Visokotlačni čistilniki s hladno vodo

Močni bencinski ali dizelski motorji in 1000-litrski rezervoar za vodo omogočajo najmanj eno uro polne visokotlačne zmogljivosti za zahtevno čiščenje. Idealni so za gradbišča, komunalna podjetja ali za dajanje v najem profesionalnim uporabnikom. Naprava omogoča vsestranske konfiguracije, je izredno robustna in zelo preprosta za uporabo.