Čistilnik za okna WV 5 Plus N
Set WV 5 Plus N zagotavlja čista okna brez madežev v hipu – in brez kapljanja. Zamenljiva baterija – opcijsko na voljo za doplačilo – omogoča neprekinjeno čiščenje.
Z WV 5 Plus N Kärcher – izumitelj WV – lansira na trg napravo, ki dodatno izpopolni enostavno čiščenje oken brez madežev in kapljanja. S podaljšanim časom delovanja baterije tudi daljše čiščenje ni problem. Poleg tega morate zahvaljujoč praktičnemu izmenljivemu sistemu baterij kupiti samo drugo baterijo in lahko celo čistite okna brez premora. Ročaj naprave s svojo mehko komponento poskrbi, da WV 5 Plus N celo prekaša svojega predhodnika v rokovanju in ergonomiji. Poleg tega je naprava opremljena z distančniki na sesalni šobi. Ta funkcija omogoča še boljše rezultate čiščenja vse do robov. V obsegu dobave je tudi ozka sesalna šoba za rešetkasta okna. Popolno medsebojno delovanje med razpršilno steklenico in krpo iz mikrovlaken za brisanje zagotavlja učinkovito čiščenje in v kombinaciji s čistilnikom zagotavlja tudi čista okna brez ostankov.
Značilnosti in prednosti
Odstranljiva baterijaZahvaljujoč snemljivi in opcijsko dobavljivi dodatni bateriji boste sedaj očistili vsa okna naenkrat, brez dodatnega polnjenja baterije.
Udobno čiščenje okenskih robovZahvaljujoč ročno nastavljivemu distančniku boste dosegli odlične rezultate čiščenja brez lis, vse do okenskih robov.
Udoben ročaj z indikatorjem napolnjenosti baterijeZ gumijastim vložkom na ročaju naprave je sedaj rokovanje z njo bistveno izboljšano. 3 LED diode prikazujejo trenutno stanje baterije.
Sesalna šoba, ki se da zamenjati
- Glede na velikost področja čiščenja lahko uporabite tako malo kot veliko sesalno šobo.
Prijetno tiho
- Ker je čistilnik oken zelo tih, je delo z njim še posebej prijetno.
Original
- Izvirna Kärcherjeva kakovost, izumitelja čistilnika za okna.
3x hitreje
- Z baterijskim sesalnikom za okna bo čiščenje oken kar 3 x hitreje opravljeno v primerjavi z običajnimi metodami.
Rezultat brez kapljic in lis
- Zahvaljujoč električnemu odsesavanjau vode je nadležnega kapljanja vode za vselej konec. Za sijoče čista okna.
Popolnoma higiensko
- Hitro in enostavno praznjenje rezervoarja brez stika z umazano vodo.
Raznolika uporaba
- Čistilnik oken lahko uporabite tudi za vse druge gladke površine kot so ploščice, ogledala, tuš kabine itd.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Delovna širina sesalne šobe (mm)
|280
|Delovna širina ozke sesalne šobe (mm)
|170
|Kapaciteta posode za umazano vodo (ml)
|100
|Čas delovanja baterije (min)
|35
|Čas polnjenja baterije (min)
|185
|Tip baterije
|Odstranljiva litij-ionska baterija
|Zmogljivost s polno baterijo (m²)
|pribl. 105
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|100 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Bela
|Teža vključno z baterijo (Kg)
|0,7
|Teža brez dodatkov (Kg)
|0,7
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,249
|Mere (D × Š × V) (mm)
|125 x 280 x 325
Obseg dobave
- Baterijski polnilnik: WV & KV polnilec baterij (1 kos)
- Razpršilna steklenička Extra s prevleko za brisanje iz mikrovlaken
- Čistilna sredstva: RM 503 čistilnik za okna, 20 ml
- Ozka sesalna šoba
Oprema
- Sesalna šoba
- Zamenljiva sesalna šoba
Video posnetki
Področja uporabe
- Okna in steklene površine
- Okna z letvicami
- Gladke površine
- Ogledala
- Ploščice
- Steklene mize
- Stenske ploščice
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.