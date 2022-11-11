Čiščenje žara: tukaj je opisano, kako pravilno očistiti žar
Poleti ni nič boljšega od žara. Za veliko ljudi je peka na žaru z družino in prijatelji na vrtu ali terasi vrhunec poletne sezone. Ne glede na to, ali BBQ žar uporabljate le ob prijetnih poletnih večerih ali vse leto, je treba skrbeti za električne žare, žare na oglje in plin, da bodo še dolgo zanesljivi. S temi praktičnimi nasveti je čiščenje žara hitro in enostavno.
Zakaj je pomembno redno čiščenje žara?
Za varno in udobno peko na žaru, kadar koli želite, je treba žar redno čistiti. Tako bo oprema vedno pripravljena za uporabo, redno čiščenje in nega pa poskrbita, da bo hrana na žaru odlično pečena. Kako pogosto se žar čisti znotraj in zunaj, je odvisno od pogostosti uporabe in tega, kako umazane stvari postanejo. Vendar je treba redno izvajati preprosto čiščenje na srednji ravni. Temeljito celovito čiščenje, na primer s parnim čistilnikom, je zamudno, a običajno le enkrat ali dvakrat letno – idealno enkrat pred in enkrat po sezoni žara.
Nasvet
Pred prvo uporabo novega žara ga je treba približno 30 minut maksimalno segrevati. To omogoča izhlapevanje ostankov iz proizvodnje in olja.
Kako očistiti žar: pred ali po uporabi?
Redni ukrep čiščenja pred vsako uporabo lahko vključuje 15-minutno segrevanje žara in nato čiščenje rešetke s ščetko za čiščenje žara. Na ta način lahko enostavno odstranite morebitne ostanke hrane ali rjo. Ta postopek ubije tudi bakterije. Preden položite hrano na žar, rešetko popršite z malo neoprijemljivega razpršila, saj s tem preprečite, da bi se hrana prijela na rešetko in tam ostala.
Obstaja tudi nekaj trikov za zmanjšanje maščobe in ostankov med peko na žaru. Marinado in druge omake uporabljajte zmerno, da ne kaplja preveč na žar. Zahvaljujoč aluminijastim pladnjem za kapljanje se lahko zbirajo maščobe in druge tekočine, kar preprečuje, da bi prišle na rešetko, tla žara ali v ozke reže na žaru. Grobi umazaniji se lahko izognete s »posrednim žarom«, zlasti pri žarih na oglje. To naredimo tako, da na sredino spodnjega nivoja žara postavimo aluminijasto odcejalno posodo, oglje pa naložimo levo in desno od posode. Kuhalne ostanke lahko zbiramo nadzorovano.
Po uporabi žar segrejte na visoki stopnji, po možnosti z zaprtim pokrovom, da večina ostankov znotraj BBQ žara zgori. Za čiščenje rež lahko uporabite žično krtačo – idealno je, da je krtača enostranska, dvostranska ali trostranska, odvisno od oblike žara. Po uporabi izpraznite pladnje za zbiranje tekočine ali jih zavrzite v reciklažo.
Čiščenje žara s parnim čistilnikom
Za temeljito čiščenje površin iz nerjavečega jekla, vključno s pokrovom žara, stranskimi ploščami in krmilnimi elementi, razmislite o uporabi parnega čistilnika. Najprej poparite vse površine s krtačo parnega čistilnika. To ponovite s krpo iz mikrovlaken, z močjo pare očistite vse površine. Maščobo in ostanke hrane lahko raztopi para, vpije pa jih krpa iz mikrovlaken.
Rahle ostanke maščobe na nerjavnem jeklu lahko očistite tudi z mlačno vodo, detergentom za pomivanje posode in krpo iz mikrovlaken. Druga možnost je, da se obnesejo tudi posebna čistila za žar iz specializiranih trgovin, ki topijo maščobo.
Za močnejšo umazanijo na kočljivih mestih, kot je litoželezna žarna plošča ali mrežasta polica iz nerjavečega jekla, lahko parni čistilnik uporabite v kombinaciji z majhno medeninasto krtačo. V primeru emajlirane rešetke je bolje uporabiti set plastičnih krtač. Trdovratno umazanijo zdrgnite s krtačo in dodajte paro. Zrahljano umazanijo obrišite s staro krpo. Če je žar integriran v zunanjo kuhinjo, lahko parni čistilnik uporabite tudi za odstranjevanje maščob in ostankov hrane s površin, kot je delovna plošča.
Nasvet
Pri čiščenju žara s parnim čistilnikom lahko kapljice vode pustijo madeže na tleh, kamnitih tlakovcih ali leseni terasi. Zato je priporočljivo, da predel pod žarom zaščitite s folijo ali časopisnim papirjem, preden začnete s čiščenjem samega BBQ žara. Kot alternativo so na voljo posebne podloge za žar za večkratno uporabo, ki ščitijo površine pod vašim žarom pred maščobo, hrano in vremenskimi vplivi. Če gre kaj narobe, bodo vaše terasne plošče s temi nasveti hitro znova čiste.
Čiščenje žara na oglje s sesalnikom za pepel
Pri žaru na oglje se izhlapela maščoba sčasoma nabere v kotličku in pokrovu. To lahko odstranite s parnim čistilnikom ali čistilnim sredstvom, ki topi maščobo, kot je opisano zgoraj.
Peka na oglje pa ne pušča le skorjaste rešetke in mastnih površin, temveč tudi pepel v posodi za žar. Po dušenju žerjavice naj se oglje vedno ohladi čez noč (cca. 12 ur). Naslednji dan lahko vse, kar ostane, preprosto počistite s sesalnikom za pepel in odstranite s pomočjo vedra za umazanijo, in vse to, ne da bi prišli v stik z umazanijo.
Nasvet: svoj žar pravilno shranite
Ko ohladite in očistite žar, je pomembno, da žar dobro shranite. Če naprave ne uporabljate, so pokrovi dobra ideja, saj ščitijo pred prahom, vlago in praskami. Žari iz nerjavečega jekla lahko brez težav ostanejo zunaj vse leto, če uporabljate napo.
Varnostne informacije za električne žare, žare na oglje in plin
Plinski žari
- Vedno prižgite z odprtim pokrovom.
- Redno preverjajte in čistite posode za maščobo.
- Vedno zaprite plin pri samem žaru in šele nato zaprite plinsko jeklenko.
- Redno preverjajte plinsko cev glede puščanja – zlasti po daljših prekinitvah.
- Plinskih jeklenk nikoli ne shranjujte v zaprtih prostorih.
Žari na oglje
- Za prižiganje oglja namesto tekočih vžigalnikov uporabite svetilne kocke.
- Uporabite dimnik na oglje na rešetki žara, nikoli na tleh.
- Po pečenju na žaru zadušite žerjavico tako, da zaprete zračnike in ventilator.
- Po peki na žaru oglje vedno pustite hladiti čez noč in ga zavrzite šele po 12 urah hlajenja.
Električni žari
- Žar vedno priključite samo na vtičnice z ločenimi varovalkami in ne uporabljajte več vtičev.
- Povezave zaščitite pred vlago.
- Električnih žarov ne uporabljajte v zaprtih prostorih – primerni so samo za zunanjo uporabo.