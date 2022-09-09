ČIŠČENJE AVTODOMA: PRAKTIČNI NASVETI
Za mnoge so počitniške prikolice ali avtodomi utelešenje svobode. Zahvaljujoč njim imate na dopustu vedno streho nad glavo in ste popolnoma prilagodljivi. Tako kot avtomobili tudi avtodomi in počitniške prikolice potrebujejo redno čiščenje, tako zunaj kot znotraj. Navsezadnje prah, dež, listje, žuželke in podobno ter vsakdanje življenje pustijo pečat bivalnemu prostoru. Tu so koristni nasveti, kako očistiti vašo prikolico ali avtodom.
Zakaj čistiti avtodom in prikolico?
Razlogi, zakaj bi morali očistiti avtodom ali prikolico, so očitni. Prvič, gre za estetiko in dobro počutje, še posebej, ko gre za notranjost. Po drugi strani pa zunaj očiščena počitniška prikolica poveča varnost na cesti, saj lahko umazana vzvratna ogledala in vetrobranska stekla omejujejo vidljivost ter s tem postanejo nevarne. Nenazadnje redno čiščenje pripomore k ohranjanju vrednosti vozila. Iz teh razlogov bi morali vašo prikolico temeljito očistiti vsaj enkrat, najbolje dvakrat letno. Najbolj idealno je jeseni, ko večina lastnikov parkira svojo prikolico za zimo, nato pa spet spomladi, preden se ponovno odpravijo na pot. Priporočljivo pa je tudi odstraniti sledi zadnjih počitnic, tako znotraj kot zunaj, še posebej po daljšem potovanju s prikolico. Okna in ogledala pa je treba očistiti pred vsakim potovanjem, če so umazana.
Kje oprati in očistiti avtodom ali prikolico?
Ko gre za čiščenje avtodoma ali počitniške prikolice, je najprej treba razmisliti o tem, kje ga oprati. Ne morejo se kar prati vsepovsod, saj lahko škodljiva čistilna sredstva pri tem končajo v okolju. Marsikje je zato prepovedano tudi pranje vozila na vaši posesti. Zaradi varnosti je najbolje, da avtodom ali prikolico očistite v za to namenjeni avtopralnici.
Posebne samopostrežne pralnice za avtodome so primerne, saj lahko svojo prikolico preprosto očistite sami. Pralni boks za velika vozila ima več prostora, tako da lahko pod njim spravite vašo prikolico, saj je visok več kot 2 metra. Krtače v pomivalni posodi vedno preverite glede čistosti in jih pred uporabo na kratko splaknite z vodo, saj lahko majhni delci umazanije na pomivalnih ščetkah pustijo praske na občutljivih površinah.
Za lastnike počitniških prikolic, ki tega ne želijo storiti sami, so lahko tudi avtopralnice za tovorna vozila in avtobuse. Nujno pa se predhodno pozanimamo, ali je objekt primeren tudi za prikolice. Pomembno je tudi, da preberete informacije proizvajalca, saj ni vsako vozilo primerno za avtopralnico. Težava so lahko zlasti okna, tesnila in strešna konstrukcija.
Čiščenje počitniških prikolic in avtodomov korak za korakom
Pri čiščenju avtodomov in počitniških prikolic je treba upoštevati tako zunanjost, vključno s platnenimi strehami, notranjostjo in rezervoarje za vodo. Z naslednjimi nasveti lahko čiščenje hitro in enostavno opravite sami.
Čista zunanjost prikolice in avtodoma
Ko bo vreme sodelovalo in boste našli primeren prostor za čiščenje vašega avtodoma ali prikolice, ste pripravljeni na pot. Pri čiščenju zunanjosti je treba najprej očistiti streho, nato stranice in na koncu še platišča. Stran počitniške prikolice vedno čistite od spodaj navzgor. Tako je jasno, katera področja so že bila očiščena, zlasti pri uporabi čistil.
