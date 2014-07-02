Visokotlačni čistilniki s toplo vodo kompaktni razred
Majhna velikost, velik učinek.
Izvedite čiščenje vozila in pranje motorja ali odstranite umazanijo z zunanjih stopnic. Z visokotlačno vročo vodo do 180 barov in 900 l/h. To je novi kompaktni razred.
HDS kompaktni razred
Od voznih parkov do delavnic ali gradbišč – povpraševanje po visokotlačnih čistilnikih z vročo vodo je marsikje. To je točno tisto, kar predstavlja naš kompaktni razred: Stroji nudijo do 180 barov tlaka in pretok 900 l/h, so kompaktne oblike in na zahtevo opremljeni z avtomatskim navijanjem cevi. In kot bi pričakovali, sta samoumevna visoka kakovost in preprosto rokovanje.
Ergonomsko v vseh pogledih
Vsi, ki se morajo lotiti daljših del z visokotlačnimi čistilniki na vročo vodo, bodo cenili prednosti visokotlačne pištole EASY!Force Advanced. Uporablja povratni udar visokotlačnega curka, da zmanjša zadrževalno silo skoraj na nič, kar vam omogoča, da prihranite svojo moč. Delo olajša tudi vrtljiva 1050-milimetrska cev iz nerjavečega jekla. Pri modelih s štiripolnim elektromotorjem je možno moč regulirati tudi na sami visokotlačni pištoli preko servo krmiljenja.
50 % hitreje
Samodejni kolut za cev uporabnikom olajša življenje in skrajša čas namestitve za do 50 odstotkov. Zanesljivo navija in odvija 15-metrsko cev tudi pod kotom do 45°. Cev Ultra Guard je prevlečena s teflonom in zato zelo gladka in odporna na obrabo.
Enostavna uporaba
Zahvaljujoč konceptu EASY Operation lahko krmilnik, s katerim nastavite pretok in tlak, upravljate neposredno skozi odprtino v pokrovu. Če je vse nastavljeno na minimum s temperaturo nad 100 °C, bo stroj deloval v parni stopnji. Praktične možnosti shranjevanja zagotavljajo učinkovitost pri shranjevanju cevi, razpršilne pištole, napajalnega kabla in še več. Ne nazadnje ima posoda za detergent prostornino 10 litrov in funkcijo izpiranja. Ventil zagotavlja natančno doziranje detergenta.
Vzdržljivost zaradi visoke kakovosti
V vseh visokotlačnih čistilnikih z vročo vodo v kompaktnem razredu so uporabljeni visokokakovostni materiali in naša preizkušena tehnologija gorilnikov. Dolgo življenjsko dobo zagotavljata tudi aksialno batna črpalka s keramičnimi bati in vodno hlajen nizkohitrostni štiripolni elektromotor. Plastični pokrov ščiti vse lomljive komponente pred poškodbami v težkih pogojih delovanja. Pri uporabi trde vode lahko v posodo za odstranjevalec vodnega kamna vlijete sredstvo za nego sistema, ki pomaga preprečiti nastanek vodnega kamna na grelnih spiralah. Vaša naložba je torej zaščitena.
Naravno trajnostno
Način eco!efficiency uporabnikom omogoča čiščenje pri temperaturi 60 °C na energijsko varčen in trajnosten način. To lahko kadarkoli nastavite z upravljalnim gumbom, odvisno od vrste in količine umazanije ter stopnje umazanije.
Preprosta okretnost
Zasnova "jogger" omogoča lahkotno manevriranje tudi v kompaktnem razredu. Pri tem pomagajo gumijasta kolesa, krmilni valj, vdolbina stopnice in ergonomski potisni ročaj.
Zagotovljena varnost pri delovanju
Različne varnostne funkcije zagotavljajo, da je obratovalna varnost strojev ves čas zagotovljena. Ti vključujejo velik vodni filter, varnostne ventile, regulator temperature, senzor izpušnih plinov in cev za dušenje tlaka SDS.
Najboljša elektronika
Zahvaljujoč modularni platformi je v vseh naših novih visokotlačnih čistilnikih v kompaktnem razredu vgrajena ista krmilna enota kot v srednjem in super razredu. Rezultat: večja temperaturna stabilnost, manjša ponudba rezervnih delov in krajši časi popravil.