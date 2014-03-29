Vroča voda je ključnega pomena

Višja temperatura za večjo moč.

Toplotna energija je pomemben dejavnik pri čiščenju. Toplota pospeši kemične procese, vsako zvišanje temperature za 10 °C pa podvoji hitrost reakcije. Za 20 °C višja temperatura torej pomeni štirikrat večjo hitrost reakcij. Olja, maščobe ali saje se hitreje utekočinijo, zato se lažje odstranijo. V vodi hitreje nastane emulzija olj in maščob. Poleg tega se segreta površina hitreje posuši. V praksi lahko višje temperature vode čas čiščenja skrajšajo tudi za 35 % – rezultati so pri tem občutno boljši. Z zmanjšanjem količine vode se poleg tega lahko doseže temperatura pare v višini do 155 °C. Kombinacija pare brez vsebnosti mineralov in tlaka lahko odstrani celo najtrdovratnejšo umazanijo. Tako je visoko zmogljivo čiščenje zagotovljeno tudi brez kemičnih dodatkov. Funkcija parnega čiščenja je popolna rešitev za odstranjevanje bitumenskih premazov, barv na splošno, sajastih oblog, lišajev in alg.