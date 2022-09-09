Čiščenje motornega kolesa: nasveti za dvokolesnike
Ponovno lahko doživite občutek svobode. Tako se počutijo številni lastniki motorjev, ko se spomladi temperature dvignejo in se začne motoristična sezona. Toda preden se odpravite na pot, mora vaše najljubše dvokolesno vozilo izgledati kar najbolje za vsa svoja prihajajoča potovanja. Zlasti platišča, karoserija in motor potrebujejo posebno nego - ne samo zaradi vizualnih razlogov, ampak tudi zaradi zagotavljanja njihovega pravilnega delovanja. Ti nasveti bodo vašemu motociklu v hipu vrnili stari sijaj.
Ne gre samo za videz
Ko na začetku leta posijejo prvi sončni žarki, marsikateri lastnik motornega kolesa komaj čaka, da svoje vozilo končno zapelje na ceste. Lastniki pa morajo biti pri čiščenju motocikla previdni, saj so tako elektronika kot motor in veriga zelo občutljivi deli.
Pri pranju motornega kolesa ne gre le za to, da je videti lep, je tudi dobra priložnost, da zagotovite, da je dvokolesnik primeren za vožnjo. To na primer vključuje preverjanje tlaka v pnevmatikah, globine profila in debeline zavornih ploščic. Če je motorno kolo shranjeno v garaži ali pod nadstreškom, je še posebej pomembno, da preverite delovanje elektronike in zavor.
Prava lokacija za pranje motornega kolesa
Preden začnete s pranjem motocikla, je pomembno vedeti, kateri lokalni pravni predpisi veljajo. V nekaterih državah je prepovedano čistiti motocikle na prostem. To je zato, ker lahko olje in kemikalije prodrejo v tla in onesnažijo podtalnico. Lastniki motornih koles naj se zato vedno vnaprej informirajo o tem, kaj je dovoljeno in kaj ne.
Če želite biti na varni strani, lahko svoj motocikel odpeljete na določeno mesto ali do pralnice, da ga očistite. Običajno so opremljene s separatorji olja in zbiralniki, ki ločujejo umazano vodo iz kanalizacijskega sistema – zagotavljajo, da voda odteče na okolju varen način.
Nasvet
Preden začnete s čiščenjem, morate vedno pustiti, da se motor kolesa ohladi. Če voda in čistilna sredstva uspejo najti pot v notranjost, lahko to na primer povzroči veliko škodo na motorju.
Odstranite grobo umazanijo
Če je bil vaš motor dlje časa v garaži ali pod nadstreškom, bo nedvomno nekoliko umazan. Ne samo prah, tudi pajki in žuželke so verjetno našli dom na njem. Po intenzivnih vožnjah bo dvokolesnik prekrit tudi z mrtvimi insekti in zavornim prahom. Skrajni čas za pranje!
Za odstranjevanje prahu ali pajkov je najboljši način, da motocikel predhodno posesate s sesalnikom za mokro in suho sesanje. To vam omogoča hitro in enostavno sesanje prahu iz rež in pajčevine ali umazanije na površini. To pomeni, da se umazanija med čiščenjem ne premika z enega dela motocikla na drugega.
Najprej očistite občutljive dele motocikla
Ker je veliko delov motocikla izpostavljenih, to pomeni, da so nekateri še posebej občutljivi - recimo motor in veriga. Pomembno je, da poskrbite za ustrezno nego in vzdrževanje verige motornega kolesa – očistite jo vsakih 300 do 500 kilometrov. V nasprotnem primeru se lahko hitro obrabi. Poleg slabšega delovanja je to tudi varnostno tveganje, saj lahko veriga odleti ali se celo zlomi.
Najpomembnejši vidik funkcionalne motorne verige je njeno mazanje. Če se delci umazanije in prahu pomešajo z mastjo za verigo, se učinek mazanja zmanjša in veriga se obrabi. Še posebej hitro se to zgodi v deževnih dneh, ko se vlaga in cestna umazanija usedeta na verigo. Zato ni pomembno samo, da verigo redno mažete, ampak jo tudi očistite takoj, ko postane umazana. Kako pogosto boste to počeli, je odvisno od tega, kako pogosto se vozite in vrste terena, po katerem vozite.
Če želite v enem dnevu očistiti celoten motocikel, najprej očistite verigo in šele nato karoserijo. Če verigo pustite za konec, lahko oljnati ostanki znova umažejo sveže opran dvokolesnik. Prvi korak je, da odstranite grobo umazanijo iz verige z žično krtačo, preden uporabite posebno čistilo za verige. Pustite, da deluje, nato pa ga preprosto obrišite. Po čiščenju verigo namažite s posebnim razpršilom za verige. To jo naredi prožno in jo zaščiti pred korozijo. Da zagotovite, da se sprej za verigo pravilno oprime, ga smete uporabljati samo na čisti in suhi verigi motornega kolesa.
Skrbno je treba ravnati tudi s srcem kolesa. To je zato, ker ima veliko modelov izpostavljene dele motorja – kot so hladilna rebra – ki bi se lahko med pranjem poškodovali. Če želite skrbno očistiti motor motocikla, je najbolje, da posežete po gobici, mehki krtači in vedru s toplo vodo ter nekaj koncentriranega šampona. Z gobico najprej operite površino motorja, nato pa s krtačo previdno odstranite umazanijo s hladilnih reber in manjših rež. Nato sperite s čisto vodo.
