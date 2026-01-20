Inovativni Kärcherjev akumulatorski čistilnik oken predstavlja revolucijo pri čiščenju oken. Originalni Kärcherjev akumulatorski čistilnik oken spremeni čiščenje v igro, obenem pa prihrani ogromno časa in truda. S pomočjo električnega odsesavanja je nadležno kapljanje za vedno stvar preteklosti. Pametna kombinacija razpršilke, prevleke iz mikrovlaken ter odsesavanja čistilnika okna poskrbi za izjemno učinkovito čiščenje in sijoče čista okna – brez sledov in ostankov. Poleg tega vam priročni in ergonomski akumulatorski čistilnik oken omogoča še posebej higienično čiščenje oken, saj pri čiščenju ne pridete v neposreden stik z umazano vodo. Zahvaljujoč dodatni ozki sesalni šobi je mogoče doseči tudi manjša ali težko dostopna območja, kot so npr. okna s prečkami ali vitrine. Tako za čiščenje ni nobenih ovir.