Posoda
Več časa za pomembne stvari: popolnoma usklajeni čistilni pripomočki za ročno čiščenje. Za večjo učinkovitost in hitrost v trenutku.
Varnost
Varnost je vedno najpomembnejša. Opozorila povečujejo pozornost in pravočasno opozorijo pred morebitnimi nevarnostmi in ovirami.
Blazinice in držala
Za vsako uporabo: naša velika izbira različnih blazinic in držal za strokovnjake za čiščenje na vseh področjih. Praktično delovanje za preproste in učinkovite postopke čiščenja.
Zabojniki za odpadke
Za vse, ki vas skrbijo odpadki. Naši visokokakovostni zabojniki za smeti različnih velikosti in izvedb so primerni za zanesljio zbiranje in odlaganje vseh odpadkov.