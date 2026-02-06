Čistilnik za okna WV 1
Omogoča čiščenje oken brez napora, brez lis in trikrat hitreje kot prej: Kärcherjev čistilnik za okna WV 1.
V primerjavi z običajnimi metodami omogoča priročni Kärcherjev čistilnik za okna WV 1 čiščenje brez napora, brez madežev in trikrat hitreje kot prej. Voda je zanesljivo odsesana stran od okna – brez kapljanja umazane vode in brez lis. Poleg tega, zahvaljujoč priročnemu baterijskemu delovanju in kompaktni zasnovi, WV 1 zagotavlja maksimalno prilagodljivost pri čiščenju vseh gladkih gospodinjskih površin.
Značilnosti in prednosti
Majhna težaUdobno in enostavno rokovanje brez bolečin.
Kompaktno in priročnoMajhne, priročna naprava omogoča še bolj udobno čiščenje gladkih površin.
LED-prikaz na vidnem poljuRavnanje z energijo na enostaven način: LED prikazovalnik, ki je vgrajen v stikalo za vklop/izklop, vam bo pravočasno javil, kdaj je potrebno napolniti baterijo.
Raznolika uporaba
- Čistilnik oken lahko uporabite tudi za vse druge gladke površine kot so ploščice, ogledala, tuš kabine itd.
3x hitreje
- Čiščenje oken z Window Vac je trikrat hitrejše kot pri običajnih metodah.
Rezultat brez kapljic in lis
- Zahvaljujoč električnemu odsesavanjau vode je nadležnega kapljanja vode za vselej konec. Za sijoče čista okna.
Popolnoma higiensko
- Hitro in enostavno praznjenje rezervoarja brez kontakta z umazano vodo.
Original
- Izvirna Kärcherjeva kakovost, izumitelja čistilnika za okna.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Delovna širina sesalne šobe (mm)
|250
|Kapaciteta posode za umazano vodo (ml)
|100
|Čas delovanja baterije (min)
|25
|Čas polnjenja baterije (min)
|150
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Zmogljivost s polno baterijo (m²)
|pribl. 70
|Napetost (V)
|100 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Bela
|Teža vključno z baterijo (Kg)
|0,5
|Teža brez dodatkov (Kg)
|0,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,723
|Mere (D × Š × V) (mm)
|130 x 250 x 275
Obseg dobave
- Baterijski polnilnik: WV & KV polnilec baterij (1 kos)
Oprema
- Sesalna šoba
Področja uporabe
- Gladke površine
- Okna in steklene površine
- Ogledala
- Ploščice
- Steklene mize
- Stenske ploščice
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
