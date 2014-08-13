Sistemi za odsesavanje Ringler – Kärcher Group

Podjetje Ringler GmbH kot del skupine Kärcher Group nudi zmogljive sisteme za odsesavanje tako za majhne kot za kompleksne naprave za odsesavanje in vsesavanje. Z več kot 40-letnimi izkušnjami na področju industrijskega sesanja in tehnike za odstranjevanje prahu je Ringler zagotovilo za zanesljivost, osredotočenost na stranke in trajnost.