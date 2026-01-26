Aku metla KB 5

Pre efektívne priebežné čistenie: Akumulátorová elektrická metla KB 5 je rýchlo pripravená na použitie a ponúka výnimočný čistiaci výkon aj v tých najmenších priestoroch.

Akumulátorová elektrická metla KB 5 je ideálnym stredným čistiacim zariadením na tvrdé podlahy a koberce. KB 5 je napájaný lítium-iónovou batériou a poskytuje výnimočný čistiaci výkon v kompaktnom dizajne. Táto ľahká a priestorovo úsporná akumulátorová elektrická metla úplne odstráni viditeľné nečistoty pomocou univerzálnej kefy. Vďaka flexibilnému dvojitému kĺbu sa bez námahy zmestí medzi stoličky a pod nábytok, bez problémov čistí schodiská a efektívne zametá až po okraje. Môže pracovať ergonomicky bez toho, aby sa musel zohýbať, a môže sa pochváliť funkciou automatického zapnutia / vypnutia, ako aj pohodlnou odnímateľnou nádobou na odpad.

Vlastnosti a výhody
Spoľahlivo odstráni špinu na všetkých podlahových krytinách. Inovatívna pohyblivá zametacia hrana pre optimálne zbieranie špiny. Vylepšená vnútorná ergonómia s optimálnym vedením špiny pre bezpečné odstraňovanie nečistôt.
Rýchle a jednoduché vyprázdňovanie bez kontaktu so špinou.
Tyčou sa dá bez námahy hýbať do všetkých smerov. Jednoduché manévrovanie. Aj medzi nábytkom a stoličkami.
Automatické zapínanie a vypínanie
  • Pohodlné zapínanie a vypínanie.
  • Intuitívne a rýchlo.
  • Nie je potrebné zohýbanie.
Univerzálna kefa
  • Pre ideálne zbieranie špiny tak na tvrdých podlahách ako aj na kobercoch.
  • Umožňuje jednoduché odstraňovanie vlasov.
  • Umožňuje zametanie v blízkosti okrajov.
Jednoduché odoberanie a zakladanie univerzálnej kefy
  • Rýchlo a jednoducho jednou rukou.
  • Jednoduché čistenie univerzálnej kefy.
Lítium-iónová technológia batérie
  • S výdržou batérie až 30 minút na tvrdých podlahách.
  • Bez memory efektu.
  • Vždy pripravený na použitie.
Úsporné odkladanie
  • Pre nekomplikované odkladanie nenáročné na miesto, aj v malých priestoroch.
  • Aku metla je tam, kde je potrebná.
Parkovacia poloha
  • Stroj je možné pri krátkych prestávkach v práci pohodlne odstaviť v miestnosti.
Nízka hmotnosť
  • Jednoduchá preprava a manévrovanie.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Pracovná šírka univerzálnej kefy (mm) 210
Objem nádoby (ml) 370
Napätie batérie (V) 3,6
Výdrž batérie na tvrdých podlahách (min) 30
Výdrž batérie na kobercoch (min) 20
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 0,8
Hmotnosť vrátane batérie (kg) 1,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 215 x 230 x 1120

Balenie obsahuje

  • Nabíjačka

Výbava

  • Univerzálna kefa: odnímateľný
Video

Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy
  • Koberce
  • Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)
  • Schody
Aku metla KB 5 náhradný diel

