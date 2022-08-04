Baterijski ekstrakcijski stroj Puzzi 9/1 BP

Nikoli več se ne boste zapletli v kable.

S polno močjo – kadarkoli in kjerkoli. Prvi profesionalni baterijski razpršilni ekstrakcijski stroj Puzzi 9/1 Bp navdušuje z največjo svobodo gibanja, zmogljivostjo in globinskim čiščenjem tekstila.
Baterijski čistilnik s pršilno ekstrakcijo Puzzi 9/1 Bp je edinstven v svetu, učinkovit, brezžičen in prilagodljiv. Zahvaljujoč zmogljivemu 36 V akumulatorju, enostavnemu upravljanju in izjemni moči čiščenja je mogoče odstraniti še tako trdovratno umazanijo z oblazinjenega pohištva in tekstilnih materialov, tako v hotelski in gostinski industriji kot pri čiščenju notranjosti vozil in zgradb.

KÄRCHER Puzzi 9/1 Bp

En stroj, veliko aplikacij: z našim novim baterijskim čistilnikom s pršilno ekstrakcijo Puzzi 9/1 Bp temeljito očistite različne površine in tekstil, kot so preproge, talne obloge, stoli, sedežne garniture in podobno.

 

UPORABEN POVSOD. 100% PRILAGODLJIV.

Enostavno upravljanje, največja mobilnost in učinkovito odstranjevanje umazanije. Puzzi 9/1 Bp je idealen partner za trajnostno čiščenje prostorov in odstranjevanje madežev na tekstilu. Baterijski čistilnik s pršilno ekstrakcijo je tudi brezžičen. Iskanje vtičnice ali spotikanje ob nadležne električne kable je preteklost.

Kärcher Puzzi 9/1 Bp

BREZHIBNA ČISTOČA ZA VSE TKANINE

Naš baterijski čistilnik s pršilno ekstrakcijo Puzzi 9/1 Bp to omogoča.

Carpet cleaning in hotel entrances with the Kärcher Puzzi 9/1 Bp

VELIKA MOĆ BREZ KABLA

36 V Kärcher Battery Power je zmogljiva možnost za brezžično čiščenje brez izgube moči.

A sun lounger is cleaned with the Kärcher Puzzi 9/1 Bp

POPOLNA FLEKSIBILNOST IN ZDRUŽLJIVOST

Zmogljiva 36 V baterija pršilnega ekstrakcijskega čistilnika Puzzi 9/1 Bp je združljiva z vsemi čistilnimi stroji Kärcher v 36 V baterijski platformi Kärcher Battery Power. Temu pravimo fleksibilnost!

Kärcher cleaning machines in the 36 V Kärcher Battery Power battery platform

PREDNOSTI

Zmogljiva 36 V baterija Kärcher Battery Power+

Brezžična prilagodljivost se sreča z visoko zmogljivostjo: baterija je združljiva z vsemi stroji iz platforme baterij 36 V Kärcher Battery Power+.

Vedno obveščeni

36 V baterija komunicira z uporabnikom. Zazna stroj, sporoči čas delovanja za pršenje ali sesanje in je celo vodoodporna, če pride stroj v stik z vodo.

Vzdržljiva, robustna oblika

Kompaktna in odporna zasnova stroja, razpršilna črpalka, ki je odporna na čistilna sredstva, ter zmogljiva turbina Puzzi 9/1 Bp so izjemno trpežni in tako zagotavljajo visoko učinkovitost.

Temeljito čiščenje do globine vlaken

Ostane le občutek svežine in čistoče: z baterijskim čistilnikom s pršilno ekstrakcijo Puzzi 9/1 Bp očistite svoj tekstil izjemno temeljito in higienično do najglobljega vlakna.

Vrhunska povratna sesalna moč

Puzzi 9/1 Bp čisti ne le učinkovito, ampak navduši tudi s svojo izjemno sesalno močjo. To pomeni, da je blago le rahlo vlažno in ga je mogoče hitro ponovno uporabiti.

Preprosto delovanje

Ne glede na to, ali gre za velike gumbe za vklop, izjemno veliko odprtino za polnjenje ali praktičen sistem rezervoarjev 2 v 1 – Puzzi 9/1 Bp navduši s svojim preprostim konceptom upravljanja.

Varen in suh transport

Vi in okolica ostanete suhi: tudi ko je rezervoar za vodo odprt, ločena zaščita proti prelivanju ščiti pred razlitjem sveže vode med transportom.

ČIŠČENJE POVSOD – PREGLED ZNAČILNOSTI ZMOGLJIVOSTI

A sun lounger is cleaned with the Puzzi 9/1 Bp

En stroj, dve funkciji: pršenje in sesanje z enim strojem

S čistilnikom Puzzi 9/1 Bp čistilno sredstvo razpršite neposredno na površino, ki jo želite očistiti, nato pa posesate razrahljano umazanijo in čistilno sredstvo. Odvisno od stopnje kontaminacije je to mogoče storiti v enem koraku, to je hkratno pršenje in sesanje ali v dveh korakih - razpršite, pustite, da reagira in nato posesate.

