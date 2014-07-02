Avtomat za zalivanje WRP 8000
Značilnosti in prednosti
Rešitev brez kemikalij
- Nizko stroški obratovanja.
- Robusten postopek filtriranja
- Hitrejša amortizacija stroškov investicije.
Modularna zasnova
- Rešitve po meri lokacije in strank.
Do 85% prihranka sveže vode
- Manj stroškov za svežo vodo.
- Visoka donosnost.
Enostavna montaža
- Nizki stroški montaže zahvaljujoč hitri montaži.
Dovoljenje za konstrukcijski tip Z-83.3-29 kot dokaz za najširše upravljanje obtoka
- Poenostavljen postopek za izdajo dovoljenja pri lokalni upravi za vode.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Priključna moč (Kw)
|1,3
|Mere (D × Š × V) (mm)
|700 x 620 x 1600
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Reciklaža vode za pralnice osebnih vozil.
- Reciklaža vode za pralnice gospodarskih vozil.