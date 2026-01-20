Baterijska metla KB 5 barve je idealna vmesna čistilna rešitev za trda tla in preproge. KB 5, ki ga poganja litij-ionska zagotavlja izjemno učinkovitost čiščenja. Baterijska metla z univerzalno ščetko popolnoma odstrani vidno umazanijo in je zato hitrejša kot sesalnik. S svojim fleksibilnim dvojnim zgibom brez težav doseže med stoli in pod pohištvom ter enostavno očisti stopnice. Poleg tega omogoča ergonomsko delo brez nagibanja, ima avtomatsko stikalo za vklop / izklop in priročno snemljivo posodo za umazanijo.