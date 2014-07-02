SESALNIKI ZA SUHO/MOKRO SESANJE
Nepogrešljivi. Sesalniki za suho in mokro sesanje so primerni za vse vrste umazanije. Prave Kärcherjeve naprave preprosto posesajo vse. Seveda pa lahko sesalnike uporabite tudi samo za mokro čiščenje ali kot sesalnik za suho umazanijo.
Kateri sesalnik za suho in mokro sesanje je pravi zame?
Razred Tact
Sesalniki za mokro/suho sesanje s patentiranim sistemom Tact omogočajo delo brez prekinitev s konstantno sesalno močjo, tudi pri velikih količinah finega prahu. Močni zračni sunki samodejno očistijo filter. Sesalniki Tact tako zadostijo zahtevam uporabnikov na gradbiščih in v obrtnih delavnicah.
Razred Ap
Močni univerzalni sesalniki razreda Ap odstranjujejo tekočo in vlažno umazanijo ter srednje droben prah. Zahvaljujoč polavtomatskemu čiščenju filtra ostane filter prozoren in sesalna moč velika. Za dolga in učinkovita delovna obdobja.
Razred Standard
Sesalniki razreda Standard so bili posebej zasnovani za grobo umazanijo in velike količine tekočine. S svojo izjemno robustnostjo, dolgo življenjsko dobo in udobno uporabo so zelo primerni za vsakodnevno delo čistilcev stavb.
Varnostni sesalniki
Kärcherjevi varnostni sesalniki uporabnikom zagotavljajo zanesljivo varovanje zdravja povsod, kjer so ti izpostavljeni finemu prahu, ki prodira v pljuča, ali prahom, ki ogrožajo zdravje, npr. azbestni prah.
Posebni sesalniki
Kärcher ponuja posebne sesalnike za posebne zahteve pekov in gasilcev. Gasilski sesalniki s črpalko za odstranjevanje umazanije so opremljeni z najnovejšo varnostno tehniko, naši sesalniki za peke pa so odporni proti vročini.
Iskalnik izdelkov za naše profesionalne sesalnike za mokro/suho sesanje
Ne glede na to, ali je mokra ali suha, groba ali fina umazanija: naši profesionalni sesalniki za mokro in suho sesanje so kos vsaki nalogi in so nepogrešljivi v številnih panogah – vključno s posebnimi čistilnimi aplikacijami.
Poiščite široko paleto tehnologije z bliskovito hitrostjo – z iskalnikom izdelkov Kärcher Professional
V hipu vam bomo poiskali ustrezno napravo Kärcher Professional, ki najbolje ustreza vaši specifični nalogi čiščenja.
Kärcherjevi sesalniki za suho in mokro sesanje: zasnovani za profesionalno, komercialno uporabo
- Sesalniki NT Tact so bili razviti za najzahtevnejša čistilna opravila v industriji in trgovini, ki vam olajšajo vsakodnevno delo z največjo močjo. Samočistilni filtrski sistemi za industrijske sesalnike zagotavljajo močno sesalno moč, tudi za velike količine drobnega prahu.
- Komercialni sesalniki razreda A so vsestranski in odstranjujejo umazanijo, ne glede na to, ali je suha, vlažna ali mokra. Na primer, idealni so za vsa opravila čiščenja v avtomobilski industriji.
- Vzdržljivost in prijaznost do uporabnika sta tisto, kjer robustni standardni razred dosega visoke rezultate. Naprave standardnega razreda se večinoma uporabljajo za sesanje tekočin pri čiščenju stavb, pa tudi v hotelih in restavracijah.
- Naši sesalniki ponujajo prilagojene rešitve za posebne namene: sesalniki z vgrajenimi odlagalnimi črpalkami za gasilska društva in gradbena podjetja ter sesalniki za pekarne.
- Sesalniki so varni in zagotavljajo varovanje zdravja povsod, kjer so uporabniki izpostavljeni vdihljivemu prahu v razredu prahu M ali nevarnemu prahu v razredu prahu H. Še več, naša ponudba vključuje eksplozijsko varne sesalnike NT za območje nevarnosti 22.
Kaj je sesalnik za mokro in kaj sesalnik za suho sesanje?
Sesalniki za suho in mokro sesanje so primerni za trgovino, industrijo, hotelirstvo in gostinstvo. Odpravljajo tako suho kot vlažno umazanijo, vključno s tekočinami. Komercialni sesalniki za suho in mokro sesanje so nepogrešljivi za odstranjevanje grobega ter finega prahu, zlasti pri različnih delih na gradbiščih ali v delavnicah.
