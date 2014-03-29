Potopne črpalke

Rezultat izračuna vzorca:

Zdaj lahko udobno odčitate ustrezno približno stopnjo pretoka na presečiščih krivulje delovanja cevi in ​​krivulje delovanja črpalke. Svojo predhodno izračunano količino vode delite s pretokom (lahko se bere z vodoravne osi). Na ta način lahko dobite pričakovano trajanje črpalke v urah.

Če morate med črpanjem premagati višinsko razliko*, premaknite krivuljo zmogljivosti ustrezne cevi navzgor za ustrezno število metrov. (Primer: maks. višinska razlika = 1 m; krivulja zmogljivosti mora biti premaknjena za 1 m navzgor na navpični osi.)

Križišče za SP 9.000 je na cca. 3100 l/h, za SP 17.000 Flat Level Sensor pri 5000 l/h. To daje trajanje črpanja pribl. 5 ¾ ure s SP 9.000 Flat. Medtem ko bi SP 17.000 Flat Level Sensor potreboval samo 3 ¾ ure in bi bil zato boljša rešitev za to opravilo.

* Višinska razlika med vodno površino in koncem cevi.