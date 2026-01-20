Brezžična baterijska metla KB 5

Hitreje pri roki kot sesalnik: Baterijska metla KB 5 za udobno vmesno čiščenje. Izjemen učinek čiščenja najmanjših prostorov.

Baterijska metla KB 5 barve je idealna vmesna čistilna rešitev za trda tla in preproge. KB 5, ki ga poganja litij-ionska zagotavlja izjemno učinkovitost čiščenja. Baterijska metla z univerzalno ščetko popolnoma odstrani vidno umazanijo in je zato hitrejša kot sesalnik. S svojim fleksibilnim dvojnim zgibom brez težav doseže med stoli in pod pohištvom ter enostavno očisti stopnice. Poleg tega omogoča ergonomsko delo brez nagibanja, ima avtomatsko stikalo za vklop / izklop in priročno snemljivo posodo za umazanijo.

Značilnosti in prednosti
Brezžična baterijska metla KB 5: Kärcher Adaptive Cleaning sistem
Kärcher Adaptive Cleaning sistem
Zanesljivo odstrani umazanijo z vseh talnih oblog. Inovativni mobilni kotnik z metlo, ki skrbi za optimalno pobiranje umazanije. Izboljšana notranja geometrija z optimalnim vodenjem umazanije, katere namen je varno odstranjevanje umazanije.
Brezžična baterijska metla KB 5: Enostavna demontaža in montaža posode za smeti
Enostavna demontaža in montaža posode za smeti
Hitro in preprosto praznjenje brez stika z umazanijo.
Brezžična baterijska metla KB 5: Fleksibilen dvojen zgib
Fleksibilen dvojen zgib
Držalo se zlahka premika v vseh smereh. Preprosto manevriranje. Tudi med pohištvom in stoli.
Samodejen vklop/izklop
  • Udoben vklop in izklop.
  • Intuitivno in hitro.
  • Pripogibanje ni več potrebno.
Večnamenska krtača
  • Popolnoma pobere umazanijo s trdih talnih oblog in tudi preprog.
  • Preprosto odstranjevanje dlak.
  • Omogoča pometanje vzdolž robov.
Preprosto snemanje in vstavljanje večnamenske krtače
  • Hitro in enostavno z eno roko.
  • Lajša čiščenje večnamenske krtače.
Tehnologija litij-ionskih baterij
  • Z življenjsko dobo baterije do 30 minut za trde talne obloge.
  • Brez spominskega učinka.
  • Možnost uporabe v vsakem trenutku.
Odlaganje, ki zavzema malo prostora
  • Za preprosto odlaganje, ki zavzema malo prostora, lahko tudi v manjše niše.
  • Baterijska metla je natanko tam, kjer jo potrebujete.
Odlagalno mesto
  • Napravo lahko med krajšimi premori med delom udobno odložite v prostoru.
Majhna teža
  • Enostaven transport in usmerjanje.
Specifikacije

Tehnični podatki

Naprava na baterijo
Delovna širina večnamenske krtače (mm) 210
Zmogljivost posode (ml) 370
Napetost baterije (V) 3,6
Trajanje baterije na trdih talnih oblogah (min) 30
Trajanje baterije na preprogah (min) 20
Tip baterije Litij-ionska baterija
Napetost (V) 100 / 240
Frekvenca (Hz) 50 / 60
Barva Bela
Teža brez dodatkov (Kg) 0,8
Teža vključno z baterijo (Kg) 1,2
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,476
Mere (D × Š × V) (mm) 215 x 230 x 1120

Obseg dobave

  • Polnilnik baterije

Oprema

  • Večnamenska krtača: odstranljiv
