Kärcher iSolar. Sistemska rešitev za čiščenje sončnih modulov.

Prvi čistilni sistem, odobren s strani DLG, za fotonapetostne sisteme! Dodelane rešitve za čiščenje Kärcher zagotavljajo brezkompromisno čiste module – in s tem do

20 odstotkov višje izkoristke v primerjavi z močno umazanimi moduli.

Možnosti uporabe sistema iSolar so praktično neomejene. iSolar zagotavlja vrhunske izkoristke sončne energije povsod, kjer so v uporabi solarni in fotonapetostni sistemi: na področju kmetijstva, obrti, industrije in zasebnih poslopij. Zlasti na mestih, ki so močno izpostavljena umazaniji. V kmetijstvu povzročajo velike težave zlasti prah s sosednjih obdelovalnih površin in izpuhi iz hlevov. Kärcher iSolar je gospodarna odločitev za upravljavce sistemov in ponudnike storitev čiščenja.

Naše priporočilo za čiščenje fotonapetostnih sistemov: Visokotlačni čistilnik z vročo vodo HDS 10/20-4 M ali visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 10/23-4 S v kombinaciji s sistemom za mehčanje vode Kärcher in dodatno opremo iSolar. Potrebna sta rotacijska krtača in teleskopski drog.