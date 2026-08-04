Pometanje
Pometanje je res lahko tako preprosto. Pometanje je bistveno lažje s pomočjo naših kakovostnih izdelkov iz kakovostnih, robustnih materialov. Tako pometajo pravi čistilni profesionalci.
Metle in smetišnice
Nepogrešljiv pomočnik v vsakdanjem življenju: klasičen način za pobiranje grobe umazanije v vseh okoljih.
Metle in smetišnice
Ergonomsko in učinkovito odstranjevanje grobe umazanije in prahu neposredno v posodo.
Nabiralci
Odlaganje odpadkov na prostem in v zaprtih prostorih: enostavno dvigovanje predmetov brez sklanjanja in pretegovanja.