Čistilnik za okna WV 2 Plus N

Udobno upravljanje, brez kapljanja vode zahvaljujoč sesanju in velik prihranek časa – z originalnim Kärcherjevim kompletom akumulatorskega čistilnika oken so okna v trenutku sijoča in očiščena brez lis.

Inovativni Kärcherjev akumulatorski čistilnik oken predstavlja revolucijo pri čiščenju oken. Originalni Kärcherjev akumulatorski čistilnik oken spremeni čiščenje v igro, obenem pa prihrani ogromno časa in truda. S pomočjo električnega odsesavanja je nadležno kapljanje za vedno stvar preteklosti. Pametna kombinacija razpršilke, prevleke iz mikrovlaken ter odsesavanja čistilnika okna poskrbi za izjemno učinkovito čiščenje in sijoče čista okna – brez sledov in ostankov. Poleg tega vam priročni in ergonomski akumulatorski čistilnik oken omogoča še posebej higienično čiščenje oken, saj pri čiščenju ne pridete v neposreden stik z umazano vodo. Zahvaljujoč dodatni ozki sesalni šobi je mogoče doseči tudi manjša ali težko dostopna območja, kot so npr. okna s prečkami ali vitrine. Tako za čiščenje ni nobenih ovir.

Značilnosti in prednosti
Čistilnik za okna WV 2 Plus N: Hitro vmesno čiščenje
Hitro vmesno čiščenje
Posodo za umazano vodo lahko po potrebi kadarkoli in hitro izpraznite.
Čistilnik za okna WV 2 Plus N: Sesalna šoba, ki se da zamenjati
Sesalna šoba, ki se da zamenjati
Glede na velikost področja čiščenja lahko uporabite tako malo kot veliko sesalno šobo.
Čistilnik za okna WV 2 Plus N: LED-prikaz na vidnem polju
LED-prikaz na vidnem polju
Ravnanje z energijo na enostaven način: LED prikazovalnik, ki je vgrajen v stikalo za vklop/izklop, vam bo pravočasno javil, kdaj je potrebno napolniti baterijo.
Lahek in tih
  • Majhna teža in nizka jakost zvoka bosta naredila čiščenje oken z WV 2 še boljše.
Original
  • Izvirna Kärcherjeva kakovost, izumitelja čistilnika za okna.
3x hitreje
  • Z baterijskim čistilnikom oken je čiščenje oken kar 3x hitrejše kot z običajnimi metodami.
Rezultat brez kapljic in lis
  • Zahvaljujoč električnemu odsesavanjau vode je nadležnega kapljanja vode za vselej konec. Za sijoče čista okna.
Popolnoma higiensko
  • Hitro in enostavno praznjenje rezervoarja brez stika z umazano vodo.
Raznolika uporaba
  • Čistilnik oken lahko uporabite tudi za vse druge gladke površine kot so ploščice, ogledala, tuš kabine itd.
Specifikacije

Tehnični podatki

Delovna širina sesalne šobe (mm) 280
Delovna širina ozke sesalne šobe (mm) 170
Kapaciteta posode za umazano vodo (ml) 100
Čas delovanja baterije (min) 35
Čas polnjenja baterije (min) 230
Tip baterije Litij-ionska baterija
Zmogljivost s polno baterijo (m²) pribl. 105
Napetost (V) 100 / 240
Frekvenca (Hz) 50 / 60
Barva Bela
Teža vključno z baterijo (Kg) 0,6
Teža brez dodatkov (Kg) 0,6
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,2
Mere (D × Š × V) (mm) 120 x 280 x 320

Obseg dobave

  • Baterijski polnilnik: WV & KV polnilec baterij (1 kos)
  • Razpršilna steklenička Standard s prevleko za brisanje iz mikrovlaken
  • Čistilna sredstva: RM 503 čistilnik za okna, 20 ml
  • Ozka sesalna šoba

Oprema

  • Sesalna šoba
  • Zamenljiva sesalna šoba
Čistilnik za okna WV 2 Plus N
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.