Visokotlačni čistilniki s hladno vodo

Visokotlačni čistilniki s hladno vodo – hladna prha za trdovratno umazanijo. Za vsakodnevno čiščenje aparatov, vozil in stavb. Visokotlačni čistilniki s hladno vodo z visokim tlakom in visoko zmogljivostjo pretoka vode odstranijo tudi trdovratno umazanijo. Idealni so za velike površine.

Kärcher Super razred

Super razred

Uporaba v gradbeništvu, kmetijstvu, industriji in mestnih službah zahteva najvišjo zmogljivost. Tlak, pretok vode in oprema super razreda so usmerjeni točno v to.

Kärcher Srednji razred

Srednji razred

Dobro opremljeni za dolgo uporabo na hrapavih površinah. Visokotlačni čistilniki s hladno vodo srednjega razreda hitro in zanesljivo očistijo aparate, vozila ali industrijske površine.

Kärcher Kompaktni razred

Kompaktni razred

Lahki in zmogljivi. Vsestranski aparati kompaktnega razreda bodo v najkrajšem času očistili dvorišče in delavnico. Prepričali vas bodo s tlakom, pretokom vode in življenjsko dobo.

Kärcher Poseben razred

Poseben razred

Opremljeni za enostavno prenašanje na posebej težkih terenih. Kärcherjev posebni razred odstrani trdovratno umazanijo s težko dostopnih mest.

Kärcher Motor z notranjim zgorevanjem

Motor z notranjim zgorevanjem

Visokotlačni čistilniki z motorjem z notranjim izgorevanjem, ki jih po želji lahko poganja tudi biodizel, zagotavljajo najvišjo fleksibilnost in neodvisnost tam, kjer elektrika ni na voljo.

Kärcher Prikolica HD

Prikolica HD

Močni bencinski ali dizelski motorji in 1000-litrski rezervoar za vodo omogočajo najmanj eno uro polne visokotlačne zmogljivosti za zahtevno čiščenje. Idealni so za gradbišča, komunalna podjetja ali za dajanje v najem profesionalnim uporabnikom. Naprava omogoča vsestranske konfiguracije, je izredno robustna in zelo preprosta za uporabo.