A man cleans a beach chair on the beach with the Kärcher Puzzi 9/1 Bp

Zmogljiva 36 V baterija

Brezžična svoboda gibanja za globinsko čiščenje povsod, kjer tekstil to zahteva.

Smart 2-in-1 water bucket for Kärcher Puzzi 9/1 Bp

Hitro polnjenje in praznjenje

Polnjenje in praznjenje še nikoli ni bilo tako enostavno: s pametnim vedrom za vodo 2 v 1 napolnite svežo vodo iz pipe, primešate čistilno sredstvo in mešanico preprosto nalijete v rezervoar. Po čiščenju lahko umazano vodo enostavno izpraznite brez velikega napora.

Kärcher Puzzi bucket with guide

Mali opomniki

Vedno imejte vse pred očmi: na snemljivem rezervoarju 2 v 1 je hiter referenčni vodnik s koraki vzdrževanja.

Foot presses a large pushbutton on the Kärcher Puzzi 9/1 Bp

Zelo enostaven koncept delovanja

Funkcijo pršenja in vakuuma lahko vklopite in izklopite z velikim gumbom. To lahko storite tudi z nogo, ne da bi se morali sklanjati.

Transparent window of the Kärcher Puzzi 9/1 Bp

Vedno veš, kaj se dogaja

Zahvaljujoč prozornemu oknu lahko preko ročaja čistilnika spremljate delce umazanije na poti od tkanine in talne šobe do pokrova stroja.

PREGLED TEHNOLOGIJE

Obsežna oprema, visoka stopnja prilagodljivosti in zmogljivost čiščenja, neodvisnost od lokacije, odlikujejo Kärcher Puzzi 9/1 Bp. Pri vsakodnevni uporabi prvi brezžični čistilnik preprog na svetu omogoča popolno mobilnost in prilagodljivo čiščenje neposredno na mestu zahvaljujoč pametni tehnologiji.

A man carries a Kärcher Puzzi 9/1 Bp

Mobilnost

  • Ergonomski ročaj za prenašanje
  • Udobno prenašanje z eno roko
  • Priročno dobro uravnotežen stroj
  • Držalo za sesalno cev vgrajeno v nosilni ročaj za varen in udoben transport
Kärcher Puzzi 9/1 Bp is compact

Kompaktna oblika

  • Vzdržljiva, robustna zasnova stroja
  • Dolga življenjska doba zagotavlja visoko učinkovitost
  • Robustna in vzdržljiva membranska črpalka
  • Dva velika gumba, ki ju je mogoče upravljati z roko ali nogo za večje udobje
Close-up of the Kärcher Puzzi 9/1 Bp nozzle

Druge prednosti

  • Ergonomsko oblikovana in zelo kratka šoba za tkanine
  • Idealno za uporabo v tesnih prostorih (npr. notranjost vozil)
  • Ergonomska oblika
  • Udoben ročaj in prijeten na dotik

IZDELALI PROFESIONALCI ZA PROFESIONALCE – ZA KOGA JE Puzzi 9/1 Bp PRIMEREN?

Puzzi 9/1 Bp je primeren predvsem za profesionalno uporabo povsod, kjer tekstil (kot je blazina ali preproga) zahteva globinsko čiščenje. Neodvisnost vtičnic omogoča industrijskim uporabnikom hitro in učinkovito čiščenje tekstila tudi na neobičajnih mestih.

Cleaning of all textiles in representative areas with Kärcher Puzzi 9/1 Bp

Ponudniki gradbenih storitev

  • Profesionalno čiščenje tekstila v reprezentativnih prostorih, kot so recepcije, sejne sobe in konferenčne sobe
  • Fleksibilno in brezžično čiščenje tekstila tudi na terasi
Professional cordless upholstery cleaning with Kärcher Puzzi 9/1 Bp

Hotel in gostinstvo

  • Profesionalno brezžično čiščenje vseh vrst tekstila, ne glede na preprogo ali oblazinjenje
  • Močno odstranjevanje madežev je možno tudi na občutljivem tekstilu
Upholstery cleaning in vehicle interior cleaning with Kärcher Puzzi 9/1 Bp

Avtomobilizem

  • Profesionalno čiščenje oblazinjenja pri čiščenju notranjosti vozil
  • Odstranjevanje madežev kave in tudi kečapa
  • Profesionalno hitro in brezžično čiščenje oblazinjenja tudi na parkirišču
Cleaning of chairs and upholstered furniture with Kärcher Puzzi 9/1 Bp

Restavracije in catering

  • Profesionalno čiščenje stolov in vseh vrst oblazinjenega pohištva
  • Profesionalno odstranjevanje vseh madežev, pa naj gre za kavo in sok, rdeče vino ali pivo, kečap ali maslo
Cleaning of dust control mats and door mats with Kärcher Puzzi 9/1 Bp

Javni servis

  • Čiščenje protiprašnih predpražnikov in predpražnikov na vhodu
  • Čiščenje oblazinjenih stolov v konferenčnih in sejnih sobah
  • Čiščenje stolov v pisarnah in kabinetih