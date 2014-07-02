Visokotlačni čistilniki s hladno vodo
Visokotlačni čistilniki s hladno vodo – hladna prha za trdovratno umazanijo. Za vsakodnevno čiščenje aparatov, vozil in stavb. Visokotlačni čistilniki s hladno vodo z visokim tlakom in visoko zmogljivostjo pretoka vode odstranijo tudi trdovratno umazanijo. Idealni so za velike površine.
Super razred
Uporaba v gradbeništvu, kmetijstvu, industriji in mestnih službah zahteva najvišjo zmogljivost. Tlak, pretok vode in oprema super razreda so usmerjeni točno v to.
Srednji razred
Dobro opremljeni za dolgo uporabo na hrapavih površinah. Visokotlačni čistilniki s hladno vodo srednjega razreda hitro in zanesljivo očistijo aparate, vozila ali industrijske površine.
Kompaktni razred
Lahki in zmogljivi. Vsestranski aparati kompaktnega razreda bodo v najkrajšem času očistili dvorišče in delavnico. Prepričali vas bodo s tlakom, pretokom vode in življenjsko dobo.
Poseben razred
Opremljeni za enostavno prenašanje na posebej težkih terenih. Kärcherjev posebni razred odstrani trdovratno umazanijo s težko dostopnih mest.
Motor z notranjim zgorevanjem
Visokotlačni čistilniki z motorjem z notranjim izgorevanjem, ki jih po želji lahko poganja tudi biodizel, zagotavljajo najvišjo fleksibilnost in neodvisnost tam, kjer elektrika ni na voljo.
Prikolica HD
Močni bencinski ali dizelski motorji in 1000-litrski rezervoar za vodo omogočajo najmanj eno uro polne visokotlačne zmogljivosti za zahtevno čiščenje. Idealni so za gradbišča, komunalna podjetja ali za dajanje v najem profesionalnim uporabnikom. Naprava omogoča vsestranske konfiguracije, je izredno robustna in zelo preprosta za uporabo.