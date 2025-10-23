Baterijski nahrbtni sesalnik BVL 3/1 Bp

Baterijski sesalniki za suho sesanje
Sesalniki na kabel lahko sesajo samo tam, do kjer sega kabel. Naši baterijski sesalniki lahko sesajo kjerkoli.
Brez navijanja in odvijanja kabla. Brez vlečenja. Brez zapletanja v kabel. Brez iskanja in nenehnega menjavanja vtičnic.
Brez kabla, vendar do 24 odstotkov prihranka časa s povečano produktivnostjo.
Izdelki
Baterijski sesalnik za suho sesanje
Uporablja se lahko povsod preprosto, prilagodljivo in neodvisno od zunanjih virov električne energije, ne da bi se razlikovalo od močnih strojev na električno napajanje; novi baterijski sesalniki za suho sesanje platforme Kärcher Battery Power+. Integriran, varčen način eco!efficiency zagotavlja posebno dolg čas delovanja baterije - s pomočjo Kärcherjeve tehnologije v realnem času ga je mogoče kadar koli preprosto in natančno nadzorovati.
Brezžično delovanje – brez kompromisov
Z baterijskimi sesalniki Kärcher vam ne manjka ničesar: ne zmogljivosti ne kakovosti čiščenja. Tukaj naši baterijski sesalniki zlahka sledijo primerljivim suhim sesalnikom na omrežni pogon – in navdušijo tudi s svojo svobodo. Brez napajalnega kabla – nič več priklapljanja/izklapljanja. To prihrani čas in poveča produktivnost. Baterijski sesalnik T 9/1 Bp z enim polnjenjem deluje 24 minut, v načinu eco!efficiency pa 46 minut. Nahrbtni sesalnik BVL 5/1 Bp je neprekosljiv tam, kjer je prostor omejen, npr. v kinematografih, na avtobusih, vlakih in letalih. Izjemno lahek in baterijski BVL 3/1 Bp je vaš strokovnjak za čiščenje stopnic. Popoln je za zasebna gospodinjstva, trgovce ali oskrbnike.
Baterija je ključna za sproščeno čiščenje
Prav tako boste navdušeni nad neoviranim brezžičnim delom ter vrhunsko mobilnostjo in prilagodljivostjo, večjo produktivnostjo z manj truda in do 24-odstotnim prihrankom časa.
Polna moč ne potrebuje kabla
Naš BVL 5/1 Bp ponuja najboljšo učinkovitost čiščenja na trgu z inovativno 36 V baterijo. In ta zmogljivost ustreza zmogljivosti primerljivih suhih sesalnikov na omrežni pogon. Edina stvar, ki jo žrtvujete, je kabel. In v zameno dobite veliko več.
Enostavna uporaba
Z nadzorno ploščo neposredno na bočnem pasu popeljete naš nahrbtni suhi sesalnik v novo dimenzijo ergonomskega delovanja. Vse funkcije nadzorujete tako rekoč iz bokov brez prekinitve dela. Z indikatorjem stanja baterije pa v vsakem trenutku veste, koliko rezerve še imate.
Prihranite energijo in pridobite čas
Z baterijskimi stroji je varčevanje z energijo dvakrat bolj koristno, za okolje in za daljšo življenjsko dobo. V načinu eco!efficiency deluje BVL 5/1 Bp z znatno manjšo porabo energije, s čimer dosega znatno daljši čas delovanja.
Brez priklapljanja in izklapljanja
Ne glede na to, koliko je oseba stara ali kako usposobljena, sklanjanje, da bi vtaknili in izklopili napajalne kable, dolgoročno povzroča stres in obremenitev telesa. Prihranite sebi in svojim zaposlenim ta napor.
Nič več ugibanja
Zahvaljujoč tehnologiji Kärcher Real Time Technology zdaj poznate preostali čas delovanja baterije do minute natančno. Kadarkoli. V realnem času. Vključena je tudi trenutno porabljena moč. Naši polnilci baterij vam prav tako prikazujejo preostali čas polnjenja do minute natančno.
Učinkovito in ekološko
Z načinom eco!efficiency vaš sesalnik Kärcher prihrani še več energije in je tišji s pritiskom na gumb. Učinkovit koncept omogoča dolgo življenjsko dobo baterije in celo omogoča delo v območjih, občutljivih na hrup, kot so hoteli.
Baterijski nahrbtni sesalnik BVL 3/1 Bp
Ergonomsko čiščenje – prevoz brez napora: Ultra lahek in zmogljiv nahrbtni sesalnik BVL 3/1 Bp z baterijskim napajanjem je vaš strokovnjak za čiščenje najmanjših prostorov. Zahvaljujoč inovativnemu materialu EPP je to prvi sesalnik s težo nahrbtnika le 4,5 kilograma, poleg tega pa je še posebej robusten in trpežen. Odlikuje ga tudi dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo.