Ne glede na to, ali gre za tekočine ali velike količine drobnega prahu, so nekoliko višji od običajnih sesalnikov za zasebno ali poslovno uporabo, predvsem glede na vrsto in količino onesnaženja, ki ga lahko odstranijo. Še več, ohišje, valji, napajalni kabli itd. izpolnjujejo zahteve vsakodnevne uporabe v zahtevnih pogojih.
Sesalniki za fini prah s čiščenjem filtra
Vrhunska kakovost se ne zgodi po naključju – to je težko delo. Predvsem na gradbiščih in v delavnicah se kopičijo velike količine suhega prahu, nastaja žagovina, ostanki materiala padejo na tla in se zataknejo v strojih. Naši sesalniki za fini prah so prilagojeni prav tem izzivom. Patentirana tehnologija čiščenja filtra Tact omogoča sesanje velikih količin drobnega prahu brez potrebe po filtrski vrečki. To omogoča uporabo celotne velikosti sesalne posode, poleg tega pa ni stroškov za filtrske vrečke. Sesalna moč ostaja konstantno visoka, tako da lahko brez prekinitev delate na vrhuncu učinkovitosti – tako za sesanje neposredno na električnem orodju kot tudi za odstranjevanje prašnih usedlin.
Naši sesalniki razreda Ap so bili zasnovani s polavtomatskim čiščenjem filtrov za majhne do srednje količine finega prahu. Seveda so tudi briljantni pri ravnanju z grobo umazanijo in tekočinami – zelo vsestranski.
Sesalniki za mokro sesanje
Velike količine tekočine je težko odstraniti brez sesalnika za mokro čiščenje. Vlaga poškoduje tla in lahko povzroči nesrečo zaradi nevarnosti zdrsa. S temi izzivi se je zabavno spopadati z našimi sesalniki za mokro umazanijo. Ne glede na to, ali jih uporabljate za globinsko čiščenje tal ali odstranjevanje razlite tekočine, je vseeno – vsi naši sesalniki za suho in mokro sesanje hitro in zanesljivo odstranijo majhne do velike količine tekočine. Če potrebujete napravo predvsem za mokro čiščenje, so naši sesalniki standardnega razreda prava izbira za vas.
Varnostni sesalniki: zlahka sesajte škodljive snovi
Varnostne sesalnike lahko uporabite za enostavno sesanje nevarne umazanije – in na pravilen način. Če delate v okolju s prahom, ki ga je mogoče vdihniti, če imate kaj opravka z rakotvornimi materiali ali ste bili celo izpostavljeni azbestu, so Kärcherjevi varnostni sesalniki vaša rešitev saj vam omogočajo, da delate na trajnosten in zdrav način. Certificirani ploščati nagubani filtri razreda prahu H zadržijo posesane snovi tam, kjer bi morale biti – v notranjosti sesalnika. Naš patentirani sistem za čiščenje filtra Tact vam omogoča dolgotrajno sesanje z močnp sesalno močjo. Ko lahko zlahka in varno posesate škodljive snovi, se lahko osredotočite na pomembne stvari, in to je vaše delo.
Kako deluje Kärcherjev sesalnik za suho in mokro sesanje?
Da bi se spopadli z zahtevami uporabnikov na gradbiščih, v delavnicah ali industriji, Kärcherjevi sesalniki za suho in mokro sesanje ponujajo različna načela delovanja glede na vrsto umazanije.
Ločimo suho in mokro kontaminacijo, pri čemer ima pomembno vlogo specifična sestava umazanije. Je grobozrnata ali prašna umazanija? Ali ima kontaminacija nizko ali visoko viskoznost? Na voljo je Kärcherjev sesalnik za mokro in suho čiščenje, ki ustreza umazaniji v katerem koli stanju, od trdne do tekoče.
Kako deluje pri mokri umazaniji
Tekočina se transportira v posodo preko sesalne cevi zahvaljujoč vakuumu obvodnega puhala, ki nastane v posodi. Da bi preprečili, da bi tekočine v primeru prekomernega polnjenja dosegle ventilator, mehanski plovec prekine zračni tok, pri čemer plovec blokira sesalni kanal ali elektronski avtomatski izklop.
