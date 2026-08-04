Prašenje tal
Z našimi ročnimi čistilnimi orodji na tleh ne ostane noben prah. Čiščenje tal brez prahu je enostavno zahvaljujoč uporabnemu pomočniku – obsežno in dolgotrajno.
Blago za enkratno uporabo
Vrhunska kakovost za največji brisanje prahu. Impregnirane lepilne krpe za enkratno uporabo, ki izkazujejo odlično čistilno učinkovitost in dobro drsenje.
Pralne krpe za prah
Pralne krpe za hitro odstranjevanje prahu.
Okvirji za tekstil za enkratno uporabo
Profesionalno odstranjevanje prahu s higienskim in prilagodljivim držalom za krpo za prah.
Okvirji za trpežne tekstilije
Kakovostno in zanesljivo držalo za profesionalno zbiranje prahu.