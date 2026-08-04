Suho čiščenje tal in površin
Naši kakovostni izdelki zelo olajšajo kemično čiščenje površin in tal. Zahvaljujoč uporabnemu pomočniku je čiščenje opravljeno v hipu – brez truda in preprosto.
Prašenje tal
Z našimi ročnimi čistilnimi orodji na tleh ne ostane noben prah. Čiščenje tal brez prahu je enostavno zahvaljujoč uporabnemu pomočniku – obsežno in dolgotrajno.
Pometanje
Pometanje je res lahko tako preprosto. Pometanje je bistveno lažje s pomočjo naših kakovostnih izdelkov iz kakovostnih, robustnih materialov. Tako pometajo pravi čistilni profesionalci.
Surface Dusting
Brisanje brez napora: naša oprema pomaga pri odstranjevanju prahu in dosega učinkovito vezanje prahu na vse vrste površin in predmetov. To pomeni, da na površini ne ostanejo prašni delci.