Mehanski plovni sistemi
Ko se tekočina v posodi poveča, sistem potisne plovec navzgor, dokler ne zamaši sesalni kanal in tako prepreči prenapolnjenost, ki bi povzročila poplavljanje sesalne cevi.
Elektronski plovni sistemi
Če se tekočina v posodi pridruži električno prevodnim kontaktom, se stroj izklopi, da prepreči prenapolnitev.
Kako deluje pri suhi umazaniji
V posodi se ustvari podtlak z obvodnim puhalom, ki skozi cev prenaša prah v posodi. Posledično se umazanija loči ali filtrira skozi ploščati filter ali kartuše. Sčasoma se prah zamaši v filter, kar zmanjša sesalno moč. Da bi to preprečili, obstajajo modeli z možnostjo polavtomatskega ali popolnoma avtomatskega čiščenja filtra. Za kratek čas se ustvari zračni tok, ki teče skozi filter s čiste strani, kar očisti filter. Zahvaljujoč oblikovanju priključka za sesalno cev na posodi se umazanija vrti in težki, grobi delci se usedajo neposredno na dno posode, kot ciklon.
Kakšne so prednosti polavtomatskega ali popolnoma avtomatskega čiščenja filtrov?
Pri sesanju prahu brez uporabe filtrirne vrečke je treba filter redno čistiti, da zmanjšate izgubo sesalne moči. Številni sesalniki imajo vgrajeno priročno čiščenje filtra.
Prednosti avtomatskega čiščenja filtra
- Stalno visoka sesalna moč
- Filtra ni treba odstraniti
- Brez stika z umazanijo
- Med čiščenjem filtra ni vdihavanja prahu
- Brez mehanskih obremenitev, npr. izločanja umazanije
- Prihranek delovnega časa
- Zmanjšanje nepravilne uporabe
- Prihranki pri stroških, saj ni treba uporabljati filtrskih vrečk
- V celoti izkoristite celotno prostornino posode (v nasprotju z uporabo s filtrsko vrečko)
- To pomeni, da posode ni treba prazniti tako pogosto
AP
Večnamenskost
S polavtomatskim čiščenjem Ap filtra lahko uporabniki sami določijo intervale čiščenja. V ta namen trikrat hitro zaporedoma pritisnite gumb, ko je naprava vklopljena – po možnosti z zaprtim priključkom za sesalno cev.
Tact razred prahu L
Posebna tehnologija čiščenja zraka
Pri napravah razreda prahu L je mogoče interval čiščenja filtra za samodejno čiščenje filtra nastaviti v dveh stopnjah. Pri nastavitvi MIN (3) se čiščenje izvaja vsakih 60 sekund. Pri nastavitvi MAX (2) se čiščenje izvaja vsakih 15 sekund. Pri sesanju tekočin ali delu s filtrirnimi vrečkami ostane funkcija Tact izklopljena (1).
Tact razred prahu M/H
Posebna tehnologija čiščenja zraka
S samodejnim čiščenjem filtra naprava sama izbere popoln interval čiščenja filtra na strojih v razredih prahu M in H. Elektronska meritev diferenčnega tlaka odloči, ali se čiščenje izvede vsakih 7, 15 ali 60 sekund ali sploh ne.
Varnost je stvar Tact-a
Vedno želimo narediti vse, da zaščitimo delavce v gradbeništvu pred nevarnostmi drobnega prahu. Tako smo razvili vrsto sesalnikov za odstranjevanje mokre in suhe umazanije ter prahu – z možnostjo sesanja neposredno pri viru. Z našo najnovejšo generacijo sesalnikov za suho in mokro sesanje v razredu Tact H in M smo naredili še korak dlje.
Kaj pomeni "Tact"? Posebna tehnologija čiščenja zraka
Zahvaljujoč številnim funkcijam, kot je naš novi, senzorsko krmiljen sistem samodejnega čiščenja filtra (Tact), sesalniki Kärcher Professional in sesalniki za suho umazanijo zaznajo, kdaj je treba ploščati naguban filter očistiti – nato za kratek čas obrnejo zračni tok in izpihnejo zrak skozi filter. Posledično lahko uporabniki tako delajo brez izgube sesalne moči in brez prekinitev. Ta revolucionarni sistem vodi do nikoli videnih količin prahu, ki jih je mogoče posesati brez ročnega čiščenja filtra, ter do občutno zmanjšanega hrupa, če so prisotne le majhne količine prahu.
