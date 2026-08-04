Posoda

Več časa za pomembne stvari: popolnoma usklajeni čistilni pripomočki za ročno čiščenje. Za večjo učinkovitost in hitrost v trenutku.

Kärcher Varnost

Varnost

Varnost je vedno najpomembnejša. Opozorila povečujejo pozornost in pravočasno opozorijo pred morebitnimi nevarnostmi in ovirami.

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Kärcher Blazinice in držala

Blazinice in držala

Za vsako uporabo: naša velika izbira različnih blazinic in držal za strokovnjake za čiščenje na vseh področjih. Praktično delovanje za preproste in učinkovite postopke čiščenja.

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Kärcher Zabojniki za odpadke

Zabojniki za odpadke

Za vse, ki vas skrbijo odpadki. Naši visokokakovostni zabojniki za smeti različnih velikosti in izvedb so primerni za zanesljio zbiranje in odlaganje vseh odpadkov.

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Kärcher