Visokotlačni čistilniki z vročo vodo
Visokotlačni čistilniki z vročo vodo zaradi konstantnega tlaka čistijo še bolje. Kärcherjevi aparati prepričajo z najvišjim udobjem uporabe in moderno tehniko.
Super razred
V avtomobilizmu, poljedelstvu, gradbeništvu ali špediciji: Prenosni super razred se najbolje izkaže povsod, kjer bi delo sicer moralo potekati stacionarno.
Srednji razred
Za avtodome, v gradbeništvu, poljedelstvu ali na javnih površinah. Srednji razred povezuje inovativno tehniko z maksimalnim udobjem uporabe. Idealen je za največje obremenitve.
Kompaktni razred
Izvedite čiščenje vozila in pranje motorja ali odstranite umazanijo z zunanjih stopnic. Z visokotlačno vročo vodo do 180 barov in 900 l/h. To je novi kompaktni razred.
Pokončen razred
Zmogljivi in robustni aparati vas bodo osvojili predvsem z dobro okretnostjo in enostavnim prenašanjem. S tem je pokončni razred gospodarna alternativa za razne obrtne delavnice, majhne avtomehanične delavnice ali čistilne servise.
Poseben razred
Kadar so izpušni plini moteči ali celo prepovedani: v prostorih za sterilizacijo, bolnišnicah, velikih kuhinjah ali kopališčih pridejo na svoj račun izdelki posebnega razreda z električnim ogrevanjem.
Prikolica HDS
Vsestranska mobilna in neodvisna rešitev za profesionalno uporabo na lokalni ravni, v gradbeništvu in industriji. Nastavljiva, zelo učinkovita in enostavno za uporabo. Posoda za vodo velikosti 500 litrov in posoda za gorivo omogočata do 60 minut neodvisne uporabe brez spajanja na električno omrežje ali vodovod.
Motor z notranjim izgorevanjem
Visokotlačni čistilniki z motorjem z notranjim izgorevanjem, ki jih po želji lahko poganja tudi biodizel, zagotavljajo najvišjo fleksibilnost in neodvisnost tam, kjer elektrika ni na voljo.