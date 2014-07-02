Visokotlačni čistilniki z vročo vodo Super razred

Prijaznost do uporabnika od A do Ž

Z našim konceptom upravljanja EASY želimo rokovanje z napravo čim bolj poenostaviti. Eden od načinov, kako smo to dosegli, je, da je regulator, ki nastavlja pretok in tlak, neposredno dostopen skozi odprtino v pokrovu. Če je vse nastavljeno na minimum, se aktivira raven pare. Temperaturo je mogoče regulirati preko nadzorne plošče. Pri naših visokotlačnih čistilnikih z vročo vodo je tudi veliko praktičnih možnosti shranjevanja: cev, napajalni kabel, šobe in dodatno opremo lahko shranite na napravo. Za modele brez avtomatskega navijanja cevi je namesto tega na voljo dodaten predal za shranjevanje. Nenazadnje sta na voljo 2 posodi za detergent s funkcijo natančnega merjenja in izpiranja, vse komponente, ki so pomembne za vzdrževanje, pa so hitro dostopne.