Zahvaljujoč temu zelo učinkovitemu čiščenju filtra so zmogljivi sesalniki Tact popolni tako za tipičen kot nevaren prah. Filtri imajo neprekosljivo življenjsko dobo – zamenjati jih je treba šele po sesanju 180 kilogramov drobnega prahu (mineralni prah kategorije A). Posledično lahko čistite v daljših obdobjih neprekinjenega dela s konstantno sesalno močjo in boljšo zaščito pred drobnim prahom.
Pregled funkcij naprave
- Centralno vrtljivo stikalo za nastavitev čiščenja filtra glede na vaše potrebe
- Priključek sesalne cevi v glavi stroja za večjo neto prostornino in enostavno praznjenje
- Robustna posoda z odbijačem in držalom za dolgo življenjsko dobo in priročno rokovanje
- Stojalo za dodatke in škatlo z orodjem
- Prilagodljivo shranjevanje cevi in napajalnih kablov za varno pritrditev različnih cevily
- Shranjevanje šobe za špranje in tulca za orodje ob strani za večjo varnost pred izgubo
- Velika in robustna kovinska kolesa za optimalno mobilnost tudi pri zahtevni uporabi na gradbišču
Pregled funkcij dodatne opreme
- Tulec za orodje z regulatorjem pretoka zraka in gumijastim nastavkom za optimalno združljivost z električnim orodjem
- Široka talna šoba s hitro zamenljivimi vložki za mokro in suho uporabo
- Ergonomski upogib v predelu ročaja iz mehke komponente za prijetno delo
- Izboljšan sistem nožnih stikal za enostavno menjavo, npr. od upogiba do tulca za orodje
- Bajonetna pritrditev, odporna proti umazaniji, za enostaven odklop cevi iz naprave
Profesionalni sesalniki za suho in mokro sesanje: razredi prahu
Kaj pomenijo razredi L, M in H?
Prah je kompleksna mešanica zraka in trdnih delcev različnih oblik in velikosti. Kemična sestava in fizikalne lastnosti se lahko tudi bistveno razlikujejo. Prah je razvrščen v razrede L, M ali H z uporabo teh spremenljivk glede na stopnje nevarnosti. Posebno nevarna azbestna in mineralna vlakna (če so < 5 µm), lahko prodrejo tudi globoko v dihala. Natančna identifikacija posameznih razredov prahu je zato pomembna, da lahko ob oceni nevarnosti izberemo pravi sesalnik.
Razred prahu L
Sesalniki razreda L so še posebej primerni za sesanje prahu iz mehkega lesa, krede in mavca. Prah razreda L predstavlja zmerno tveganje. Za njihovo odstranjevanje ni posebnih previdnostnih ukrepov.
Razred prahu M
Nadgrajen razred, ki je primeren za sesanje prahu in umazanije, ki nastane pri naslednjih materialih: trdemu lesu, prašnih delcih barve, keramiki, betonu in opeki. Razred prahu M je najnižji zakonsko zahtevan razred za uporabo na gradbiščih.
Razred prahu H
Sesalniki razreda H so idealni za sesanje velikih količin tako varnih kot nevarnih/zelo kancerogenih snovi, kot so azbestni prah, svinec, premog, nikelj, kobalt, baker, kadmij in plesen.
Razred prahu
L
Stopnja prepustnosti prahu
≤ 1.0%
Primerno za
• Prah z vrednostmi MAC > 1 mg/m³
Uporabno za
• Apno v prahu
• Mavčni prah
Razred prahu
M
Stopnja prepustnosti prahu
< 0.1%
Primerno za
• Prah z vrednostmi MAC ≥ 0,1 mg/m³
• Lesni prah do 1200 W/50 l
Uporabno za
• Lesni prah (bukev, hrast)
• Barvni prašni delci
• Keramični prah
• Prah do plastike
Razred prahu
H
Stopnja prepustnosti prahu
< 0.005%
Primerno za
• Prah z vrednostmi MAC < 0,1 mg/m³
• Rakotvorni prah (oddelek 35 nemške uredbe o nevarnih snoveh)
• Prah, ki vsebuje patogene snovi
Uporabno za
• Rakotvorne vrste prahu (svinec, premog, kobalt, nikelj, katran, baker, kadmij itd.)
