Baterijski nahrbtni sesalnik BVL 3/1 Bp

Sesalniki na kabel lahko sesajo samo tam, do kjer sega kabel. Naši baterijski sesalniki lahko sesajo kjerkoli.
Brez navijanja in odvijanja kabla. Brez vlečenja. Brez zapletanja v kabel. Brez iskanja in nenehnega menjavanja vtičnic.
Brez kabla, vendar do 24 odstotkov prihranka časa s povečano produktivnostjo.

Baterijski sesalnik za suho sesanje

Uporablja se lahko povsod preprosto, prilagodljivo in neodvisno od zunanjih virov električne energije, ne da bi se razlikovalo od močnih strojev na električno napajanje; novi baterijski sesalniki za suho sesanje platforme Kärcher Battery Power+. Integriran, varčen način eco!efficiency zagotavlja posebno dolg čas delovanja baterije - s pomočjo Kärcherjeve tehnologije v realnem času ga je mogoče kadar koli preprosto in natančno nadzorovati.

Brezžično delovanje – brez kompromisov

Z baterijskimi sesalniki Kärcher vam ne manjka ničesar: ne zmogljivosti ne kakovosti čiščenja. Tukaj naši baterijski sesalniki zlahka sledijo primerljivim suhim sesalnikom na omrežni pogon – in navdušijo tudi s svojo svobodo. Brez napajalnega kabla – nič več priklapljanja/izklapljanja. To prihrani čas in poveča produktivnost. Baterijski sesalnik T 9/1 Bp z enim polnjenjem deluje 24 minut, v načinu eco!efficiency pa 46 minut. Nahrbtni sesalnik BVL 5/1 Bp je neprekosljiv tam, kjer je prostor omejen, npr. v kinematografih, na avtobusih, vlakih in letalih. Izjemno lahek in baterijski BVL 3/1 Bp je vaš strokovnjak za čiščenje stopnic. Popoln je za zasebna gospodinjstva, trgovce ali oskrbnike.

Baterija je ključna za sproščeno čiščenje

Prav tako boste navdušeni nad neoviranim brezžičnim delom ter vrhunsko mobilnostjo in prilagodljivostjo, večjo produktivnostjo z manj truda in do 24-odstotnim prihrankom časa.

BV 5/1 Bp without cable

Polna moč ne potrebuje kabla

Naš BVL 5/1 Bp ponuja najboljšo učinkovitost čiščenja na trgu z inovativno 36 V baterijo. In ta zmogljivost ustreza zmogljivosti primerljivih suhih sesalnikov na omrežni pogon. Edina stvar, ki jo žrtvujete, je kabel. In v zameno dobite veliko več.

practical use of battery-powered vacuum cleaner

Enostavna uporaba

Z nadzorno ploščo neposredno na bočnem pasu popeljete naš nahrbtni suhi sesalnik v novo dimenzijo ergonomskega delovanja. Vse funkcije nadzorujete tako rekoč iz bokov brez prekinitve dela. Z indikatorjem stanja baterije pa v vsakem trenutku veste, koliko rezerve še imate.

Kärcher battery-powered backpack vacuum BV 5/1 Bp

Prihranite energijo in pridobite čas

Z baterijskimi stroji je varčevanje z energijo dvakrat bolj koristno, za okolje in za daljšo življenjsko dobo. V načinu eco!efficiency deluje BVL 5/1 Bp z znatno manjšo porabo energije, s čimer dosega znatno daljši čas delovanja.

No plugging in/out of cables

Brez priklapljanja in izklapljanja

Ne glede na to, koliko je oseba stara ali kako usposobljena, sklanjanje, da bi vtaknili in izklopili napajalne kable, dolgoročno povzroča stres in obremenitev telesa. Prihranite sebi in svojim zaposlenim ta napor.