Za čiščenje avtodoma ali prikolice lahko uporabite naslednje pripomočke:
- Šampon za avtomobile, čistilo Ultra Foam Cleaner ali posebna čistila za počitniške prikolice in avtodome (opomba: ne smejo vsebovati abrazivnih sestavin, ker lahko poškodujejo zunanjost)
- Odstranjevalec insektov
- Čistilo za platišča in ščetka za pranje platišč
- Čistilo za avtomobilsko steklo in po potrebi akrilno čistilo
- Ščetka za pranje in visokotlačni čistilnik; alternativa vrtna cev
- Po potrebi teleskopska brizgalna cev
- Topla voda
- Goba ali krpa
- Krpa iz mikrovlaken
- Razkužilo
- Dezinfekcijsko sredstvo
- Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna
Zunanjost avtodoma najhitreje očistite z visokotlačnim čistilcem in avtošamponom. Če želite streho očistiti z visokotlačnim čistilnikom, ne smete stati na njej ali delati z lestve. Obstaja nevarnost, da se lestev zaradi močnega vodnega curka prevrne. Najvarnejši način je delo s tal s teleskopsko brizgalno cevjo. Na nekaterih pralnicah so tudi odri za varno čiščenje visokih vozil. Pri čiščenju z visokim pritiskom je prav tako pomembno, da postopamo previdno in uporabimo čim nežnejši vodni curek. Prav tako je treba vzdrževati najmanjšo razdaljo 30 cm. Dekor, prezračevalne rešetke in tesnila je treba očistiti ločeno. Za zaščito zračnih kanalov hladilnika je pred pranjem priporočljivo namestiti zimske prevleke.
Če je na voljo samo lestev, lahko uporabite penasto čistilo. Streho in stranske stene navlažite s penastim čistilom z mehko krtačo za pranje in nato sperite s cevjo. Tesnilom se je treba izogibati in jih namesto tega obdelati z glicerinom ali smukecem.
Za čiščenje stekel na vašem vozilu je najbolje uporabiti čistilo za avtomobilska stekla. Preprosto popršite in razmažite s čisto krpo iz mikrovlaken. Na splošno so okna bivalnih prostorov izdelana iz akrila ali plastike. Za njihovo čiščenje so na voljo posebna čistila za akril, lahko pa jih očistimo tudi s čistilom s kisom. Pri čiščenju teh oken ne uporabljajte krtače, saj lahko pustijo praske. Za rezultat brez madežev lahko okna po čiščenju sperete z vodo in jih nato do suhega obrišete z irhovino ali običajno kuhinjsko krpo.
Nasvet
Če se ostanki mrčesa prilepijo na okna, žaromete ali streho počitniške prikolice, jih lahko očistite z odstranjevalcem mrčesa in nato sperete z visokotlačnim čistilnikom ali cevjo.
Z visokotlačnim čistilnikom lahko očistite tudi kolesne odprtine in platišča. Za čiščenje težko dostopnih območij, kot so kolesnice, lahko na visokotlačni čistilnik pritrdite cev s spremenljivim curkom s 360° spojem. Za čiščenje platišč priporočamo čistilo za platišča, lahko pa uporabite tudi mešanico mlačne vode in kančka kisa. Pri trdovratni umazaniji je v pomoč krtača za pranje koles, ki očisti tudi reže med njimi.
Nasvet
Prikolico ali avtodom je smiselno očistiti v suhih dneh, vendar se izogibajte žgočemu soncu, sicer se bodo uporabljeni čistilni izdelki prehitro posušili in povzročili grde madeže. Iz istega razloga je smiselno vedno popolnoma očistiti eno stran avtodoma ali počitniške prikolice, preden nadaljujete z naslednjo.