• Plesen, bakterije
• Virusi, mikrobi
• Formaldehid
Razred prahu
Posebne zahteve: azbest*
Stopnja prepustnosti prahu
< 0.005%
Primerno za
• Prah, ki vsebuje azbest
Uporabno za
• Azbestni prah iz grelnikov ali požarnih zidov
Razred prahu
Eksplozivne vrste prahu (ATEX cona 22)
Stopnja prepustnosti prahu
Kot razred prahu L, M ali H s posebnimi zahtevami
Primerno za
• Vrste prahu v eksplozivnem razredu prahu v coni 22
Uporabno za
• Papirni prah
• Prah od moke
Najboljši v vsakem razredu
Sesalnik je vedno toliko dober kot njegov filter
Še nikoli ni bilo varneje pokazati pravih barv. Naši filtri so barvno označeni; rjava označuje prah iz lesa in vlaken, rdeča označuje HEPA, črna označuje najtežje načine uporabe, modra pomeni, da se lahko uporabljajo kjerkoli, zelena pa pomeni suh prah in visoko stroškovno učinkovitost.
Lesen patronski filter
Naš patronski filter se prilega najnovejši generaciji vseh enomotornih sesalnikov Kärcher Tact. Osem kartuš s prevleko iz PTFE deluje izjemno učinkovito za prah vseh vrst lesa in vlaken. Certificirano za razrede prahu M in L. Zagotovljena stopnja ločevanja prahu: 99,9%.
- Omogoča sesanje prahu iz vlaken brez filtrske vrečke
- Zagotavlja visoko sesalno moč (brez zamašitve)
- Odporen na vlago in gnilobo
Razred prahu: M + L
Varnostni/HEPA ploščati nagubani filter
Prvi čistilni H filter za sesalnike za suho in mokro sesanje. Enostopenjski in na voljo izključno pri Kärcherju. Certificirano za razred prahu H. Zajamčena stopnja ločevanja prahu: 99,995 % (HEPA).
- Primerno za sesanje nevarnega in eksplozivnega prahu
- Novi PTFE H filter je prvi čistilni H filter na trgu. Omogoča torej sesanje velikih količin drobnega prahu brez filtrske vrečke
- Za sesanje nevarnega prahu je potreben komplet varnostnih filtrov ali vreča za odstranjevanje
Razred prahu: H
Ploščati nagubani filter
Imamo najboljšo rešitev filtra pri uporabi, ki ustvarja veliko prahu, npr. brušenje svežega betona ali delo s tonerji: naš PTFE filter. Lahko se uporablja v vseh modelih NT Tact. Certificirano za razrede prahu M in L. Zagotovljena stopnja ločevanja prahu: 99,9%.
- Odporen na vlago in gnilobo
- Še bolj stroškovno učinkovit zaradi daljše življenjske dobe filtr
- Zagotavlja visoko sesalno moč (brez zamašitve)
Razred prahu: M + L
Mokri in suhi ploščati nagubani filter
Ti PES filtri (standardna funkcija v naših novih sesalnikih NT Tact) zagotavljajo odlične rezultate tako za mokro kot za suho uporabo. Certificirano za razrede prahu M in L. Zagotovljena stopnja ločevanja prahu: 99,9%.
- Odporen na vlago in gnilobo
- Še bolj stroškovno učinkovit zaradi daljše življenjske dobe filtra
- Idealno za pogosto preklapljanje med mokrim in suhim sesanjem
Razred prahu: M + L
Suhi ploščati nagubani filter
Ti papirnati filtri so odlična izbira za suho sesanje. Lahko se uporablja v vseh sesalnikih NT Tact. Certificirano za razrede prahu M in L. Zagotovljena stopnja ločevanja prahu: 99,9%
- Visoka sesalna moč pri sesanju drobnega prahu
- Visoka stopnja zadrževanja prahu
- Po sesanju tekočin je treba filter posušiti
Razred prahu: M + L
Drobni prah na gradbiščih
Gradbeni prah je splošen izraz za opis vrst prahu, ki se običajno pojavljajo pri delu v gradbenem sektorju. Če niso ustrezno nadzorovane, lahko vrste prahu resno negativno vplivajo na vaše dihanje in zdravje. Novi Kärcherjevi sesalniki za suho in mokro sesanje izstopajo iz množice zahvaljujoč izboljšani tehnologiji filtrov, ki pomaga nadzorovati prah v vašem okolju ter ščiti vas in druge pred njim.
Kaj je gradbeni prah?