Kärcher Innovative Real Time Technology

Nič več ugibanja

Zahvaljujoč tehnologiji Kärcher Real Time Technology zdaj poznate preostali čas delovanja baterije do minute natančno. Kadarkoli. V realnem času. Vključena je tudi trenutno porabljena moč. Naši polnilci baterij vam prav tako prikazujejo preostali čas polnjenja do minute natančno.

Kärcher eco!efficiency mode

Učinkovito in ekološko

Z načinom eco!efficiency vaš sesalnik Kärcher prihrani še več energije in je tišji s pritiskom na gumb. Učinkovit koncept omogoča dolgo življenjsko dobo baterije in celo omogoča delo v območjih, občutljivih na hrup, kot so hoteli.

Battery-powered backpack dry vacuum cleaner BVL 3/1 Bp

Baterijski nahrbtni sesalnik BVL 3/1 Bp

Ergonomsko čiščenje – prevoz brez napora: Ultra lahek in zmogljiv nahrbtni sesalnik BVL 3/1 Bp z baterijskim napajanjem je vaš strokovnjak za čiščenje najmanjših prostorov. Zahvaljujoč inovativnemu materialu EPP je to prvi sesalnik s težo nahrbtnika le 4,5 kilograma, poleg tega pa je še posebej robusten in trpežen. Odlikuje ga tudi dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo.

Ne glede na to, ali gre za zasebna gospodinjstva, delavce ali upravitelje objektov - visoko vpojni BVL 3/1 Bp s 3-litrsko prostornino posode je še posebej priporočljiv za čiščenje v zaprtih prostorih. Tako postane čiščenje na kraju samem in čiščenje stopnišča otročje lahko. Zmogljiva baterija Kärcher Battery Power zagotavlja dolg čas delovanja, ergonomski nosilni okvir pa zagotavlja delo brez utrujenosti. Vse pomembne funkcije za upravljanje in dodatne funkcije lahko upravljate preko nadzorne plošče na pasu - super preprosto in uporabniku prijazno. Zelo učinkovit filter HEPA 14 je na voljo kot opcija.


Ultralahko
Zahvaljujoč novemu EPP materialu nahrbtnik tehta le 4,5 kg, zaradi česar je še posebej ergonomičen in enostaven za transport.

Inovativno
Material EPP (ekspandirani polipropilen) je izjemno lahek, robusten in vzdržljiv. Je tudi okolju prijazen, saj ga je mogoče 100 % reciklirati.

Ergonomsko
Nosilni okvir deuter® zagotavlja najvišjo raven udobja tudi pri dolgotrajnem delu. Posebej praktičen: nadzorna plošča na bočnem pasu, preko katere lahko upravljate in preverjate vse funkcije. Poleg tega je sesalno cev mogoče priključiti posamezno za desničarje in levičarje.

Baterijski nahrbtni sesalnik za suho sesanje BVL 5/1 Bp

Stroji, ki delujejo iz električnega omrežja, se ustavijo na koncu kabla. Naši baterijski suhi sesalniki lahko gredo kamor koli. Brez odvijanja in navijanja. Brez vlečenja. Brez zapletanja. Brez iskanja in nenehnega menjavanja vtičnic. Naš BVL 5/1 Bp je baterijski nahrbtni sesalnik za suho sesanje, ki vam omogoča delo z največjo mobilnostjo in prilagodljivostjo ter brez kabla. Zahvaljujoč visoki sesalni moči, ki je primerljiva s stroji na omrežni pogon, ima BVL 5/1 Bp najboljšo zmogljivost čiščenja na trgu. Njegov patentiran ergonomski okvir nahrbtnika vam nudi visoko raven udobja in posebej enostavno upravljanje, saj vse funkcije upravljate neposredno prek nadzorne plošče na bočnem pasu. Z BVL 5/1 Bp ste pri delu bolj sproščeni in prihranite do 24 odstotkov časa. In prihranili boste stroške servisiranja, saj brezžični stroji nikoli nimajo pokvarjenih kablov.

