Pometanje

Pometanje je res lahko tako preprosto. Pometanje je bistveno lažje s pomočjo naših kakovostnih izdelkov iz kakovostnih, robustnih materialov. Tako pometajo pravi čistilni profesionalci.

Kärcher Metle in smetišnice

Metle in smetišnice

Nepogrešljiv pomočnik v vsakdanjem življenju: klasičen način za pobiranje grobe umazanije v vseh okoljih.

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Kärcher Metle in smetišnice

Metle in smetišnice

Ergonomsko in učinkovito odstranjevanje grobe umazanije in prahu neposredno v posodo.

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Kärcher Nabiralci

Nabiralci

Odlaganje odpadkov na prostem in v zaprtih prostorih: enostavno dvigovanje predmetov brez sklanjanja in pretegovanja.

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Kärcher