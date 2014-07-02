Globinski sesalniki
Talne obloge, oblazinjeno pohištvo, pisarniški stoli, avtomobilski sedeži – močni in priročni čistilniki za pršenje in naknadno sesanje očistijo vse tekstilne površine ter v enem delovnem koraku zmehčajo in odstranijo umazanijo. Z močnimi sesalnimi turbinami za minimalno preostale vlage.
0 Izdelkov
Odkrijte svobodo brezžičnega čiščenja z baterijskimi čistilniki Kärcher Puzzi s pršilno ekstrakcijo.
Brez truda se spopadite z madeži in umazanijo s Puzzi 9/1 Bp, ki poskrbi za učinkovito čiščenje kavčev, sedežnih garnitur in majhnih preprog. Izkusite udobje brezžičnega delovanja in dosegajte bleščeče rezultate s Kärcherjevo inovativno tehnologijo pršilne ekstrakcije.