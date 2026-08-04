Sistem vozičkov in žlic
Različna osnovna oprema, modularna in ergonomska struktura ter robustna vzdržljivost naših čistilnih vozičkov omogočajo učinkovito in ekonomično vzdrževalno čiščenje.
Čistilni voziček FlexoMate
Ergonomski čistilni voziček FlexoMate zagotavlja hitre in učinkovite postopke čiščenja. Njegova modularna struktura zadovoljuje različne zahteve kupcev in zmanjšuje fizične obremenitve.
Klasičen čistilni voziček
Naši robustni čistilni vozički so kompaktni, prilagodljivi in jih je mogoče razširiti z moduli. Zagotavljajo prilagojeno rešitev za vsako zahtevo pri čiščenju predmetov.
Gostoljubnost
Kärcherjevi hotelski vozički izpolnjujejo posebne zahteve hotelskega sektorja zahvaljujoč popolni kombinaciji estetike in funkcionalnosti. Ponujajo dovolj prostora za brisače, toaletne rolice, vrečke za smeti itd. Okretna kolesca naredijo voziček mobilen in omogočajo enostavno premikanje iz prostora v prostor.
Enojne in dvojne žlice
Naša obsežna ponudba vozičkov z enojnimi in dvojnimi vedri ponuja idealno rešitev za vsako uporabo. Preprosto in praktično upravljanje zagotavlja učinkovitost čiščenja na najvišji ravni.