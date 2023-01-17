Bolj prilagodljiva in udobna rešitev.
Nova sistemska rešitev za čiščenje fasad, stekel, solarnih sistemov in tal.
Naša nova sistemska rešitev, ki jo sestavljajo krtače, teleskopski nastavki in adapterji, zdaj omogoča prilagodljivo uporabo različnih vrst čiščenja za različna opravila čiščenja. Ne glede na to, ali gre za nizek, srednji ali visok pritisk ali tudi za sesanje: čiščenje fasad, steklenih površin, solarnih kolektorjev in tal še nikoli ni bilo tako fleksibilno, pa tudi bolj udobno in temeljito na težko dostopnih mestih.
Valjčne krtače. Izboljšajte učinkovitost čiščenja. Čisto preprosto.
Vodni pogon za vrtljive krtačne valje razširja možnosti uporabe naših profesionalnih visokotlačnih čistilnikov – tudi najmanjših visokotlačnih čistilnikov z manjšim pretokom vode. Pogon z integrirano razpršilno palico za popolno odvajanje vode omogoča uporabo krtačnih nastavkov različnih trdot, ki jih je zaradi sistema hitre menjave zelo enostavno menjati in varno priključiti na pogon. Krtačni valj lahko po želji namestite neposredno na pršilno cev ali na teleskopsko cev. Nastavki so glede na različico primerni za zahtevna čistilna dela na solarnih sistemih, steklenih površinah in grobih fasadah ter terasah s kamnitimi ali lesenimi površinami. Pri čiščenju fasade so krtače avtomatsko obrnjene navzgor, kar zmanjša fizični napor uporabnika.
Odkrijte tudi našo ponudbo iSolar (možno je le solarno čiščenje):
Krtače. Vsestranske rešitve. Za vsako situacijo čiščenja.
Naše vsestranske krtače so na voljo v različnih stopnjah trdote in za skoraj vsako čiščenje. Pri čiščenju občutljivih steklenih površin ali solarnih panelov z omrežno ali osmozno vodo dve nizkotlačni šobi zagotavljata optimalno odvajanje vode med ščetinami. Visokotlačna šoba, ki je vključena v obseg dobave, omogoča tudi uporabo visokotlačnega čistilnika na posebej močni umazaniji. Največja vsestranskost za učinkovito čiščenje.
Teleskopski nastavki. Največja prilagodljivost. Povsod.
En sistem, štiri vrste čiščenja: z našimi večnamenskimi teleskopskimi nastavki med nizkotlačnim čiščenjem z omrežno ali osmozno vodo ne dosežete le najbolj oddaljenih mest. Izbirni priključki in adapterji omogočajo tudi uporabo srednje- in visokotlačnih aplikacij ter celo mokrih in suhih sesalnikov Kärcher in vam tako nudijo prilagodljivost, ki jo potrebujete za vsako delo.
Največji nadzor
Vpenjalno silo lahko nastavite individualno in dodatno orodje ni potrebno. Vsak vpenjalni element ima ločen nastavitveni vijak.
Največja varnost
Naša inovativna funkcija proti vrtenju zanesljivo preprečuje neželeno zvijanje elementov teleskopskega podaljška in tako dolgoročno olajša rokovanje.
Največja ergonomija
Visokotlačna cev je neprekinjeno vodena zahvaljujoč vrtljivemu osnovnemu elementu. To zmanjša stranske sile in zmanjša fizični napor za uporabnika.
Teleskopski nastavki
TL adapter
Nosilni okvir. Delo brez utrujenosti.
Delo brez utrujenosti, povečana produktivnost: univerzalni nosilni okvir obsega oblazinjen pas, ki se udobno nosi na hrbtu z vzmetnim balanserjem in zaskočnim kavljem za pritrditev pripomočkov in orodja. Nosilni sistem prenese težo teleskopskih nastavkov visokotlačnih cevi ali vrtnega orodja na celoten trup upravljavca, tako da je potrebna držalna sila v rokah zmanjšana skoraj na nič. Vzmetni balanser z izvlečno in raztegljivo jekleno vrvjo zagotavlja, da se prenos sile fleksibilno prilagodi želenemu položaju držanja.