Mokro čiščenje tal

Prava oprema za ekonomično in učinkovito mokro čiščenje tal – še posebej na težko dostopnih območjih s stroji.

Kärcher Blago

Blago

Tekstil z različnimi materiali in strukturami – primeren za ciljno uporabo za individualne namene čiščenja. Za najboljše ročno čiščenje po standardih Kärcher.

Več informacij
Kärcher Okvirji za brisanje

Okvirji za brisanje

Bleščeče čista tla in zanesljiva higiena tal v trenutku. S pravimi čistilnimi stroji za mokro čiščenje. Ergonomska oblika za maksimalno produktivnost in hitrost.

Poglej izdelke
Kärcher Okvirji za brisanje

Okvirji za brisanje

Pravi brsalec pomeni čisto rešitev. Naši sistemi brisanja zagotavljajo maksimalno učinkovitost čiščenja v kratkem času. Enostaven za uporabo, lahko se namesti hitro in neposredno.

Poglej izdelke
Kärcher Spraymop sistemi

Spraymop sistemi

Kompakten pršilni sistem za vlažno in mokro čiščenje talnih oblog, ki prihrani prostor. Sistemi brisanja s funkcijo pršenja za preproste in prostorsko varčne postopke čiščenja.

Poglej izdelke
Kärcher Sesalni nosilci

Sesalni nosilci

Enostavno odžene umazanijo. Naša obsežna ponudba otiral za vodo omogoča hitro in preprosto odstranjevanje tekočin ter suhe in razsute umazanije.

Poglej izdelke
Kärcher