Rezervoar za čisto vodo in tenda
Rezervoarji za vodo v avtodomu ali prikolici so življenjski prostor za mikroorganizme. Iz vodovodnega sistema ne smemo redno odstranjevati le vodnega kamna, temveč tudi tako imenovani biofilm, ki nastane s časom in v katerem se naselijo bakterije. To je sluzasta plast na stenah rezervoarja in razbarvanje v ceveh. Rezervoarje je zato treba očistiti vsaj enkrat letno, najbolje pa pred in po sezoni kampiranja. Najprej sterilizirajte, nato razkužite in uporabite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna ter nato temeljito sperite rezervoar za vodo v skladu z navodili na izdelku.
Tudi tende je treba redno čistiti. Pri normalni kontaminaciji zadošča, da površino očistite z malo tople vode in čopičem, krpo ali gobo. Če je umazanija bolj trdovratna, lahko uporabite tudi blago milnico ali čistilno sredstvo. Blago naj se nato posuši na svežem zraku, preden tendo ponovno zvijete ali pospravite.
Čista notranjost avtodoma in prikolice
Po temeljitem zunanjem čiščenju se lahko posvetite notranjosti. Preden začnete počitniško prikolico čistiti od znotraj, odstranite vse premične predmete in ob priložnosti, če je treba, takoj uredite stvari, ki jih ne potrebujete več. Za čiščenje uporabite naslednje predmete:
- Mlačna voda
- Goba in krpa
- Čistilo za gospodinjstvo
- Sesalnik ali mokro/suho sesalnik
- Parni čistilec
- Po potrebi sesalec za preproge ali odstranjevalec madežev
Nasploh velja, da pri čiščenju notranjosti z vodo porabljamo zmerno, saj lahko vlaga zaradi posebne zasnove v prikolici hitro povzroči plesen in v najslabšem primeru poškodbe podvozja. Ostanke vode je treba vedno očistiti. Poleg tega pomaga čistiti pri odprtih oknih, tako da lahko vlaga, ki nastane pri čiščenju, uhaja.
Za čiščenje oblazinjenega pohištva, vzmetnic in preprog velja, da jih najprej posesajte s sesalnikom ali s sesalnikom za mokro in suho sesanje, nato pa pustite, da se med čiščenjem sušijo zunaj. Za močnejšo umazanijo ali madeže lahko uporabite čistilnik za preproge. Možno je tudi točkovno čiščenje madežev s posebnim čistilnim sredstvom.
Za čiščenje notranjosti oken sledite istim korakom, kot je opisano zgoraj. Še enkrat, upoštevajte, da je treba za čiščenje steklenih in plastičnih oken uporabiti različne izdelke.
Nato temeljito posesajte celotno notranjost. Poleg tal je treba očistiti tudi omare in odlagalne prostore, vključno s predelki in predali. Nato obrišite z vlažno krpo. Po želji lahko vodi dodate blago večnamensko čistilo. Bodite previdni s penastimi čistili, saj lahko vsebujejo topila in poškodujejo nekatere površine.
Po tem je na vrsti hladilnik. Najprej vzemite ven vse police in jih pomijte s pomivalnim sredstvom ter toplo vodo. Nato s čisto krpo obrišite zadnjo steno hladilnika. Da preprečite nastanek plesni, pustite vrata hladilnika odprta, ko hladilnika ne uporabljate, na primer pozimi.
Nazadnje pozornost usmerite na kuhinjski pult in štedilnik. Če dvignete rešetke in pokrove gorilnikov na plinskem štedilniku, boste zagotovo opazili določeno stopnjo umazanije, ki pa se hitro odstrani z malo čistejše in tople vode. Ostanke vodnega kamna v kuhinjskem delu lahko odstranite s kisom, prav tako zamašene odtoke. Umazane madeže in ostanke maščobe na kuhalni plošči in okoli nje je mogoče še posebej dobro odstraniti s parnim čistilnikom.
Nasvet
Če avtodoma ali počitniške prikolice pozimi ne premikamo, je treba vanj namestiti razvlaževalec. To bo preprečilo kopičenje vlage.