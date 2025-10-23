Baterijski nahrbtni sesalnik BVL 3/1 Bp

Ergonomsko čiščenje – prevoz brez napora: Ultra lahek in zmogljiv nahrbtni sesalnik BVL 3/1 Bp z baterijskim napajanjem je vaš strokovnjak za čiščenje najmanjših prostorov. Zahvaljujoč inovativnemu materialu EPP je to prvi sesalnik s težo nahrbtnika le 4,5 kilograma, poleg tega pa je še posebej robusten in trpežen. Odlikuje ga tudi dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo.

Ne glede na to, ali gre za zasebna gospodinjstva, delavce ali upravitelje objektov - visoko vpojni BVL 3/1 Bp s 3-litrsko prostornino posode je še posebej priporočljiv za čiščenje v zaprtih prostorih. Tako postane čiščenje na kraju samem in čiščenje stopnišča otročje lahko. Zmogljiva baterija Kärcher Battery Power zagotavlja dolg čas delovanja, ergonomski nosilni okvir pa zagotavlja delo brez utrujenosti. Vse pomembne funkcije za upravljanje in dodatne funkcije lahko upravljate preko nadzorne plošče na pasu - super preprosto in uporabniku prijazno. Zelo učinkovit filter HEPA 14 je na voljo kot opcija.



Ultralahko

Zahvaljujoč novemu EPP materialu nahrbtnik tehta le 4,5 kg, zaradi česar je še posebej ergonomičen in enostaven za transport.

Inovativno

Material EPP (ekspandirani polipropilen) je izjemno lahek, robusten in vzdržljiv. Je tudi okolju prijazen, saj ga je mogoče 100 % reciklirati.

Ergonomsko

Nosilni okvir deuter® zagotavlja najvišjo raven udobja tudi pri dolgotrajnem delu. Posebej praktičen: nadzorna plošča na bočnem pasu, preko katere lahko upravljate in preverjate vse funkcije. Poleg tega je sesalno cev mogoče priključiti posamezno za desničarje in levičarje.