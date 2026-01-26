Prírodný čistič kobercov a čalúnenia RM 519 N, 1l
Viac ako 99 % prírodných zložiek čistí textilné povrchy účinne a prirodzene. Ideálny pre rodiny, alergikov a domácnosti s domácimi zvieratami. Čistič NIE JE VHODNÉ použiť s SE 2 Spot.
Čistič kobercov a čalúnenia zaujme s viac ako 99 % prírodných zložiek a zaisťuje hĺbkové čistenie až po vlákna na všetkých textilných povrchoch, ako sú koberce, čalúnenie, autosedačky, topánky, matrace a záclony. Nepoužívajú sa žiadne mikroplasty, silikóny, nanomateriály, farbivá ani fosfáty, vďaka čomu je vhodný najmä pre rodiny, alergikov a domácnosti s domácimi zvieratami. Inovatívny dvojfázový čistiaci systém uvoľňuje nečistoty z vlákien pred ich odsávaním pomocou tepovača. Zvyšné nečistoty sa potom zapuzdria do malých kryštálov, ktoré sa odstránia počas ďalšej fázy odsávania po uplynutí doby sušenia. To zaisťuje mimoriadne dôkladné výsledky čistenia. Čistič je ideálny pre tepovače-extraktory, okrem tepovača-extraktora SE 2 Spot a jeho verzií. Dokonca aj odolné nečistoty, ako je špina, prach, mastnota, rozliate jedlo, škvrny od nápojov a zvyšky pleťového krému, opaľovacieho krému alebo potu, sú odstránené bez námahy. Môže sa použiť aj ako odstraňovač škvŕn nanesením čistého na handričku a natretím škvrny. Okrem toho dodáva textíliám prirodzenú sviežu vôňu bielizne, ktorá bojuje proti nepríjemným pachom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|1
|Hmotnosť (kg)
|1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|100 x 100 x 215
Video
Oblasti využitia
- Kobercová krytina
- Koberce
- Čalúnenie
- Autosedadlá
- Matrac