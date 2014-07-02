Trajnostno. Ergonomsko. Zelo tiho.

Sesalniki za suho sesanje
Izjemno tihi sesalniki za suho sesanje s funkcijo eco!efficiency porabijo malo električne energije, so visoko učinkoviti, vsestransko uporabni in kos različnim talnim površinam. Filtri iz flisa z dolgo življenjsko dobo skrbijo za konstantno visoko sesalno moč.
T 11/1 Classic HEPA Re!Plast
Zelo trajnostno in higiensko.
Trajnostno in higiensko – proti prahu in umazaniji: Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast je izdelan iz 60 % recikliranih materialov* in je zato posebej trajnosten. Navdušuje tudi s svojo visoko sesalno močjo ter zelo učinkovitim filtrom HEPA 14, majhno težo in zelo dobrim razmerjem med ceno in zmogljivostjo.
* Vsi deli so izdelani iz plastike, razen dodatkov.
Močno, kar zadeva okolje in čistočo.
Trajnost in higiena, največja sesalna moč in vzdržljivost – sesalnik za suho sesanje T 11/1 Classic HEPA Re!Plast navdušuje na vseh področjih. S 60-odstotno vsebnostjo recikliranega materiala je poraba energije znatno zmanjšana že med proizvodnjo, uporaba dragocenih surovin pa minimalna. To pomeni, da ni le zelo okolju prijazen, ampak tudi zelo robusten in dolgotrajen. Vaš strokovnjak za učinkovito čiščenje.
Kaj je resnično pomembno: zaščitite vire, zmanjšajte količino odpadkov.
T 11/1 Classic HEPA Re!Plast, narejen iz 60 % reciklirane plastike, pomaga varčevati z dragocenimi viri in prispeva tudi k ekološki trajnosti. Uporaba reciklirane plastike je le ena od številnih trajnostnih rešitev za zmanjšanje količine odpadkov in ohranjanje virov izredno inovativnega družinskega podjetja Kärcher. Trajnost je že vrsto let vgrajena v strategijo podjetja.
Trajnostna pot za popoln rezultat čiščenja
Posebej okolju prijazen: 60 % vsebnost recikliranih materialov
T 11/1 Classic HEPA Re!Plast iz Kärcherja je izdelan iz 60 % reciklirane plastike. To omogoča, da suhi sesalnik odlično združuje estetiko, robustnost in trajnost, hkrati pa zagotavlja visoko učinkovitost pri vsaki uporabi.
Zelo učinkovit in higieničen: filter HEPA 14
Zahvaljujoč standardnemu filtru HEPA 14 s stopnjo filtracije in ločevanja 99,995 % T 11/1 Classic HEPA Re!Plast izpolnjuje tudi najvišje varnostne standarde v higiensko občutljivih prostorih. Filter zadrži drobne delce, kot so virusi, aerosoli in mikrobi, ki merijo le nekaj mikrometrov, in je certificiran v skladu s standardom testiranja DIN EN 1822:2019. To vedno znova zagotavlja visokokakovosten, čist zrak puhala. Več informacij o tej temi najdete tukaj.
Zelo nizek hrup pri delovanju: samo 61 dB(A)
Tihi hrup delovanja 61 dB(A) ščiti ušesa čistilnega osebja med dolgim delovnim časom. S svojo nizko stopnjo hrupa je T 11/1 Classic HEPA Re!Plast popoln za aplikacije v območjih, občutljivih na hrup.
Pametne podrobnosti o opremi – kaj več bi si lahko želeli?
Trajnostno oblikovan izdelek
Odlična čistoča! Sodoben in inovativen dizajn v subtilni črni barvi z vsebnostjo materiala 60 % reciklirane plastike* podpira trajnostne in ekonomične aplikacije čiščenja. Pri razvoju T 11/1 Classic HEPA Re!Plast sta bili vrhunska kakovost in funkcionalnost optimalno združeni s trajnostnim, estetskim dizajnom ter veliko količino recikliranih materialov.
Higieničen in varen filter HEPA 14
Filter HEPA 14, certificiran po standardu testiranja DIN EN 1822:2019, zagotavlja najvišje varnostne standarde v higiensko občutljivih prostorih. Z visoko stopnjo filtracije in ločevanja 99,995 % zadrži tudi najmanjše delce, kot so virusi, aerosoli in mikrobi, ki merijo le nekaj mikrometrov – za vedno znova visokokakovosten čist zrak.
Robusten, vzdržljiv in ekonomičen
T 11/1 Classic HEPA Re!Plast navdušuje z robustnostjo, vzdržljivostjo in vrhunskim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. To zagotavlja njegovo visoko učinkovitost. Robusten odbijač ščiti stroj pred udarci – in tako zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Suhi sesalnik ima tudi odlične vozne lastnosti: s svojimi velikimi kolesi in robustnimi vrtljivimi kolesi je izjemno okreten, hkrati pa je odporen na prevračanje.
Integriran prostor za shranjevanje dodatkov
Priložene dodatke lahko shranite neposredno pri stroju, tako da je T 11/1 Classic HEPA Re!Plast mogoče preprosto prevažati. Napajalni kabel je hitro in varno shranjen na kabelskem kavlju, nevarnosti spotikanja se izognete. Parkirni položaj omogoča praktično shranjevanje talne šobe pri sesalniku.
Izjemno lahek in ergonomski
Zahvaljujoč majhni teži lahko Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast, vključno z dodatki, preprosto prenašate po stopnicah, tudi z eno roko, na ergonomskem ročaju za prenašanje. Z lahkim suhim sesalnikom je mogoče zlahka obvladati tudi dolge delovne aktivnosti.
Izdelali profesionalci za profesionalce: vaš specialist za zahtevna opravila
Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast obvlada različne aplikacije – kadar koli je treba redno čistiti trda ali tekstilna področja. Zahvaljujoč svojemu trajnostnemu konceptu s 60 % recikliranimi materiali in visoko učinkovitim filtrom HEPA 14 je suhi sesalnik popoln za profesionalno čiščenje, tudi z visokimi higienskimi zahtevami.
Ponudniki gradbenih storitev
● Profesionalno čiščenje trdih in tekstilnih površin
● Aplikacije na tipičnih območjih, kot so recepcije, pisarne, sobe za sestanke in seminarje
● Vsestranski na lokacijah z visokimi higienskimi zahtevami – zahvaljujoč filtru HEPA 14