Operite karoserijo motocikla
Ko so bili občutljivi deli motocikla očiščeni, je čas, da temeljito očistite karoserijo. Pravilno čiščenje ni potrebno le za terenske motocikle, kot so motorna kolesa za motokros in enduro, ki se pogosto vozijo po zelo prašnih ali blatnih tleh. Z rednim čiščenjem in nego delov motornega kolesa pomagate ohranjati vrednost vozila. Močno umazana mesta očistite s čistilom v gelu, saj se gel dobro oprime navpičnih delov in ne kaplja. Tako lahko učinkovito očistite tudi težko dostopna mesta. Čistilo za kolesa je zelo enostavno za nanašanje zahvaljujoč razpršilni steklenički in je zelo učinkovito pri odstranjevanju blata, cestne umazanije, obrabe pnevmatik in mastne umazanije.
Če perete motocikel, ne pozabite na žaromete, zunanja ogledala, smernike in vetrobransko steklo. Po dolgi vožnji in predvsem v poletnih mesecih boste imeli na površinah precej mrčesa. Te površine je treba obdelati ločeno, da vidljivost ni na kakršen koli način poslabšana. Odstranjevalec mrčesa učinkovito raztopi ostanke insektov, ne da bi poškodoval plastične, lakirane, okrasne ali aluminijaste dele. Ko uporabljate ta izdelek, ga pustite delovati kratek čas in nato temeljito sperite s čisto vodo. Lahko pa na ostanke mrčesa položite vlažno kuhinjsko krpo, da zmehčate ostanke in jih tako lažje odstranite.
Za odstranitev trdovratne umazanije po namakanju nežno pojdite po motociklu z mokro gobo. Vseeno pa ga redno spirajte z vodo, da preprečite, da bi se delci umazanije, olje ali mast razpršili po karoseriji. Če želite hitro in učinkovito očistiti površino motocikla, je najbolje uporabiti visokotlačni čistilec. Če želite to narediti, lahko uporabite avto šampon. Odvisno od modela visokotlačnega čistilnika, ki ga imate, nalijte šampon v odprtino Plug & Clean ali ga povežite z visokotlačnim čistilnikom s sesalno cevjo. Nanesite z nizkim pritiskom od zgoraj navzdol. Alternativno lahko peneče čistilo nanesete s penastim nastavkom. Ta se preprosto natakne na pištolo visokotlačnega čistilnika in omogoča natančno doziranje čistilnega sredstva.
Za temeljito čiščenje občutljivih barvnih površin lahko na visokotlačni čistilnik pritrdite tudi rotacijsko krtačo za pranje. S posebnim zamenljivim nastavkom Car&Bike, ki je izdelan iz mikrovlaken, je mogoče zlahka odstraniti tudi trdovratno umazanijo, ne da bi poškodovali površino. Nato le sperite z malo čiste vode, dokler ostanki niso popolnoma odstranjeni.
Nasvet
Če želite uporabljati visokotlačni čistilnik, morate na napravi izbrati nastavitev »Medium« in zagotoviti, da je med aparatom in kolesom najmanj 15 centimetrov razdalje. V nasprotnem primeru lahko visok pritisk poškoduje plastične dele ali tesnila na motorju.
Čiščenje platišč
Platišča za motorna kolesa so pogosto prava paša za oči. Predvsem kromirana platišča so impresivna zaradi sijočega videza. Odvisno od cestne površine pa jih lahko močno poškoduje umazanija, kot je blato ali zavorni prah. Da bi platišča ohranila sijaj, jih je treba ustrezno negovati. V ta namen je treba uporabljati posebno čistilo za platišča, ki odstrani vso cestno umazanijo ter zavorni prah in obrabo pnevmatik na vseh običajnih tipih platišč. Na suho platišče popršite čistilo za platišča in počakajte, da začne učinkovati. Zaradi vgrajenega aktivnega indikatorja se platišča obarvajo rdečkasto, medtem ko delujejo. To je zato, da lastniki motornih koles vedo, kdaj je globinsko čiščenje končano in lahko platišča sperejo s čisto vodo.
Krtača za pranje koles zagotavlja 360-stopinjsko čiščenje – tudi na težko dostopnih mestih in v najmanjših režah. Krtačo preprosto priključite na pištolo visokotlačnega čistilnika. Voda se enakomerno porazdeli, da se raztopi čim več umazanije, ki se nato spere.
Sušenje in loščenje
Še posebej pomembno je, da motocikel po pranju pravilno posušite. Zato so najbolj primerni sončni dnevi z nizkimi temperaturami. Kljub temu je treba vlažna mesta temeljito obrisati z usnjeno krpo, sicer se bodo hitro naredile vodne sledi, predvsem na sedežu in laku. Če perete motocikel, se morate tudi prepričati, da v majhne reže ne pride vlaga, saj lahko dolgoročno povzroči korozijo. Tu pride prav sesalnik za mokro in suho sesanje. Funkcijo pihanja lahko uporabite za hitro in učinkovito odstranjevanje ostankov vode iz manjših rež. Druga možnost je, da se vlaga neposredno posesa s funkcijo sesanja.
Za lakirane dele je po sušenju priporočljiv nanos sredstva za nego laka. Izdelki z visoko vsebnostjo voska nudijo posebno globinsko čiščenje in dolgotrajne rezultate. To zagotavlja popoln sijaj in ščiti motocikel pred neugodnimi vremenskimi vplivi. Zdaj je motor pripravljen na naslednjo motoristično sezono.