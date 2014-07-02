Globinski sesalniki

Odkrijte svobodo brezžičnega čiščenja z baterijskimi čistilniki Kärcher Puzzi s pršilno ekstrakcijo.

Brez truda se spopadite z madeži in umazanijo s Puzzi 9/1 Bp, ki poskrbi za učinkovito čiščenje kavčev, sedežnih garnitur in majhnih preprog. Izkusite udobje brezžičnega delovanja in dosegajte bleščeče rezultate s Kärcherjevo inovativno tehnologijo pršilne ekstrakcije.