Vroča voda je ključnega pomena
Velika učinkovitost z visokim tlakom. Z vročo vodo pa še bolj. V primerjavi z breztlačnimi postopki čiščenja visokotlačni čistilniki Kärcher dosegajo izjemne rezultate na področjih gospodarnosti, rezultatov čiščenja in prijaznosti do okolja. Visokotlačni čistilniki z vročo vodo HDS imajo še večje prednosti pri čiščenju trdovratne umazanije. Izdelki Kärcher HDS so pri odstranjevanju olja, maščob in beljakovin – zlasti pa, če so se te nečistoče že strdile – v večini primerov preudarna rešitev.
Očitne prednosti čiščenja z vročo vodo.
Visokotlačni čistilniki z vročo vodo lahko temperaturo vode zvišajo s približno 12 °C na vse do 155 °C. To omogoča znižanje delovnega tlaka, skrajšanje časa čiščenja in zmanjšanje količine uporabljenih čistil. Čiščenje z vročo vodo tako nudi različne možnosti optimizacije postopka čiščenja in očitne prednosti.
Boljši rezultat čiščenja
Vroča voda raztopi celo strjena olja in maščobe, ki tako veliko bolje emulgirajo in jih je lažje odstraniti. Vroča voda v prehrambnem sektorju še posebej učinkovito odstranjuje beljakovine in maščobe.
Manjša raba čistilnih sredstev
Maščobe, olja, smole ipd. je mogoče v večini primerov raztopiti že z vročo vodo, zato ni treba uporabljati toliko čistil oziroma jih sploh ni treba uporabljati. Tako lahko znižate stroške ter varujete okolje in vire.
Krajši čas sušenja
Površine, ki smo jih očistili z vročo vodo, se zaradi toplote hitreje posušijo, kar omogoča hitrejšo nadaljnjo obdelavo oz. uporabo.
Večja higiena
S čiščenjem z vročo vodo močno znižamo število klic. Za večino zahtev glede higiene to znižanje števila klic brez uporabe razkužil povsem zadostuje.
Krajši čas dela
Vroča voda hitreje raztopi umazanijo, s čimer lahko prihranite 35 odstotkov časa. Tako lahko najrazličnejše naloge čiščenja izvedete ugodno in gospodarno.
Nedvoumno: primerjava stroškov med modeli HD in HDS.
Nabavni in obratovalni stroški visokotlačnega čistilnika z vročo vodo so zaradi dodatnega grelnika in s tem povezane porabe energije na začetku nekoliko višji od stroškov naprav s hladno vodo. Vendar lahko z uporabo vroče vode prihranite celo do 35 % časa in dosežete boljše rezultate čiščenja. Upoštevati je treba tudi, da stroškov čistil pri napravah HDS v večini primerov sploh ni.
Višja temperatura za večjo moč.
Toplotna energija je pomemben dejavnik pri čiščenju. Toplota pospeši kemične procese, vsako zvišanje temperature za 10 °C pa podvoji hitrost reakcije. Za 20 °C višja temperatura torej pomeni štirikrat večjo hitrost reakcij. Olja, maščobe ali saje se hitreje utekočinijo, zato se lažje odstranijo. V vodi hitreje nastane emulzija olj in maščob. Poleg tega se segreta površina hitreje posuši. V praksi lahko višje temperature vode čas čiščenja skrajšajo tudi za 35 % – rezultati so pri tem občutno boljši. Z zmanjšanjem količine vode se poleg tega lahko doseže temperatura pare v višini do 155 °C. Kombinacija pare brez vsebnosti mineralov in tlaka lahko odstrani celo najtrdovratnejšo umazanijo. Tako je visoko zmogljivo čiščenje zagotovljeno tudi brez kemičnih dodatkov. Funkcija parnega čiščenja je popolna rešitev za odstranjevanje bitumenskih premazov, barv na splošno, sajastih oblog, lišajev in alg.
Zmogljivost ni odvisna od razreda.
Učinkovitost pa je ne nazadnje rezultat optimalne prilagoditve moči načrtovanim nalogam. Visokotlačni čistilniki z vročo vodo Kärcher so na voljo v različnih razredih zmogljivosti in različicah, zato lahko vedno izberete ustrezno napravo za praktično vsakega uporabnika in namen uporabe.
Visokotlačni čistilniki Kärcher HDS-U pokončnega razreda
Zmogljive in robustne naprave, ki zagotavljajo vrhunsko mobilnost za občasno uporabo na različnih lokacijah: preprosto manevriranje in premikanje.
Popolne so za naslednje panoge:
Visokotlačni čistilniki kompaktnega razreda Kärcher HDS-C
Mobilni visokotlačni čistilniki za pogosto menjavanje lokacije uporabe: preprosto premikanje kljub veliki zmogljivosti.
Popolne so za naslednje panoge:
Visokotlačni čistilniki srednjega razreda Kärcher HDS-M
Za vsakodnevno čiščenje strojev ali površin. Načelo tekača (dva gumijasta kolesca zadaj in krmilni valjčki spredaj) dokazuje, da je visoka mobilnost mogoča tudi v tem razredu.
Popolne so za naslednje panoge:
Visokotlačni čistilniki razreda Super Kärcher HDS-S
Ustrezna rešitev, ko se pri čiščenju vsak dan spopadate z velikimi količinami nečistoč in trdovratno umazanijo, npr. pri zahtevni neprekinjeni uporabi na gradbiščih, v kmetijstvu, komunali in industriji.
Popolne so za naslednje panoge:
Visokotlačni čistilniki posebnega razreda Kärcher HDS-E
Visokotlačni čistilniki z vročo vodo brez izpušnih plinov z električnim grelnikom so namenjeni uporabi povsod, kjer izpušni plini niso zaželeni ali so celo prepovedani, npr. v živilskopredelovalnih obratih, bolnišnicah, velikih kuhinjah ali industrijskih obratih.
Popolne so za naslednje panoge: