Baterijski ekstrakcijski stroj Puzzi 9/1 BP
Nikoli več se ne boste zapletli v kable.
S polno močjo – kadarkoli in kjerkoli. Prvi profesionalni baterijski razpršilni ekstrakcijski stroj Puzzi 9/1 Bp navdušuje z največjo svobodo gibanja, zmogljivostjo in globinskim čiščenjem tekstila.
Baterijski čistilnik s pršilno ekstrakcijo Puzzi 9/1 Bp je edinstven v svetu, učinkovit, brezžičen in prilagodljiv. Zahvaljujoč zmogljivemu 36 V akumulatorju, enostavnemu upravljanju in izjemni moči čiščenja je mogoče odstraniti še tako trdovratno umazanijo z oblazinjenega pohištva in tekstilnih materialov, tako v hotelski in gostinski industriji kot pri čiščenju notranjosti vozil in zgradb.
KÄRCHER Puzzi 9/1 Bp
En stroj, veliko aplikacij: z našim novim baterijskim čistilnikom s pršilno ekstrakcijo Puzzi 9/1 Bp temeljito očistite različne površine in tekstil, kot so preproge, talne obloge, stoli, sedežne garniture in podobno.
UPORABEN POVSOD. 100% PRILAGODLJIV.
Enostavno upravljanje, največja mobilnost in učinkovito odstranjevanje umazanije. Puzzi 9/1 Bp je idealen partner za trajnostno čiščenje prostorov in odstranjevanje madežev na tekstilu. Baterijski čistilnik s pršilno ekstrakcijo je tudi brezžičen. Iskanje vtičnice ali spotikanje ob nadležne električne kable je preteklost.
BREZHIBNA ČISTOČA ZA VSE TKANINE
Naš baterijski čistilnik s pršilno ekstrakcijo Puzzi 9/1 Bp to omogoča.
VELIKA MOĆ BREZ KABLA
36 V Kärcher Battery Power je zmogljiva možnost za brezžično čiščenje brez izgube moči.
POPOLNA FLEKSIBILNOST IN ZDRUŽLJIVOST
Zmogljiva 36 V baterija pršilnega ekstrakcijskega čistilnika Puzzi 9/1 Bp je združljiva z vsemi čistilnimi stroji Kärcher v 36 V baterijski platformi Kärcher Battery Power. Temu pravimo fleksibilnost!
PREDNOSTI
Zmogljiva 36 V baterija Kärcher Battery Power+
Brezžična prilagodljivost se sreča z visoko zmogljivostjo: baterija je združljiva z vsemi stroji iz platforme baterij 36 V Kärcher Battery Power+.
Vedno obveščeni
36 V baterija komunicira z uporabnikom. Zazna stroj, sporoči čas delovanja za pršenje ali sesanje in je celo vodoodporna, če pride stroj v stik z vodo.
Vzdržljiva, robustna oblika
Kompaktna in odporna zasnova stroja, razpršilna črpalka, ki je odporna na čistilna sredstva, ter zmogljiva turbina Puzzi 9/1 Bp so izjemno trpežni in tako zagotavljajo visoko učinkovitost.
Temeljito čiščenje do globine vlaken
Ostane le občutek svežine in čistoče: z baterijskim čistilnikom s pršilno ekstrakcijo Puzzi 9/1 Bp očistite svoj tekstil izjemno temeljito in higienično do najglobljega vlakna.
Vrhunska povratna sesalna moč
Puzzi 9/1 Bp čisti ne le učinkovito, ampak navduši tudi s svojo izjemno sesalno močjo. To pomeni, da je blago le rahlo vlažno in ga je mogoče hitro ponovno uporabiti.
Preprosto delovanje
Ne glede na to, ali gre za velike gumbe za vklop, izjemno veliko odprtino za polnjenje ali praktičen sistem rezervoarjev 2 v 1 – Puzzi 9/1 Bp navduši s svojim preprostim konceptom upravljanja.
Varen in suh transport
Vi in okolica ostanete suhi: tudi ko je rezervoar za vodo odprt, ločena zaščita proti prelivanju ščiti pred razlitjem sveže vode med transportom.
ČIŠČENJE POVSOD – PREGLED ZNAČILNOSTI ZMOGLJIVOSTI
En stroj, dve funkciji: pršenje in sesanje z enim strojem
S čistilnikom Puzzi 9/1 Bp čistilno sredstvo razpršite neposredno na površino, ki jo želite očistiti, nato pa posesate razrahljano umazanijo in čistilno sredstvo. Odvisno od stopnje kontaminacije je to mogoče storiti v enem koraku, to je hkratno pršenje in sesanje ali v dveh korakih - razpršite, pustite, da reagira in nato posesate.
Zmogljiva 36 V baterija
Brezžična svoboda gibanja za globinsko čiščenje povsod, kjer tekstil to zahteva.
Hitro polnjenje in praznjenje
Polnjenje in praznjenje še nikoli ni bilo tako enostavno: s pametnim vedrom za vodo 2 v 1 napolnite svežo vodo iz pipe, primešate čistilno sredstvo in mešanico preprosto nalijete v rezervoar. Po čiščenju lahko umazano vodo enostavno izpraznite brez velikega napora.
Mali opomniki
Vedno imejte vse pred očmi: na snemljivem rezervoarju 2 v 1 je hiter referenčni vodnik s koraki vzdrževanja.
Zelo enostaven koncept delovanja
Funkcijo pršenja in vakuuma lahko vklopite in izklopite z velikim gumbom. To lahko storite tudi z nogo, ne da bi se morali sklanjati.
Vedno veš, kaj se dogaja
Zahvaljujoč prozornemu oknu lahko preko ročaja čistilnika spremljate delce umazanije na poti od tkanine in talne šobe do pokrova stroja.
PREGLED TEHNOLOGIJE
Obsežna oprema, visoka stopnja prilagodljivosti in zmogljivost čiščenja, neodvisnost od lokacije, odlikujejo Kärcher Puzzi 9/1 Bp. Pri vsakodnevni uporabi prvi brezžični čistilnik preprog na svetu omogoča popolno mobilnost in prilagodljivo čiščenje neposredno na mestu zahvaljujoč pametni tehnologiji.
Mobilnost
- Ergonomski ročaj za prenašanje
- Udobno prenašanje z eno roko
- Priročno dobro uravnotežen stroj
- Držalo za sesalno cev vgrajeno v nosilni ročaj za varen in udoben transport
Kompaktna oblika
- Vzdržljiva, robustna zasnova stroja
- Dolga življenjska doba zagotavlja visoko učinkovitost
- Robustna in vzdržljiva membranska črpalka
- Dva velika gumba, ki ju je mogoče upravljati z roko ali nogo za večje udobje
Druge prednosti
- Ergonomsko oblikovana in zelo kratka šoba za tkanine
- Idealno za uporabo v tesnih prostorih (npr. notranjost vozil)
- Ergonomska oblika
- Udoben ročaj in prijeten na dotik
IZDELALI PROFESIONALCI ZA PROFESIONALCE – ZA KOGA JE Puzzi 9/1 Bp PRIMEREN?
Puzzi 9/1 Bp je primeren predvsem za profesionalno uporabo povsod, kjer tekstil (kot je blazina ali preproga) zahteva globinsko čiščenje. Neodvisnost vtičnic omogoča industrijskim uporabnikom hitro in učinkovito čiščenje tekstila tudi na neobičajnih mestih.
Ponudniki gradbenih storitev
- Profesionalno čiščenje tekstila v reprezentativnih prostorih, kot so recepcije, sejne sobe in konferenčne sobe
- Fleksibilno in brezžično čiščenje tekstila tudi na terasi
Hotel in gostinstvo
- Profesionalno brezžično čiščenje vseh vrst tekstila, ne glede na preprogo ali oblazinjenje
- Močno odstranjevanje madežev je možno tudi na občutljivem tekstilu
Avtomobilizem
- Profesionalno čiščenje oblazinjenja pri čiščenju notranjosti vozil
- Odstranjevanje madežev kave in tudi kečapa
- Profesionalno hitro in brezžično čiščenje oblazinjenja tudi na parkirišču
Restavracije in catering
- Profesionalno čiščenje stolov in vseh vrst oblazinjenega pohištva
- Profesionalno odstranjevanje vseh madežev, pa naj gre za kavo in sok, rdeče vino ali pivo, kečap ali maslo
Javni servis
- Čiščenje protiprašnih predpražnikov in predpražnikov na vhodu
- Čiščenje oblazinjenih stolov v konferenčnih in sejnih sobah
- Čiščenje stolov v pisarnah in kabinetih