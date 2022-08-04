Baterijski ekstrakcijski stroj Puzzi 9/1 BP

KÄRCHER Puzzi 9/1 Bp

En stroj, veliko aplikacij: z našim novim baterijskim čistilnikom s pršilno ekstrakcijo Puzzi 9/1 Bp temeljito očistite različne površine in tekstil, kot so preproge, talne obloge, stoli, sedežne garniture in podobno.

UPORABEN POVSOD. 100% PRILAGODLJIV.

Enostavno upravljanje, največja mobilnost in učinkovito odstranjevanje umazanije. Puzzi 9/1 Bp je idealen partner za trajnostno čiščenje prostorov in odstranjevanje madežev na tekstilu. Baterijski čistilnik s pršilno ekstrakcijo je tudi brezžičen. Iskanje vtičnice ali spotikanje ob nadležne električne kable je preteklost.