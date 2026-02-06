V primerjavi z običajnimi metodami omogoča priročni Kärcherjev čistilnik za okna WV 1 čiščenje brez napora, brez madežev in trikrat hitreje kot prej. Voda je zanesljivo odsesana stran od okna – brez kapljanja umazane vode in brez lis. Poleg tega, zahvaljujoč priročnemu baterijskemu delovanju in kompaktni zasnovi, WV 1 zagotavlja maksimalno prilagodljivost pri čiščenju vseh gladkih gospodinjskih površin.