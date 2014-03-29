Kärcher iSolar. Sistemska rešitev za čiščenje sončnih modulov.
Umazanija zaradi prahu, saj in cvetnega prahu zmanjša učinkovitost fotonapetostnih sistemov in solarno-termičnih modulov celo do 20 %. Naravni pojavi, kot so dež, rosa in veter nikakor ne zadostujejo za učinkovito čiščenje modulov. Za njihovo temeljito čiščenje podjetje Kärcher torej ponuja novo dodatno opremo za visokotlačne čistilnike: S sistemom iSolar, tj. na teleskopski drog pritrjenim sistemom z vrtečimi krtačami, lahko glede na različico gospodarno očistite do 1.500 m² površine modulov. iSolar je certificirala nemška družba za kmetijstvo DLG e.V. (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.).
Prvi čistilni sistem, odobren s strani DLG, za fotonapetostne sisteme! Dodelane rešitve za čiščenje Kärcher zagotavljajo brezkompromisno čiste module – in s tem do
20 odstotkov višje izkoristke v primerjavi z močno umazanimi moduli.
Možnosti uporabe sistema iSolar so praktično neomejene. iSolar zagotavlja vrhunske izkoristke sončne energije povsod, kjer so v uporabi solarni in fotonapetostni sistemi: na področju kmetijstva, obrti, industrije in zasebnih poslopij. Zlasti na mestih, ki so močno izpostavljena umazaniji. V kmetijstvu povzročajo velike težave zlasti prah s sosednjih obdelovalnih površin in izpuhi iz hlevov. Kärcher iSolar je gospodarna odločitev za upravljavce sistemov in ponudnike storitev čiščenja.
Naše priporočilo za čiščenje fotonapetostnih sistemov: Visokotlačni čistilnik z vročo vodo HDS 10/20-4 M ali visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 10/23-4 S v kombinaciji s sistemom za mehčanje vode Kärcher in dodatno opremo iSolar. Potrebna sta rotacijska krtača in teleskopski drog.
Nežno in temeljito: iSolar 800/400.
Krtači iSolar 400 in iSolar 800 poganja vodni curek iz visokotlačnega čistilnika, ki hkrati omogoča odstranjevanje umazanije. Za čistilni učinek poskrbi mehansko delo krtač. Krtači sta izdelani iz najlona in omogočata čiščenje površine modulov brez prask. Krtači iSolar 800/400 delujeta v območju nizkega tlaka, kar v celoti preprečuje nevarnost nastanka poškodb na modulih. Za posebno trpežnost sta rotacijski krtači opremljeni z robustnimi krogličnimi ležaji.
iSolar 400
Rotacijska krtača iSolar 400 s pogonom na vodo z delovno širino 400 mm je primerna zlasti za čiščenje manjših do srednje velikih fotonapetostnih sistemov. Zahvaljujoč nizki teži in preprostemu upravljanja omogoča tudi udobno čiščenje sistemov na stebrih.
- Kompakten vstopni model za manjše površine
- Zlasti primeren za sisteme na stebrih
- Rotacijska krtača na vodni pogon s krogličnimi ležaji
- Priključek M 18 × 1,5; združljiv z običajnimi napravami HD/HDS
- Predhodno spiranje sosednjih modulov z vodo
iSolar 800
Glava krtače iSolar 800 na vodni pogon z 800 mm delovne širine čisti z dvema rotacijskima krtačama, ki se vrtita v nasprotnih smereh,
uporablja pa se za čiščenje fotonapetostnih sistemov. Krtači, ki se vrtita v nasprotni smeri, izničita vse
prečne sile, ki se pojavljajo, in tako zagotavljata optimalno upravljanje. Delo pa še dodatno olajšuje gibljiv zglob na priključku glave krtače. Z njegovo pomočjo sta krtači vedno plosko na površini, kar zagotavlja enakomerno čiščenje. Glava krtače omogoča posebej zmogljivo čiščenje – popolna je za čiščenje velikih sistemov, npr. na strehah hlevov.
- Zelo visoka zmogljivost čiščenja in velika moč, ki deluje na površino
- Optimalno upravljanje zaradi izničevanja prečnih sil
- Rotacijski krtači, ki se vrtita v nasprotnih smereh, s krogličnimi ležaji
- Robusten medeninast pregibni zglob za prilagajanje delovnega kota
- Priključek M 18 × 1,5; združljiv z običajnimi napravami HD/HDS
- Predhodno spiranje sosednjih modulov z vodo
Zaščita pred padcem iSolar – za varno delo na strehi.
- Certificiran varovalni sistem, skladen s standardi
- Sistem za prestrezanje, ki se premika skupaj z uporabnikom, z blažilniki padca s trakom
- Robustna kovinska škatla za shranjevanje in prenašanje
- vključno z vodilno jeklenico dolžine 12 m
- Pritrdilni trak
- Varovalni pas s hitrimi zaklopkami
Vodni kamen in trdovratna umazanija: zanesljivo odstranjevanje.
Trda voda lahko povzroči sledi vodnega kamna in posledično zelo zmanjša učinkovitost modulov. Prenosni sistemi za mehčanje vode Kärcher in čistilo za solarne panele RM 99 zagotavljajo zanesljivo zaščito pred nastankom madežev zaradi vodnega kamna. V sistemu za mehčanje vode smola za izmenjavo ionov iz vode odstrani raztopljeni apnenec in s tem stopnjo trdote zniža na 0–1 °dH. Če čiščenje samo z vodo ne zadostuje, npr. pri trdovratni ali mastni umazaniji, čistilo za solarne panele RM 99 raztopi umazanijo in veže raztopljeni apnenec ter preprečuje nastanek madežev.
Čistilo za solarne panele RM 99: učinkovito in prijazno do materialov
- Zelo učinkovito raztopi celo najbolj trdovratno umazanijo in je prijazno do materialov
- Preprečuje nastanek madežev pri
- vseh stopnjah trdote vode
- Lahko biološko razgradljiv
Mobilnost v boju proti vodnemu kamnu
Z apnencem bogata voda lahko povzroči nastajanje ostankov vodnega kamna, prenosni sistem za mehčanje vode Kärcher WS 50 in čistilo za solarne panele RM 99 pa pri tem zagotavljata zanesljivo zaščito pred nastankom madežev zaradi vodnega kamna. V sistemu za mehčanje vode smola za izmenjavo ionov iz vode odstrani raztopljeni apnenec in s tem stopnjo trdote zniža na 0–1 °dH. Sušenje brez sledi po čiščenju
- Izjemna mobilnost in preprosto premikanje
- Praškasto lakirano ogrodje iz jeklenih cevi z velikimi kolesi z zračnicami