja vredne črpalne sisteme je doma veliko različnih področij uporabe. Z originalno dodatno opremo Kärcher ste vedno dobro opremljeni.
Praktična cev iz tkanine
Fleksibilno cev iz tkanine s cevno objemko iz nerjavečega jekla in krilnim vijakom lahko priključite brez orodja in shranite na način, ki prihrani prostor.
Zanesljiv in združljiv
Spiralne in vrtne cevi so popolne za priključitev na vse črpalke Kärcher.
Enostavna povezava
Z uporabo adapterjev in priključkov Kärcher lahko varno in brez težav spojite cevi in črpalke.
Odlično opremljene
Odstranljiv predfilter poveča funkcionalno zanesljivost vaše potopne črpalke in ščiti rotor črpalke pred morebitnimi blokadami.
Pravo dodatno opremo za vašo črpalko najdete na strani izdelka.
Podaljšana garancija
Tukaj lahko podaljšate garancijo za svoje črpalke BP Garden, BP Home, BP Home & Garden in SP Dirt, SP Dual in SP Flat na 5 let!