Super razred

Najvišja kakovost – dolgotrajni in robustni

Naši novi visokotlačni čistilniki Classic HD super razreda so zasnovani tako, da prenesejo tudi najtežje pogoje. Zato smo uporabili najboljše materiale in ustvarili izjemno dolgotrajno zasnovo z robustno črpalko ročične gredi, novo klasično sprožilno pištolo in robustnim jeklenim okvirjem.

Visokotlačni čistilniki Classic so tudi enostavni za vzdrževanje. To pomeni, da so pripravljeni za uporabo, kadar koli jih potrebujete.