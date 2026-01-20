Brezžična baterijska metla KB 5
Hitreje pri roki kot sesalnik: Baterijska metla KB 5 za udobno vmesno čiščenje. Izjemen učinek čiščenja najmanjših prostorov.
Baterijska metla KB 5 barve je idealna vmesna čistilna rešitev za trda tla in preproge. KB 5, ki ga poganja litij-ionska zagotavlja izjemno učinkovitost čiščenja. Baterijska metla z univerzalno ščetko popolnoma odstrani vidno umazanijo in je zato hitrejša kot sesalnik. S svojim fleksibilnim dvojnim zgibom brez težav doseže med stoli in pod pohištvom ter enostavno očisti stopnice. Poleg tega omogoča ergonomsko delo brez nagibanja, ima avtomatsko stikalo za vklop / izklop in priročno snemljivo posodo za umazanijo.
Značilnosti in prednosti
Kärcher Adaptive Cleaning sistemZanesljivo odstrani umazanijo z vseh talnih oblog. Inovativni mobilni kotnik z metlo, ki skrbi za optimalno pobiranje umazanije. Izboljšana notranja geometrija z optimalnim vodenjem umazanije, katere namen je varno odstranjevanje umazanije.
Enostavna demontaža in montaža posode za smetiHitro in preprosto praznjenje brez stika z umazanijo.
Fleksibilen dvojen zgibDržalo se zlahka premika v vseh smereh. Preprosto manevriranje. Tudi med pohištvom in stoli.
Samodejen vklop/izklop
- Udoben vklop in izklop.
- Intuitivno in hitro.
- Pripogibanje ni več potrebno.
Večnamenska krtača
- Popolnoma pobere umazanijo s trdih talnih oblog in tudi preprog.
- Preprosto odstranjevanje dlak.
- Omogoča pometanje vzdolž robov.
Preprosto snemanje in vstavljanje večnamenske krtače
- Hitro in enostavno z eno roko.
- Lajša čiščenje večnamenske krtače.
Tehnologija litij-ionskih baterij
- Z življenjsko dobo baterije do 30 minut za trde talne obloge.
- Brez spominskega učinka.
- Možnost uporabe v vsakem trenutku.
Odlaganje, ki zavzema malo prostora
- Za preprosto odlaganje, ki zavzema malo prostora, lahko tudi v manjše niše.
- Baterijska metla je natanko tam, kjer jo potrebujete.
Odlagalno mesto
- Napravo lahko med krajšimi premori med delom udobno odložite v prostoru.
Majhna teža
- Enostaven transport in usmerjanje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Delovna širina večnamenske krtače (mm)
|210
|Zmogljivost posode (ml)
|370
|Napetost baterije (V)
|3,6
|Trajanje baterije na trdih talnih oblogah (min)
|30
|Trajanje baterije na preprogah (min)
|20
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Napetost (V)
|100 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|0,8
|Teža vključno z baterijo (Kg)
|1,2
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,476
|Mere (D × Š × V) (mm)
|215 x 230 x 1120
Obseg dobave
- Polnilnik baterije
Oprema
- Večnamenska krtača: odstranljiv
