Prašenje tal

Z našimi ročnimi čistilnimi orodji na tleh ne ostane noben prah. Čiščenje tal brez prahu je enostavno zahvaljujoč uporabnemu pomočniku – obsežno in dolgotrajno.

Kärcher Blago za enkratno uporabo

Blago za enkratno uporabo

Vrhunska kakovost za največji brisanje prahu. Impregnirane lepilne krpe za enkratno uporabo, ki izkazujejo odlično čistilno učinkovitost in dobro drsenje.

Poglej izdelke
Kärcher Pralne krpe za prah

Pralne krpe za prah

Pralne krpe za hitro odstranjevanje prahu.

Poglej izdelke
Kärcher Okvirji za tekstil za enkratno uporabo

Okvirji za tekstil za enkratno uporabo

Profesionalno odstranjevanje prahu s higienskim in prilagodljivim držalom za krpo za prah.

Poglej izdelke
Kärcher Okvirji za trpežne tekstilije

Okvirji za trpežne tekstilije

Kakovostno in zanesljivo držalo za profesionalno zbiranje prahu.

Poglej izdelke
Kärcher