Trajnostno. Ergonomsko. Zelo tiho.

Močno, kar zadeva okolje in čistočo.

Trajnost in higiena, največja sesalna moč in vzdržljivost – sesalnik za suho sesanje T 11/1 Classic HEPA Re!Plast navdušuje na vseh področjih. S 60-odstotno vsebnostjo recikliranega materiala je poraba energije znatno zmanjšana že med proizvodnjo, uporaba dragocenih surovin pa minimalna. To pomeni, da ni le zelo okolju prijazen, ampak tudi zelo robusten in dolgotrajen. Vaš strokovnjak za učinkovito čiščenje.