Kje oprati in očistiti avtodom ali prikolico?

Ko gre za čiščenje avtodoma ali počitniške prikolice, je najprej treba razmisliti o tem, kje ga oprati. Ne morejo se kar prati vsepovsod, saj lahko škodljiva čistilna sredstva pri tem končajo v okolju. Marsikje je zato prepovedano tudi pranje vozila na vaši posesti. Zaradi varnosti je najbolje, da avtodom ali prikolico očistite v za to namenjeni avtopralnici.

Posebne samopostrežne pralnice za avtodome so primerne, saj lahko svojo prikolico preprosto očistite sami. Pralni boks za velika vozila ima več prostora, tako da lahko pod njim spravite vašo prikolico, saj je visok več kot 2 metra. Krtače v pomivalni posodi vedno preverite glede čistosti in jih pred uporabo na kratko splaknite z vodo, saj lahko majhni delci umazanije na pomivalnih ščetkah pustijo praske na občutljivih površinah.

Za lastnike počitniških prikolic, ki tega ne želijo storiti sami, so lahko tudi avtopralnice za tovorna vozila in avtobuse. Nujno pa se predhodno pozanimamo, ali je objekt primeren tudi za prikolice. Pomembno je tudi, da preberete informacije proizvajalca, saj ni vsako vozilo primerno za avtopralnico. Težava so lahko zlasti okna, tesnila in strešna konstrukcija.