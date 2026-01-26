Aku metla KB 5
Pre efektívne priebežné čistenie: Akumulátorová elektrická metla KB 5 je rýchlo pripravená na použitie a ponúka výnimočný čistiaci výkon aj v tých najmenších priestoroch.
Akumulátorová elektrická metla KB 5 je ideálnym stredným čistiacim zariadením na tvrdé podlahy a koberce. KB 5 je napájaný lítium-iónovou batériou a poskytuje výnimočný čistiaci výkon v kompaktnom dizajne. Táto ľahká a priestorovo úsporná akumulátorová elektrická metla úplne odstráni viditeľné nečistoty pomocou univerzálnej kefy. Vďaka flexibilnému dvojitému kĺbu sa bez námahy zmestí medzi stoličky a pod nábytok, bez problémov čistí schodiská a efektívne zametá až po okraje. Môže pracovať ergonomicky bez toho, aby sa musel zohýbať, a môže sa pochváliť funkciou automatického zapnutia / vypnutia, ako aj pohodlnou odnímateľnou nádobou na odpad.
Vlastnosti a výhody
Kärcher Adaptive Cleaning SystemSpoľahlivo odstráni špinu na všetkých podlahových krytinách. Inovatívna pohyblivá zametacia hrana pre optimálne zbieranie špiny. Vylepšená vnútorná ergonómia s optimálnym vedením špiny pre bezpečné odstraňovanie nečistôt.
Jednoduché vyberanie a vkladanie nádoby na nečistotyRýchle a jednoduché vyprázdňovanie bez kontaktu so špinou.
Flexibilný dvojitý kĺbTyčou sa dá bez námahy hýbať do všetkých smerov. Jednoduché manévrovanie. Aj medzi nábytkom a stoličkami.
Automatické zapínanie a vypínanie
- Pohodlné zapínanie a vypínanie.
- Intuitívne a rýchlo.
- Nie je potrebné zohýbanie.
Univerzálna kefa
- Pre ideálne zbieranie špiny tak na tvrdých podlahách ako aj na kobercoch.
- Umožňuje jednoduché odstraňovanie vlasov.
- Umožňuje zametanie v blízkosti okrajov.
Jednoduché odoberanie a zakladanie univerzálnej kefy
- Rýchlo a jednoducho jednou rukou.
- Jednoduché čistenie univerzálnej kefy.
Lítium-iónová technológia batérie
- S výdržou batérie až 30 minút na tvrdých podlahách.
- Bez memory efektu.
- Vždy pripravený na použitie.
Úsporné odkladanie
- Pre nekomplikované odkladanie nenáročné na miesto, aj v malých priestoroch.
- Aku metla je tam, kde je potrebná.
Parkovacia poloha
- Stroj je možné pri krátkych prestávkach v práci pohodlne odstaviť v miestnosti.
Nízka hmotnosť
- Jednoduchá preprava a manévrovanie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Pracovná šírka univerzálnej kefy (mm)
|210
|Objem nádoby (ml)
|370
|Napätie batérie (V)
|3,6
|Výdrž batérie na tvrdých podlahách (min)
|30
|Výdrž batérie na kobercoch (min)
|20
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|0,8
|Hmotnosť vrátane batérie (kg)
|1,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|215 x 230 x 1120
Balenie obsahuje
- Nabíjačka
Výbava
- Univerzálna kefa: odnímateľný
Video
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Koberce
- Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)
- Schody
Aku metla KB 5 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher