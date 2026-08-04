Čiščenje oken

Vrhunska kakovost za profesionalce. Čiščenje stekla brez madežev zahteva ergonomsko obliko, varne priključne dele in vsestranske komponente. Za varno in ekonomično delo.

Kärcher Strgala in rezila

Strgala in rezila

Čisto in varno: Ergonomska strgala in rezila za okna v različnih izvedbah omogočajo enostavno in varno odstranjevanje ostankov lepila.

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Kärcher Čistilnik

Čistilnik

Visokokakovostne podložne podložke iz različnih tekstilij – popolne za hitro čiščenje stekla in vseh vrst gladkih površin.

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Kärcher T-nosilec

T-nosilec

Naši visoko kakovostni, ergonomsko oblikovani T-nosilci so idealna osnova za uporabo z našimi pralnimi prevlekami.

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Kärcher Ročaji brisalcev stekel

Ročaji brisalcev stekel

Vse pod nadzorom: S pomočjo naših visokokakovostnih in ergonomskih ročajev za brisalce so različni nastavki brisalcev vedno varni in stabilni v vaši roki.

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Kärcher Okenske rešetke in nadomestne gumice brisalcev

Okenske rešetke in nadomestne gumice brisalcev

Za čiščenje brez madežev: profesionalni nastavki iz nerjavečega jekla z izrezom v obliki črke V in posebej oblikovane vulkanizirane gume za brisanje: izjemno elastične in dolgotrajne.

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Kärcher