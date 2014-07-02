Avtomat za zalivanje WRP 8000

Značilnosti in prednosti
Rešitev brez kemikalij
  • Nizko stroški obratovanja.
  • Robusten postopek filtriranja
  • Hitrejša amortizacija stroškov investicije.
Modularna zasnova
  • Rešitve po meri lokacije in strank.
Do 85% prihranka sveže vode
  • Manj stroškov za svežo vodo.
  • Visoka donosnost.
Enostavna montaža
  • Nizki stroški montaže zahvaljujoč hitri montaži.
Dovoljenje za konstrukcijski tip Z-83.3-29 kot dokaz za najširše upravljanje obtoka
  • Poenostavljen postopek za izdajo dovoljenja pri lokalni upravi za vode.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 230
Frekvenca (Hz) 50
Priključna moč (Kw) 1,3
Mere (D × Š × V) (mm) 700 x 620 x 1600
Področja uporabe
  • Reciklaža vode za pralnice osebnih vozil.
  • Reciklaža vode za pralnice gospodarskih vozil.
Dodatna oprema