SESALNIKI ZA SUHO/MOKRO SESANJE

Kaj je sesalnik za mokro in kaj sesalnik za suho sesanje?

Sesalniki za suho in mokro sesanje so primerni za trgovino, industrijo, hotelirstvo in gostinstvo. Odpravljajo tako suho kot vlažno umazanijo, vključno s tekočinami. Komercialni sesalniki za suho in mokro sesanje so nepogrešljivi za odstranjevanje grobega ter finega prahu, zlasti pri različnih delih na gradbiščih ali v delavnicah.

Ne glede na to, ali gre za tekočine ali velike količine drobnega prahu, so nekoliko višji od običajnih sesalnikov za zasebno ali poslovno uporabo, predvsem glede na vrsto in količino onesnaženja, ki ga lahko odstranijo. Še več, ohišje, valji, napajalni kabli itd. izpolnjujejo zahteve vsakodnevne uporabe v zahtevnih pogojih.