Kako očistiti žar: pred ali po uporabi?

Redni ukrep čiščenja pred vsako uporabo lahko vključuje 15-minutno segrevanje žara in nato čiščenje rešetke s ščetko za čiščenje žara. Na ta način lahko enostavno odstranite morebitne ostanke hrane ali rjo. Ta postopek ubije tudi bakterije. Preden položite hrano na žar, rešetko popršite z malo neoprijemljivega razpršila, saj s tem preprečite, da bi se hrana prijela na rešetko in tam ostala.

Obstaja tudi nekaj trikov za zmanjšanje maščobe in ostankov med peko na žaru. Marinado in druge omake uporabljajte zmerno, da ne kaplja preveč na žar. Zahvaljujoč aluminijastim pladnjem za kapljanje se lahko zbirajo maščobe in druge tekočine, kar preprečuje, da bi prišle na rešetko, tla žara ali v ozke reže na žaru. Grobi umazaniji se lahko izognete s »posrednim žarom«, zlasti pri žarih na oglje. To naredimo tako, da na sredino spodnjega nivoja žara postavimo aluminijasto odcejalno posodo, oglje pa naložimo levo in desno od posode. Kuhalne ostanke lahko zbiramo nadzorovano.

Po uporabi žar segrejte na visoki stopnji, po možnosti z zaprtim pokrovom, da večina ostankov znotraj BBQ žara zgori. Za čiščenje rež lahko uporabite žično krtačo – idealno je, da je krtača enostranska, dvostranska ali trostranska, odvisno od oblike žara. Po uporabi izpraznite pladnje za zbiranje tekočine ali jih zavrzite v reciklažo.