Sesalniki za suho sesanje
Prah nima možnosti.
Naši tehnično napredni suhi sesalniki Kärcher so odlični pri lovljenju razsute in suhe umazanije, zlasti v hotelih, pisarnah, trgovinah in čistilnih storitvah. Tam tihe in kompaktne naprave navdušujejo z neprekinjenim delovanjem med dnevnim vzdrževalnim čiščenjem.
Sesalniki za suho sesanje
Izjemno tihi sesalniki za suho sesanje s funkcijo eco!efficiency porabijo malo električne energije, so visoko učinkoviti, vsestransko uporabni in kos različnim talnim površinam. Filtri iz flisa z dolgo življenjsko dobo skrbijo za konstantno visoko sesalno moč.
Sesalniki za čiščenje preprog
Sesalniki za čiščenje preprog navdušijo strokovnjake, kot so vzdrževalci zgradb in tudi ljudi, ki čistijo svoje domove. Ponujajo najboljše rezultate za ekonomično čiščenje srednje velikih in velikih površin preprog.
Krtačni sesalniki za preproge
Pri krtačnih sesalnikih za preproge se sesalni tok kombinira s krtačo na električni pogon. Tako se iz vlaken odstranijo trdovratni delci umazanije.
Baterijski sesalnik za suho sesanje
Kärcherjevi baterijski sesalniki so zelo tihi in brez motečega kabla. Zato lahko te naprave brez težav uporabite na primer pri čiščenju poslovnih prostorov med uradnimi urami za stranke.
Iskalnik izdelkov za naše profesionalne sesalnike za suho sesanje
Naj gre za sesalnike za suho sesanje, pokončne krtačne sesalnike, baterijske sesalnike ali električne metle: naša linija Professional ponuja zmogljive in uporabniku prijazne rešitve za vsako področje uporabe.
Poiščite široko paleto tehnologije z bliskovito hitrostjo – z iskalnikom izdelkov Kärcher Professional
V hipu vam bomo poiskali ustrezno napravo Kärcher Professional, ki najbolje ustreza vaši specifični nalogi čiščenja.
Sesalniki za suho sesanje: vsestranski in robustni za vsakodnevno uporabo
Kärcherjevi sesalniki za suho sesanje so v redni uporabi v hotelih, pisarnah, trgovinah in profesionalnih čistilnih službah ter se učinkovito spopadejo z vso običajno suho umazanijo. To vključuje prah, kepe prahu ali lase. Naši komercialni sesalniki vam ekonomično pomagajo pri vsakodnevnem vzdrževalnem čiščenju s sofisticirano tehnologijo in visoko kakovostjo. Kompaktni in tihi zlahka opravljajo vsestranska opravila čiščenja, saj naprave navdušujejo z visoko površinsko zmogljivostjo in prilagodljivostjo – tudi če se napajajo iz baterij. To omogoča preprosto čiščenje območij, občutljivih na hrup, različnih površin in območij z nizkim odmikom, pa tudi bogato opremljenih območij. Suhi sesalniki se uporabljajo tudi za brisanje prahu iz svetilk, pohištva ali sten.
Zakaj so Kärcher sesalniki za suho sesanje tako posebni?
Pri razvoju naših sesalnikov posvečamo pozornost visokemu udobju uporabnika, oblikovanju, ki je prijazno za vzdrževanje, in ergonomskim dodatkom. Kljub visoki sesalni moči in učinkovitemu puhalu so naprave posebej tihe, lahke in natančno sledijo. To vključuje robustno in zanesljivo filtrirno tehnologijo – na voljo tudi kot filtri HEPA. Ti filtri so zasnovani tako, da ujamejo veliko količino zelo majhnih delcev, ki bi jih drugi sesalniki preprosto vrnili nazaj v zrak vašega doma, zaradi česar so idealni za tiste z alergijami in astmo.
Tehnologija v ozadju
Kärcherjevi sesalniki za suho sesanje s pretočnimi puhalniki uporabljajo sesalni zrak hkrati kot hladilni zrak. To prispeva k temu, da so zelo energetsko in stroškovno učinkoviti. Poleg tega so posebej lahki in kompaktno izdelani ter tako tihi, da njihova uporaba ne moti niti na območjih z javnim prometom. Zaradi tega so še posebej primerni za uporabo v poslovnih stavbah, hotelih, maloprodajnih trgovinah in na drugih mestih, kjer je pomembna kontrola hrupa. Zaradi svoje kompaktne velikosti jih je enostavno shraniti in premikati, kar še dodatno poveča njihovo praktičnost.
Srce: sesalna turbina EC
EC motor, robusten enosmerni motor z električnim inverterjem ima ključne prednosti pred običajnimi kolektorskimi motorji. Najpomembnejša prednost: izjemno dolga življenjska doba. Motor deluje brez ogljikovih ščetk in se zažene brez vžigalne iskre. Posledično ni primeren le za protieksplozijsko varna območja, temveč tudi za večizmensko delo v dolgih delovnih intervalih. Vgrajen krmilnik omogoča zvezno regulacijo hitrosti, kar omogoča ustrezno prilagajanje sesalne moči.
