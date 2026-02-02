Čistilnik za okna WV 2 Plus
Enostavno rokovanje, brez kapljanja zahvaljujoč sesanju in izjemen prihranek časa - s Kärcherjevim originalnim kompletom za čiščenje gladkih površin na baterijski pogon so okna in ogledala v hipu bleščeča ter brez madežev.
Z inovativnim čistilnikom za okna je Kärcher naredil revolucijo v čiščenju oken. Originalni Kärcherjev baterijski čistilnik WV poenostavi čiščenje in prihrani veliko časa ter truda. Zaradi funkcije sesanja je nadležno kapljanje le še stvar preteklosti. Pametna kombinacija razpršilne stekleničke in krpe za brisanje iz mikrovlaken ter funkcije sesanja naprava zagotavlja učinkovito čiščenje in bleščeče čista okna - brez madežev in lis. Poleg tega je s priročnim in ergonomskim baterijskim sesalnikom čiščenje zelo higienično, saj odpravlja neposreden stik z umazano vodo.
Značilnosti in prednosti
Hitro vmesno čiščenjePosodo za umazano vodo lahko po potrebi kadarkoli in hitro izpraznite.
Sesalna šoba, ki se da zamenjatiGlede na velikost področja čiščenja lahko uporabite tako malo kot veliko sesalno šobo.
LED-prikaz na vidnem poljuRavnanje z energijo na enostaven način: LED prikazovalnik, ki je vgrajen v stikalo za vklop/izklop, vam bo pravočasno javil, kdaj je potrebno napolniti baterijo.
Lahek in tih
- Majhna teža in nizka jakost zvoka bosta naredila čiščenje oken z WV 2 še boljše.
Original
- Izvirna Kärcherjeva kakovost, izumitelja čistilnika za okna.
3x hitreje
- Z baterijskim čistilnikom oken je čiščenje oken kar 3x hitrejše kot z običajnimi metodami.
Rezultat brez kapljic in lis
- Zahvaljujoč električnemu odsesavanjau vode je nadležnega kapljanja vode za vselej konec. Za sijoče čista okna.
Popolnoma higiensko
- Hitro in enostavno praznjenje rezervoarja brez stika z umazano vodo.
Raznolika uporaba
- Čistilnik oken lahko uporabite tudi za vse druge gladke površine kot so ploščice, ogledala, tuš kabine itd.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Delovna širina sesalne šobe (mm)
|280
|Kapaciteta posode za umazano vodo (ml)
|100
|Čas delovanja baterije (min)
|35
|Čas polnjenja baterije (min)
|230
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Zmogljivost s polno baterijo (m²)
|pribl. 105
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|100 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Bela
|Teža vključno z baterijo (Kg)
|0,6
|Teža brez dodatkov (Kg)
|0,6
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1
|Mere (D × Š × V) (mm)
|120 x 280 x 320
Obseg dobave
- Baterijski polnilnik: WV & KV polnilec baterij (1 kos)
- Razpršilna steklenička Standard s prevleko za brisanje iz mikrovlaken
- Čistilna sredstva: RM 503 čistilnik za okna, 20 ml
Oprema
- Sesalna šoba
- Zamenljiva sesalna šoba
Video posnetki
Področja uporabe
- Gladke površine
- Okna in steklene površine
- Ogledala
- Ploščice
- Steklene mize
- Stenske ploščice
