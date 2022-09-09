Ne gre samo za videz

Ko na začetku leta posijejo prvi sončni žarki, marsikateri lastnik motornega kolesa komaj čaka, da svoje vozilo končno zapelje na ceste. Lastniki pa morajo biti pri čiščenju motocikla previdni, saj so tako elektronika kot motor in veriga zelo občutljivi deli.

Pri pranju motornega kolesa ne gre le za to, da je videti lep, je tudi dobra priložnost, da zagotovite, da je dvokolesnik primeren za vožnjo. To na primer vključuje preverjanje tlaka v pnevmatikah, globine profila in debeline zavornih ploščic. Če je motorno kolo shranjeno v garaži ali pod nadstreškom, je še posebej pomembno, da preverite delovanje elektronike in zavor.