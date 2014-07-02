Visokotlačni čistilniki s toplo vodo kompaktni razred

HDS kompaktni razred

Od voznih parkov do delavnic ali gradbišč – povpraševanje po visokotlačnih čistilnikih z vročo vodo je marsikje. To je točno tisto, kar predstavlja naš kompaktni razred: Stroji nudijo do 180 barov tlaka in pretok 900 l/h, so kompaktne oblike in na zahtevo opremljeni z avtomatskim navijanjem cevi. In kot bi pričakovali, sta samoumevna visoka kakovost in preprosto rokovanje.