Mokro čiščenje tal
Prava oprema za ekonomično in učinkovito mokro čiščenje tal – še posebej na težko dostopnih območjih s stroji.
Blago
Tekstil z različnimi materiali in strukturami – primeren za ciljno uporabo za individualne namene čiščenja. Za najboljše ročno čiščenje po standardih Kärcher.
Okvirji za brisanje
Bleščeče čista tla in zanesljiva higiena tal v trenutku. S pravimi čistilnimi stroji za mokro čiščenje. Ergonomska oblika za maksimalno produktivnost in hitrost.
Okvirji za brisanje
Pravi brsalec pomeni čisto rešitev. Naši sistemi brisanja zagotavljajo maksimalno učinkovitost čiščenja v kratkem času. Enostaven za uporabo, lahko se namesti hitro in neposredno.
Spraymop sistemi
Kompakten pršilni sistem za vlažno in mokro čiščenje talnih oblog, ki prihrani prostor. Sistemi brisanja s funkcijo pršenja za preproste in prostorsko varčne postopke čiščenja.
Sesalni nosilci
Enostavno odžene umazanijo. Naša obsežna ponudba otiral za vodo omogoča hitro in preprosto odstranjevanje tekočin ter suhe in razsute umazanije.