Baterijski sesalnik za suho sesanje - hitrejši, prilagodljivejši, varnejši
Brezžična prilagodljivost, velika zmogljivost čiščenja, povečana produktivnost in izjemna tišina: novi baterijski suhi sesalniki iz platforme Kärcher Battery Power+ z energijsko varčnim načinom eco!efficiency.Več informacij
Stopnišče
Običajno vedno primanjkuje vtičnic. Vendar brezžični sesalniki ne potrebujejo podaljškov. Z enim krogom po stopnišču je vse narejeno.
Baterijski sesalniki tukaj prihranijo do 35 % časa.
Letalo
Do vkrcanja naslednjih potnikov ni veliko časa. Vmesno čiščenje je veliko hitrejše od okornega rokovanja z žičnimi napravami.
Baterijski sesalniki tukaj prihranijo do 50 % časa.
Gledališče/kino
Brez prestavljanja kablov in brez številnih poti med vtičnico in sesalnikom lahko sedišča in stopnice očistite preprosto in hitro.
Baterijski sesalniki tukaj prihranijo do 40 % časa.
Funkcijske sobe s sedeži
Z baterijskim sesalnikom lahko sesate neprekinjeno, ne da bi morali razvozlati ali zamenjati kable.
Baterijski sesalniki tukaj prihranijo do 30 % časa.
Vhodni prostori in hotelske avle
Veliko strank, veliko kosov pohištva, a tudi veliko umazanije. V teh velikih prostorih ni odpravljena le potreba po zamenjavi naslednje vtičnice. Naši sesalniki prepričujejo tudi, da bi se kabli ovili okoli pohištva in postali nevarni za goste.
Baterijski sesalniki tukaj prihranijo do 15 % časa.
Javni prevoz
V avtobusih in vlakih se čistilno osebje pogosto zanaša na zunanje vire napajanja in podaljške. Z baterijskimi sesalniki je delo v omejenem prostoru veliko enostavnejše in učinkovitejše.
Baterijski sesalniki tukaj prihranijo do 25 % časa.
Pisarniški prostori
Zlasti v pisarnah odprtega tipa lahko sesanje postane pot z ovirami. Brez kablov, ki se ujamejo v pohištvo, lahko prihranite veliko časa.
Baterijski sesalniki tukaj prihranijo do 25 % časa.
Dobro posesano je dobro filtrirano.
Prah in umazanija, mikrobi, drobni delci in alergeni nas spremljajo vsak dan in vplivajo tudi na kakovost zraka v javnih zgradbah, kot so pisarne, hoteli, bolnišnice, zdravstvene ordinacije ali šole. Bolezni dihal so pogosto dolgoročna posledica.
Zato so sesalniki za suho sesanje Kärcher opremljeni s sofisticirano tehnologijo filtracije. Različne vrste konstrukcij zahtevajo različne vrste filtrov iz različnih materialov. Ti vključujejo trajno filtrirno košaro, filtrirno vrečko iz flisa, izpušni filter in HEPA filter. Vsi profesionalni sesalniki za suho sesanje Kärcher so opremljeni z zaščitnim filtrom motorja, ki ščiti puhalo pred drobnimi prašnimi delci. Izpušni filter se uporablja za čiščenje odhajajočega zraka in zmanjšanje ravni hrupa. Številni modeli ponujajo tudi možnost uporabe izpušnega filtra HEPA.
Filtri HEPA-14: higienska rešitev za čist zrak v zaprtih prostorih
Filtri Kärcher HEPA-14 igrajo ključno vlogo pri učinkovitem filtriranju tudi najfinejših aerosolov iz zraka v zaprtih prostorih in s tem odstranijo škodljive delce. Z vgradnjo v suhe sesalnike Kärcher učinkovito in zanesljivo čistijo zrak v prostorih.Več informacij
eco!efficiency: prihranite do 30 % energije in hkrati ohranite maksimalno zmogljivost
Za zaščito okolja in prihranek stroškov, Kärcher ponuja način ali različico eco!efficiency v številnih svojih napravah.
Naš cilj z eco!efficiency je razviti napravo z zmanjšano porabo energije, ki se ujema z zmogljivostjo čiščenja običajnega sesalnika. To dosežemo s posebej zasnovano 500-vatno sesalno turbino in zmanjšanjem notranjega trenja v napravi in dodatkih.
Prednosti:
- Učinkovitejše čiščenje v primerjavi s standardnimi modeli
- Povečana vzdržljivost zaradi nizke porabe energije
- Zmanjšana poraba energije (30 % manj kot T 12/1 brez eco!efficiency)
- Zmanjšana raven hrupa
- Snemljiv napajalni kabel