Ne glede na to, ali gre za zasebna gospodinjstva, delavce ali upravitelje objektov - visoko vpojni BVL 3/1 Bp s 3-litrsko prostornino posode je še posebej priporočljiv za čiščenje v zaprtih prostorih. Tako postane čiščenje na kraju samem in čiščenje stopnišča otročje lahko. Zmogljiva baterija Kärcher Battery Power zagotavlja dolg čas delovanja, ergonomski nosilni okvir pa zagotavlja delo brez utrujenosti. Vse pomembne funkcije za upravljanje in dodatne funkcije lahko upravljate preko nadzorne plošče na pasu - super preprosto in uporabniku prijazno. Zelo učinkovit filter HEPA 14 je na voljo kot opcija.
Ultralahko
Zahvaljujoč novemu EPP materialu nahrbtnik tehta le 4,5 kg, zaradi česar je še posebej ergonomičen in enostaven za transport.
Inovativno
Material EPP (ekspandirani polipropilen) je izjemno lahek, robusten in vzdržljiv. Je tudi okolju prijazen, saj ga je mogoče 100 % reciklirati.
Ergonomsko
Nosilni okvir deuter® zagotavlja najvišjo raven udobja tudi pri dolgotrajnem delu. Posebej praktičen: nadzorna plošča na bočnem pasu, preko katere lahko upravljate in preverjate vse funkcije. Poleg tega je sesalno cev mogoče priključiti posamezno za desničarje in levičarje.
Baterijski nahrbtni sesalnik za suho sesanje BVL 5/1 Bp
Stroji, ki delujejo iz električnega omrežja, se ustavijo na koncu kabla. Naši baterijski suhi sesalniki lahko gredo kamor koli. Brez odvijanja in navijanja. Brez vlečenja. Brez zapletanja. Brez iskanja in nenehnega menjavanja vtičnic. Naš BVL 5/1 Bp je baterijski nahrbtni sesalnik za suho sesanje, ki vam omogoča delo z največjo mobilnostjo in prilagodljivostjo ter brez kabla. Zahvaljujoč visoki sesalni moči, ki je primerljiva s stroji na omrežni pogon, ima BVL 5/1 Bp najboljšo zmogljivost čiščenja na trgu. Njegov patentiran ergonomski okvir nahrbtnika vam nudi visoko raven udobja in posebej enostavno upravljanje, saj vse funkcije upravljate neposredno prek nadzorne plošče na bočnem pasu. Z BVL 5/1 Bp ste pri delu bolj sproščeni in prihranite do 24 odstotkov časa. In prihranili boste stroške servisiranja, saj brezžični stroji nikoli nimajo pokvarjenih kablov.
Baterijski sesalnik T 9/1 Bp
Brez kabla – polna moč. Zmogljiv baterijski sesalnik Kärcher T 9/1 Bp se glede zmogljivosti in rezultatov čiščenja ne razlikuje od suhih sesalnikov na omrežni pogon. Nasprotno: ponuja najboljšo učinkovitost čiščenja na trgu. In to vam koristi vsakič, ko ga uporabite. Navdušuje tudi z naslednjimi prednostmi: neovirano brezžično delo, izjemna mobilnost in prilagodljivost, večja produktivnost z manj truda in do 23 % prihranek časa. T 9/1 Bp je popoln sesalnik za ponudnike gradbenih storitev kot tudi za čiščenje v transportnem sektorju, maloprodaji ali hotelirstvu.
T 9/1 Bp navduši s svojim čudovito nezapletenim upravljanjem. Še posebej na območjih z malo vtičnicami ali brez njih, npr. na stopnicah, v kinu, gledališču, na hotelskih hodnikih ali kjer koli drugje. Tudi poškodbe sten ali pohištva zaradi vlečenja kabla so zdaj stvar preteklosti.
T 9/1 Bp se napaja iz dveh različnih baterij. Na izbiro je izmenljiva baterija 36 V/6,0 Ah Kärcher Battery Power+ z inovativno tehnologijo v realnem času prek LCD zaslona in nadzora napetosti. Izjemno zmogljiva 36 V litij-ionska baterija s kapaciteto 6,0 Ah omogoča dolgo delovanje. T 9/1 Bp lahko upravljate tudi z izmenljivo baterijo 36 V/7,5 Ah Kärcher Battery Power+ s tehnologijo v realnem času prek LCD zaslona in zaščito pred prevelikim tokom. Kapaciteta 7,5 Ah zagotavlja posebno dolgo življenjsko dobo zmogljive litij-ionske baterije Battery Power+ 36 V.