Čistilnik za okna WV 2 Plus N
Udobno upravljanje, brez kapljanja vode zahvaljujoč sesanju in velik prihranek časa – z originalnim Kärcherjevim kompletom akumulatorskega čistilnika oken so okna v trenutku sijoča in očiščena brez lis.
Inovativni Kärcherjev akumulatorski čistilnik oken predstavlja revolucijo pri čiščenju oken. Originalni Kärcherjev akumulatorski čistilnik oken spremeni čiščenje v igro, obenem pa prihrani ogromno časa in truda. S pomočjo električnega odsesavanja je nadležno kapljanje za vedno stvar preteklosti. Pametna kombinacija razpršilke, prevleke iz mikrovlaken ter odsesavanja čistilnika okna poskrbi za izjemno učinkovito čiščenje in sijoče čista okna – brez sledov in ostankov. Poleg tega vam priročni in ergonomski akumulatorski čistilnik oken omogoča še posebej higienično čiščenje oken, saj pri čiščenju ne pridete v neposreden stik z umazano vodo. Zahvaljujoč dodatni ozki sesalni šobi je mogoče doseči tudi manjša ali težko dostopna območja, kot so npr. okna s prečkami ali vitrine. Tako za čiščenje ni nobenih ovir.
Značilnosti in prednosti
Hitro vmesno čiščenjePosodo za umazano vodo lahko po potrebi kadarkoli in hitro izpraznite.
Sesalna šoba, ki se da zamenjatiGlede na velikost področja čiščenja lahko uporabite tako malo kot veliko sesalno šobo.
LED-prikaz na vidnem poljuRavnanje z energijo na enostaven način: LED prikazovalnik, ki je vgrajen v stikalo za vklop/izklop, vam bo pravočasno javil, kdaj je potrebno napolniti baterijo.
Lahek in tih
- Majhna teža in nizka jakost zvoka bosta naredila čiščenje oken z WV 2 še boljše.
Original
- Izvirna Kärcherjeva kakovost, izumitelja čistilnika za okna.
3x hitreje
- Z baterijskim čistilnikom oken je čiščenje oken kar 3x hitrejše kot z običajnimi metodami.
Rezultat brez kapljic in lis
- Zahvaljujoč električnemu odsesavanjau vode je nadležnega kapljanja vode za vselej konec. Za sijoče čista okna.
Popolnoma higiensko
- Hitro in enostavno praznjenje rezervoarja brez stika z umazano vodo.
Raznolika uporaba
- Čistilnik oken lahko uporabite tudi za vse druge gladke površine kot so ploščice, ogledala, tuš kabine itd.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Delovna širina sesalne šobe (mm)
|280
|Delovna širina ozke sesalne šobe (mm)
|170
|Kapaciteta posode za umazano vodo (ml)
|100
|Čas delovanja baterije (min)
|35
|Čas polnjenja baterije (min)
|230
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Zmogljivost s polno baterijo (m²)
|pribl. 105
|Napetost (V)
|100 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Bela
|Teža vključno z baterijo (Kg)
|0,6
|Teža brez dodatkov (Kg)
|0,6
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,2
|Mere (D × Š × V) (mm)
|120 x 280 x 320
Obseg dobave
- Baterijski polnilnik: WV & KV polnilec baterij (1 kos)
- Razpršilna steklenička Standard s prevleko za brisanje iz mikrovlaken
- Čistilna sredstva: RM 503 čistilnik za okna, 20 ml
- Ozka sesalna šoba
Oprema
- Sesalna šoba
- Zamenljiva sesalna šoba
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.