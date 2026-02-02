Z WV 5 Plus N Kärcher – izumitelj WV – lansira na trg napravo, ki dodatno izpopolni enostavno čiščenje oken brez madežev in kapljanja. S podaljšanim časom delovanja baterije tudi daljše čiščenje ni problem. Poleg tega morate zahvaljujoč praktičnemu izmenljivemu sistemu baterij kupiti samo drugo baterijo in lahko celo čistite okna brez premora. Ročaj naprave s svojo mehko komponento poskrbi, da WV 5 Plus N celo prekaša svojega predhodnika v rokovanju in ergonomiji. Poleg tega je naprava opremljena z distančniki na sesalni šobi. Ta funkcija omogoča še boljše rezultate čiščenja vse do robov. V obsegu dobave je tudi ozka sesalna šoba za rešetkasta okna. Popolno medsebojno delovanje med razpršilno steklenico in krpo iz mikrovlaken za brisanje zagotavlja učinkovito čiščenje in v kombinaciji s čistilnikom zagotavlja tudi čista okna brez ostankov.