Battery powered dry vacuum cleaner T 9/1 Bp

Baterijski sesalnik T 9/1 Bp

Brez kabla – polna moč. Zmogljiv baterijski sesalnik Kärcher T 9/1 Bp se glede zmogljivosti in rezultatov čiščenja ne razlikuje od suhih sesalnikov na omrežni pogon. Nasprotno: ponuja najboljšo učinkovitost čiščenja na trgu. In to vam koristi vsakič, ko ga uporabite. Navdušuje tudi z naslednjimi prednostmi: neovirano brezžično delo, izjemna mobilnost in prilagodljivost, večja produktivnost z manj truda in do 23 % prihranek časa. T 9/1 Bp je popoln sesalnik za ponudnike gradbenih storitev kot tudi za čiščenje v transportnem sektorju, maloprodaji ali hotelirstvu.

T 9/1 Bp navduši s svojim čudovito nezapletenim upravljanjem. Še posebej na območjih z malo vtičnicami ali brez njih, npr. na stopnicah, v kinu, gledališču, na hotelskih hodnikih ali kjer koli drugje. Tudi poškodbe sten ali pohištva zaradi vlečenja kabla so zdaj stvar preteklosti.

T 9/1 Bp se napaja iz dveh različnih baterij. Na izbiro je izmenljiva baterija 36 V/6,0 Ah Kärcher Battery Power+ z inovativno tehnologijo v realnem času prek LCD zaslona in nadzora napetosti. Izjemno zmogljiva 36 V litij-ionska baterija s kapaciteto 6,0 Ah omogoča dolgo delovanje. T 9/1 Bp lahko upravljate tudi z izmenljivo baterijo 36 V/7,5 Ah Kärcher Battery Power+ s tehnologijo v realnem času prek LCD zaslona in zaščito pred prevelikim tokom. Kapaciteta 7,5 Ah zagotavlja posebno dolgo življenjsko dobo zmogljive litij-ionske baterije Battery Power+ 36 V.

Baterijski ročni sesalnik HV 1/1 Bp

Analizirali smo, kakšen čistilni stroj obrtniki in ponudniki storitev potrebujejo za čiščenje objektov ali vozil: in sicer priročen, zmogljiv in dolgotrajen baterijski ročni sesalnik. Kärcher HV 1/1 Bp tu pokaže svoje prednosti, saj je kompakten in lahek. Prinaša dodatke za posamezne aplikacije za optimalno reševanje vseh tipičnih čistilnih opravil – od pisarne do delavnice ali čiščenja vozil v prodajnem salonu do aplikacij pri montažnih delih.

HV 1/1 Bp vam ponuja najboljšo učinkovitost čiščenja v svojem razredu. Enostavno rokovanje, energijsko varčen način eco!efficiency in indikator napolnjenosti zagotavljajo še višjo produktivnost pri vseh aplikacijah čiščenja. Z baterijskim napajanjem HV 1/1 Bp je čisto hitreje preprosto! Prihrani vam zamudna opravila, kot so odvijanje in navijanje kabla, vlečenje po napravi ali razpletanje kabla, iskanje vtičnice ter vstavljanje in odstranjevanje vtiča. To skrajša vaš delovni čas do 25 % in pospeši celoten proces čiščenja.

Čisto, preden se vrata zaprejo

Z našim HV 1/1 Bp in šobo za reže v trenutku odstranite umazanijo v vodilih dvigal. Z akumulatorskim HV 1/1 Bp lahko v hipu posesate tudi tla v dvigalu.

Ročni sesalnik HV 1/1 Bp lahko deluje z dvema različnima baterijama. Zamenljiva baterija Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah, vključno z inovativno tehnologijo v realnem času in zaslonom LCD za prikaz stanja baterije. Ali pa izmenljiva baterija 18 V/3,0 Ah Kärcher Battery Power+, vključno s tehnologijo v realnem času prek LCD zaslona in nadzorom napetosti ter zaščito IPX5. Zelo zmogljiva litij-ionska baterija Battery Power+ 18 V ponuja kapaciteto 3,0 Ah za dolgo delovanje.

