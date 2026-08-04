Suho čiščenje tal in površin

Naši kakovostni izdelki zelo olajšajo kemično čiščenje površin in tal. Zahvaljujoč uporabnemu pomočniku je čiščenje opravljeno v hipu – brez truda in preprosto.

Kärcher Prašenje tal

Prašenje tal

Z našimi ročnimi čistilnimi orodji na tleh ne ostane noben prah. Čiščenje tal brez prahu je enostavno zahvaljujoč uporabnemu pomočniku – obsežno in dolgotrajno.

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Kärcher Pometanje

Pometanje

Pometanje je res lahko tako preprosto. Pometanje je bistveno lažje s pomočjo naših kakovostnih izdelkov iz kakovostnih, robustnih materialov. Tako pometajo pravi čistilni profesionalci.

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Kärcher Surface Dusting

Surface Dusting

Brisanje brez napora: naša oprema pomaga pri odstranjevanju prahu in dosega učinkovito vezanje prahu na vse vrste površin in predmetov. To pomeni, da na površini ne ostanejo prašni delci.

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