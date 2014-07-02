Visokotlačni čistilniki z vročo vodo Super razred
Vedno pripravljeni na delo.
Naj bo na gradbiščih ali v hlevih, odstranjevanje trdovratne umazanije zahteva maksimalno zmogljivost. Točno to zagotavljajo naši visokotlačni čistilniki super razred z vročo vodo. Vrhunske različice se ponašajo s prvovrstnimi dodatki in ergonomskim rokovanjem, medtem ko se klasični stroji osredotočajo na izjemno preprosto upravljanje in robustno zasnovo. Odporni na umazanijo – s tlakom do 200 barov in pretokom 1300 l/h.
HDS super razred: ta inovacija olajša vaše delo
Naše naprave HDS do popolnosti združujejo vrhunsko zmogljivost in ergonomijo. Pričakujte najvišjo raven inovativnosti in brezkompromisno kakovost z maksimalno prijaznostjo do uporabnika - ti izdelki so vrhunski.
Najboljša ergonomija
Pri delu z visokotlačnimi čistilniki na vročo vodo je ergonomija osrednjega pomena za zagotavljanje udobne izkušnje uporabnika. Visokotlačni čistilniki z vročo vodo v vrhunski liniji so standardno opremljeni z visokotlačno pištolo EASY!Force. Pištola uporablja odboj visokotlačnega curka, da zmanjša zadrževalno silo za uporabnika skoraj na nič. Moč je mogoče regulirati preko servo krmiljenja s pomočjo sprožilca. Razpršilna cev iz nerjavečega jekla dolžine 1050 milimetrov se lahko vrti in zelo olajša nalogo.
Inovacija za uporabnika
Nastavitev visokotlačne cevi zahteva čas in živce, zato ima naprava avtomatsko navijanje cevi, ki skrajša čas nastavitve do 50 odstotkov. 20-metrsko cev je enostavno navijati in odvijati, tudi pod kotom do 45°. Zahvaljujoč funkciji ANTI!Twist se med postopkom ne zapleta. Še ena prednost: cev Ultra Guard je prevlečena s Teflonom® in postavlja nove standarde odpornosti proti obrabi.
Prijaznost do uporabnika od A do Ž
Z našim konceptom upravljanja EASY želimo rokovanje z napravo čim bolj poenostaviti. Eden od načinov, kako smo to dosegli, je, da je regulator, ki nastavlja pretok in tlak, neposredno dostopen skozi odprtino v pokrovu. Če je vse nastavljeno na minimum, se aktivira raven pare. Temperaturo je mogoče regulirati preko nadzorne plošče. Pri naših visokotlačnih čistilnikih z vročo vodo je tudi veliko praktičnih možnosti shranjevanja: cev, napajalni kabel, šobe in dodatno opremo lahko shranite na napravo. Za modele brez avtomatskega navijanja cevi je namesto tega na voljo dodaten predal za shranjevanje. Nenazadnje sta na voljo 2 posodi za detergent s funkcijo natančnega merjenja in izpiranja, vse komponente, ki so pomembne za vzdrževanje, pa so hitro dostopne.
Enostavno manevriranje
Naši visokotlačni čistilniki z vročo vodo so zasnovani po principu tekača, tako da je njihovo premikanje kar najbolj enostavno. To je olajšano zaradi velikih pnevmatik, 2 vrtljivih koles, stopnice in ergonomskih ročajev.
Dolgotrajnost in obstojnost
Zaradi visokokakovostnih materialov in preizkušene tehnologije so naši visokotlačni čistilniki z vročo vodo varna naložba. Aksialno batna črpalka s keramičnimi bati, vodno hlajen, počasi delujoč 4-polni elektromotor in preizkušena gorilna tehnologija zagotavljajo dolgo življenjsko dobo. Plastični pokrov ščiti vse občutljive komponente tudi v težkih situacijah. Na krovu je tudi posoda za odstranjevanje vodnega kamna, ki preprečuje nastanek vodnega kamna – plus za dolgo življenjsko dobo grelnih tuljav, zlasti v območjih s trdo vodo.
Trajnost s pritiskom na gumb
Način eco!efficiency lahko aktivirate glede na vrsto in količino umazanije ter stopnjo umazanosti. To omogoča energetsko varčno in trajnostno čiščenje pri temperaturi 60 °C.
100-odstotna zanesljivost delovanja
Velik vodni filter, varnostni ventili, temperaturni regulator, senzor izpušnih plinov in sistem mehkega dušenja (SDS) zagotavljajo, da je zanesljivo delovanje ves čas zagotovljeno.
HDS super razred Classic: robusten partner za težka dela
Naše naprave Classic so prilagojene grobim čistilnim aplikacijam. Zanesljiva tehnologija, preprosto upravljanje in robustna konstrukcija. Dobro prilegajoči dodatki in vrhunska kakovost po privlačnih cenah - to je linija Classic.
Robusten in vzdržljiv
Visokotlačni čistilniki z vročo vodo, razviti za težke pogoje delovanja - to so naše naprave HDS Classic. Imajo cevni jekleni okvir in robustno, močno črpalko motorne gredi s keramičnimi bati. Preizkušen vodno hlajen, počasen 4-polni električni motor je zelo vzdržljiv. Velik vodni filter ščiti večje delce umazanije pred vstopom v napravo in preprečuje poškodbe črpalke.
Zmogljiv in trajnosten
Naprave iz super razreda ponujajo delovni tlak do 200 barov in maksimalni pretok 1300 l/h. To pomeni, da najbolj trdovratna umazanija nima možnosti. Način eco!efficiency lahko aktivirate glede na vrsto in količino umazanije ter stopnjo umazanosti. To omogoča energetsko varčno in trajnostno čiščenje pri temperaturi 60 °C.
Intuitiven in enostaven za vzdrževanje
Koncept upravljanja EASY naredi naše naprave zelo enostavne za uporabo. Na primer, količino vode in tlak lahko individualno prilagodite neposredno na črpalki. Osrednji vrtljivi gumb omogoča intuitivno upravljanje. Poleg tega lahko dodatke, kot je cev ali pršilna cev, hitro pospravite na napravo. Zahvaljujoč odprti zasnovi so vse komponente, potrebne za uporabo, hitro dostopne, kar zagotavlja visoko stopnjo vzdržljivosti.
Varen in mobilen
Velike pnevmatike, odporne proti predrtju, zagotavljajo enostavno navigacijo in nemoteno delovanje tudi na neravnem terenu. Poleg tega je kavelj integriran v cevast jekleni okvir za enostavno nakladanje žerjava.
Ekonomičen
Visokotlačni čistilniki z vročo vodo v seriji HDS Classic se osredotočajo na bistvene osnovne funkcije, njihova dodatna oprema pa je zmanjšana na bistvene. To zagotavlja, da sta kakovost in vrhunska zmogljivost na voljo po dostopni ceni.