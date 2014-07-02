Sesalniki za suho sesanje: vsestranski in robustni za vsakodnevno uporabo

Kärcherjevi sesalniki za suho sesanje so v redni uporabi v hotelih, pisarnah, trgovinah in profesionalnih čistilnih službah ter se učinkovito spopadejo z vso običajno suho umazanijo. To vključuje prah, kepe prahu ali lase. Naši komercialni sesalniki vam ekonomično pomagajo pri vsakodnevnem vzdrževalnem čiščenju s sofisticirano tehnologijo in visoko kakovostjo. Kompaktni in tihi zlahka opravljajo vsestranska opravila čiščenja, saj naprave navdušujejo z visoko površinsko zmogljivostjo in prilagodljivostjo – tudi če se napajajo iz baterij. To omogoča preprosto čiščenje območij, občutljivih na hrup, različnih površin in območij z nizkim odmikom, pa tudi bogato opremljenih območij. Suhi sesalniki se uporabljajo tudi za brisanje prahu iz svetilk, pohištva ali sten.