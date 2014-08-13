Sistemi za odsesavanje Ringler – Kärcher Group
Podjetje Ringler GmbH kot del skupine Kärcher Group nudi zmogljive sisteme za odsesavanje tako za majhne kot za kompleksne naprave za odsesavanje in vsesavanje. Z več kot 40-letnimi izkušnjami na področju industrijskega sesanja in tehnike za odstranjevanje prahu je Ringler zagotovilo za zanesljivost, osredotočenost na stranke in trajnost.
Zmogljivi sistemi za odsesavanje, storitve za stranke in tehnično svetovanje na najvišji ravni
Pregled naših storitev:
- Sistemi za odsesavanje, specifični za stranke
- Znanje in izkušnje na področju inženiringa ter vodenje projektov
- Načrtovanje, namestitev in zagon
- Individualna usposabljanja za prevzem
- Servis, vzdrževanje in dobava nadomestnih delov
Ciljne skupine – dovršene panožne rešitve
Naj gre za proizvajalca ali dobavitelja – nudimo strankam prilagojene panožne rešitve, in sicer za vse od sektorjev predelave kovin in umetnih mas do prehrambne in farmacevtske industrije.
Kovinskopredelovalna industrija
Za odsesavanje vseh vrst ostružkov, prahu in tekočin – Naše stranke uporabljajo sisteme za odsesavanje pri skoraj vseh vrstah obdelave, kjer nastajajo ostružki, od rezkanja, vrtanja, struženja, žaganja in brušenja do strganja in krtačenja. Pri tem so cilj izboljšave na področju varstva pri delu in kakovosti izdelkov.
Industrija predelave umetnih mas
Naši stacionarni sistemi za odsesavanje so posebej primerni za odstranjevanje granulata, ostružkov umetnih mas in prahu s strojev in delovnih mest. Proizvodni proces pri tem poteka nemoteno.
Prehrambna industrija
Sistemi za odsesavanje so namenjeni preprečevanju nevarnosti eksplozije zaradi prahu v proizvodnji. Odsesavanje prahu živil zagotavlja varno in prijetno delovno okolje na mestu njegovega nastanka.
Farmacevtska industrija
Najpogosteje se uporabljajo v proizvodnji in pri čiščenju obratov. Filtri so razvrščeni v razrede od L prek M do H. S tem se zagotovi zanesljivo ločevanje skoraj vseh nevarnih snovi.
Kontakt
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