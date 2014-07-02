Stacionarni visokotlačni čistilniki

Stacionarni visokotlačni čistilniki – ena baza, veliko področij uporabe. Stacionarni visokotlačni čistilniki Kärcher so primerni povsod, kjer je potrebno čiščenje in dezinfekcija, ki prihranita prostor.

Vroča voda

Vroča voda

Stacionarni visokotlačni čistilniki z vročo vodo, ki se segrevajo na olje ali plin, ponujajo visoko čistilno zmogljivost in maksimalno učinkovitost.

Hladna voda

Hladna voda

Stacionarni visokotlačni čistilniki s hladno vodo so zelo prilagodljivi za vsako uporabo z dovodno temperaturo vode do 85 °C in možnostjo delovanja z več šobami.

Grelniki tople vode

Grelniki tople vode

Če iz pipe ne priteka topla voda in ni mogoče namestiti grelnikov na olje ali plin, se uporabijo električni grelniki tople vode.