Gradbeni prah je splošen izraz za opis vrst prahu, ki se običajno pojavljajo pri delu v gradbenem sektorju. Ta prah je več kot le nadležen – če ga ne nadzorujemo pravilno, lahko ta vrsta prahu resno škoduje vašemu dihanju in zdravju. Dolga obdobja izpostavljenosti nekaterim vrstam prahu lahko povzročijo smrtno nevarne pljučne bolezni in celo smrt.
Poznamo drobne prašne delce, ki krožijo v ozračju iz dneva v dan, kot so človeške kožne celice, tekstilna vlakna in celo delci zgorelega meteorita, vendar pa se delavci v gradbeništvu soočajo z bistveno bolj nevarnimi vrstami prahu.
Obstajajo tri glavne kategorije prahu, ki nastane med rezanjem, piljenjem, brušenjem ali katerim koli drugim načinom drobljenja materialov:
Silicijev prah
Beton, opeke, ploščice, malta in peščenjak (znan tudi kot "kristalni silicijev dioksid, ki se vdihava")
Lesni prah
Izdelki iz mehkega ali trdega lesa in lesa, kot so MDF ter vezane plošče
Prah z nizko toksičnostjo
Mavec (npr. v mavčnih ploščah), apnenec, marmor in dolomit
Sesanje namesto kašljanja
Naša pljuča preprosto niso zgrajena za obvladovanje drobnega prahu, kaj šele velike količine tega. In prav te velike količine so lahko izjemno nevarne. Kronične pljučne bolezni so torej številka 3 v statistiki bolezni, zdravljenje pa stane več milijard evrov. Koliko je za vas vredno vaše zdravje?
Kakšen prah vdihavam?
- Silicijev dioksid in azbestni prah sta še posebej nevarna in lahko povzročita raka.
- Strupeni ali rakotvorni prah iz svinca, kadmija, vanadija ali mangana ne poškoduje le pljuč, ampak vpliva tudi na druge organe, kot so jetra in vranica. Ta vrsta prahu nastaja med varjenjem med drugimi opravili.
- Lesni prah (kot sta hrastov in bukov prah) lahko dolgoročno povzroči raka nosu.
- Alergeni prah je rastlinskega ali živalskega izvora in se pojavlja med čistilnimi deli v ali na stavbah, ki so kontaminirane na primer s ptičjimi iztrebki. Mikroorganizmi plesni lahko povzročijo tudi alergijske reakcije.
- Fibrinogeni prah povzroči nastanek brazgotinskega tkiva in postopoma spremeni sestavo pljučnega tkiva po pogosti izpostavljenosti v daljših obdobjih. Pnevmokonioza, znana tudi kot črna pljuča, ki jo povzročata kremen in azbest, je ena najpogostejših priznanih poklicnih bolezni.
Preventiva je vedno boljša kot kurativa
Prah, ki se sploh ne ustvari, ne more ogrožati nikogar in obstaja veliko različnih načinov za preprečevanje nastajanja le-tega. Pred prahom se lahko zaščitimo z zaščitnimi oblačili in prašnimi maskami ali ga posesamo ter tako preprečimo vstop v naša pljuča.
Kaj lahko storim, da preprečim zadrževanje prahu?
- Posesajte prah takoj, ko nastane. Številna električna orodja imajo priključek za priključitev sesalnika. Sesalniki s priključnimi vtičnicami se samodejno vklopijo, ko se priključeno električno orodje zažene. Vedno uporabite ustrezen filter.
- Izberite metode dela z nizko vsebnostjo prahu, npr. mokro ali vlažno delovanje.
- Vežite prah z vodo, npr. pri rušenju in brušenju na prostem.
- Uporabljajte izdelke z nizko vsebnostjo prahu, npr. maltni peleti, gotovi beton in omet.
- Izogibajte se po nepotrebnem mešanju prahu. Namesto suhega pometanja in uporabe pihal uporabite sesalnike in pometače.
- Organizirajte in izkoristite zdravstvene preglede pri delu.
- Delovne postaje redno čistite, delovne prostore dovolj prezračite, vzdržujte delovna oblačila čista.
- Odpadke odstranite takoj in brez ustvarjanja prahu.
- Redno preverjajte sesalno zmogljivost sesalnika. Po potrebi očistite ali zamenjajte filter. Za konstantno visoko sesalno moč uporabite sesalnike z avtomatskim čiščenjem filtra.
- Nosite zaščitna oblačila in maske za prah. Čeprav se uporablja za posebej prašna opravila, morate vedno nositi vsaj primerno masko za prah, tudi če je prah manj prisoten.