Z inovativnim čistilnikom za okna je Kärcher naredil revolucijo v čiščenju oken. Originalni Kärcherjev baterijski čistilnik WV poenostavi čiščenje in prihrani veliko časa ter truda. Zaradi funkcije sesanja je nadležno kapljanje le še stvar preteklosti. Pametna kombinacija razpršilne stekleničke in krpe za brisanje iz mikrovlaken ter funkcije sesanja naprava zagotavlja učinkovito čiščenje in bleščeče čista okna - brez madežev in lis. Poleg tega je s priročnim in ergonomskim baterijskim sesalnikom čiščenje zelo higienično, saj odpravlja neposreden stik z umazano vodo.