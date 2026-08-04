Čiščenje oken
Vrhunska kakovost za profesionalce. Čiščenje stekla brez madežev zahteva ergonomsko obliko, varne priključne dele in vsestranske komponente. Za varno in ekonomično delo.
Strgala in rezila
Čisto in varno: Ergonomska strgala in rezila za okna v različnih izvedbah omogočajo enostavno in varno odstranjevanje ostankov lepila.
Čistilnik
Visokokakovostne podložne podložke iz različnih tekstilij – popolne za hitro čiščenje stekla in vseh vrst gladkih površin.
T-nosilec
Naši visoko kakovostni, ergonomsko oblikovani T-nosilci so idealna osnova za uporabo z našimi pralnimi prevlekami.
Ročaji brisalcev stekel
Vse pod nadzorom: S pomočjo naših visokokakovostnih in ergonomskih ročajev za brisalce so različni nastavki brisalcev vedno varni in stabilni v vaši roki.
Okenske rešetke in nadomestne gumice brisalcev
Za čiščenje brez madežev: profesionalni nastavki iz nerjavečega jekla z izrezom v obliki črke V in posebej oblikovane vulkanizirane gume za brisanje: izjemno elastične in dolgotrajne.