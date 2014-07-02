Super razred
Povečan tlak.
Najboljši na svojem področju. Naši visokotlačni čistilniki super razreda s hladno vodo se uporabljajo povsod, kjer je potrebna brezkompromisna največja učinkovitost. S svojo robustno in vzdržljivo zasnovo so popolnoma opremljeni za odstranjevanje tudi najbolj trdovratne umazanije. Naj bo v kmetijstvu, na gradbišču, v industriji ali komunalni uporabi – potrebna je največja zmogljivost. Tlak, količine pretoka in oprema vrhunskega razreda so popolnoma usklajeni.
HD SUPER RAZRED: OD PROFESIONALCEV ZA PROFESIONALCE
Visokotlačni čistilniki super razreda so pravi superjunaki na svojem področju.
Ergonomski in inovativni, ponujajo inovativnost in kakovost na najvišji ravni ter zagotavljajo brezkompromisno učinkovitost z izjemno prijaznostjo do uporabnika.
Ergonomski super razred
Odlična ergonomija za vsakodnevno uporabo: novi visokotlačni čistilniki super razreda s hladno vodo združujejo vse inovacije, ki olajšajo delo in še bolj učinkovito čiščenje.
Čistilniki so opremljeni z ergonomsko sprožilno pištolo EASY!Force Advanced, razpršilno cevjo 1050 mm in servo krmiljenjem. Dodatki so praktično shranjeni s številnimi možnostmi shranjevanja, kot sta žep za torbico ali nastavljiv kavelj.
Najboljši modeli v ponudbi
Samo najboljši materiali so dovolj dobri, da izpolnjujejo najvišje zahteve. Zato so visokotlačni čistilniki super razreda s hladno vodo opremljeni z bati s keramično prevleko, medeninasto glavo cilindra ter počasi delujočimi vodno in zračno hlajenimi motorji. Nova cev Ultra Guard prav tako postavlja nove standarde, ko gre za odpornost. Povečana je tudi učinkovitost črpalke v primerjavi s prejšnjim modelom, pri čemer je dosežen dvig tlaka na šobi do 15 odstotkov.
Izjemna mobilnost
Visokotlačni čistilniki super razreda s hladno vodo navdušujejo s svojo izjemno kompaktno zasnovo in pokončnim konceptom – posebnostjo v tem razredu zmogljivosti. Zahvaljujoč integriranim ročajem je čistilnik mogoče enostavno in praktično prevažati ali nalagati z žerjavom in ga je zato mogoče uporabljati povsod. Čas namestitve se lahko tudi skrajša za več kot
50 odstotkov z avtomatskim navijalom cevi. To prihrani čas in naredi čistilnik pripravljen za uporabo v nekaj sekundah. Čistilnik ima tudi številne možnosti shranjevanja dodatkov.
Enostavni za uporabo
Novi visokotlačni čistilniki super razreda s hladno vodo so najmočnejši na svojem področju in enostavni za vzdrževanje. Inovativni in enako dolgotrajni čistilniki nudijo maksimalno prijaznost do uporabnika. V praksi prepričajo z optimalno ergonomijo, preprosto uporabo, indikatorjem nivoja olja, kanalom za odtekanje olja, vodnim filtrom, ki se enostavno čisti, vrtljivo črpalko in modularno zasnovo.
Inovativnost na najvišji ravni
Novi visokotlačni čistilniki super razreda s hladno vodo so polni inovacij in novih dosežkov. Novo razvita rotacijska šoba Vibrasoft zmanjša tresljaje in hrup do 30 odstotkov. Avtomatski kolut za cev z 20-metrsko visokotlačno cevjo olajša in pospeši postopek čiščenja. Deluje lahko celo pod visokim pritiskom pri naklonu do 45°.
Pristna trajnost
Trajnost ima pomembno vlogo, zlasti pri čiščenju. Naši visokotlačni čistilniki so izdelani iz visokokakovostnih materialov v CO2 nevtralni tovarni v Nemčiji, so robustni in zlahka prenesejo najtežje pogoje. Delujejo zanesljivo z dolgo življenjsko dobo in so enostavni za vzdrževanje: tlak šob, ki je do 15 odstotkov močnejši od prejšnjega modela, prav tako zagotavlja še večjo učinkovitost.
KLASIČNI ČISTILNIKI: TUDI OBSTOJNA UMAZANJA NIMA MOŽNOSTI
Čistilniki super razreda v seriji Classic so res vsestranski.
Robustni in zanesljivi združujejo najboljše iz obeh svetov v enem čistilniku. Cenovno ugoden, a zmogljiv visokotlačni čistilnik z običajnimi visokimi standardi kakovosti Kärcher.
Najvišja kakovost – dolgotrajni in robustni
Naši novi visokotlačni čistilniki Classic HD super razreda so zasnovani tako, da prenesejo tudi najtežje pogoje. Zato smo uporabili najboljše materiale in ustvarili izjemno dolgotrajno zasnovo z robustno črpalko ročične gredi, novo klasično sprožilno pištolo in robustnim jeklenim okvirjem.
Visokotlačni čistilniki Classic so tudi enostavni za vzdrževanje. To pomeni, da so pripravljeni za uporabo, kadar koli jih potrebujete.
Visoka zmogljivost in prijaznost do uporabnika
Novi visokotlačni čistilniki Classic super razreda s hladno vodo zagotavljajo dovolj moči za vse čistilne procese. Z delovnim tlakom do 250 barov in pretokom vode do 1700 l/h tudi najbolj trdovratna umazanija nima možnosti. Čistilniki so prav tako preprosti in praktični za uporabo zaradi preglednih in lahko dostopnih delovnih elementov.
Vrhunska učinkovitost
Visokotlačni čistilniki Classic super razreda s hladno vodo so izjemno dolgotrajni in robustni, osredotočajo se na bistvene in osnovne potrebe v procesu čiščenja. Izkoristite posebno dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo z običajno vrhunsko kakovostjo Kärcher in maksimalno zmogljivostjo.
S čisto vestjo
Trajnost ima pomembno vlogo, zlasti pri čiščenju. Visokotlačni čistilniki Classic so izdelani iz visokokakovostnih materialov, so robustni in zlahka prenesejo tudi najtežje pogoje. Tudi v težkih pogojih imajo dolgo življenjsko dobo in so enostavni za vzdrževanje.
Dve zmogljivi različici za vsako zahtevo
Visokotlačni čistilniki super razreda s hladno so na voljo v dveh modelih. Čistilniki HD super razreda v seriji Classic imajo izjemno robustno zasnovo, delujejo učinkovito in so enostavni za uporabo. Čistilniki HD super razreda navdušujejo z odličnimi ergonomskimi lastnostmi, maksimalno prijaznostjo do uporabnika, visoko zmogljivostjo in vrhunsko kakovostjo.
Razred čistilnikov
Mobilnost
Super razred Classic
Zmerno
Super razred
Pogosto
Razred čistilnikov
Ergonomija
Super razred Classic
Ni preveč pomembno
Super razred
Pomembno
Razred čistilnikov
Oprema
Super razred Classic
Zmogljiva črpalka z ročično gredjo
Robusten jeklen okvir
EASY!Lock
Super razred
Avtomatski kolut za cev
Kompaktna, pokončna oblika
Robustna črpalka z nihajočo ploščo in medeninasto glavo cilindra